Парк "Зарядье". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в Москве новый парк - "Зарядье". Для всех желающих парк начнет работу в понедельник, 11 сентября.

Исторический район

Парк "Зарядье" расположен рядом с Кремлем на месте одного из старейших районов Москвы - Зарядья.

Этот район возник при основании города в XII веке. В середине XV века вместе с Китай-городом он был окружен Китайгородской стеной. До XVI века район назывался Подолом или Поречьем. Зарядьем он стал именоваться после того, как вдоль Красной площади и Васильевского спуска начали строить торговые ряды. В XIX - начале XX века Зарядье было одним из самых бедных районов Москвы, его населяли преимущественно мелкие ремесленники.

В 1935 году Зарядье было выбрано местом для размещения высотного здания наркомата тяжелой промышленности. Его первоначальный проект был разработан архитектором Борисом Иофаном. В конце 1930-х годов начался снос исторической застройки Зарядья. После окончания расчистки в 1948 году было заложено 52-этажное административное здание по проекту Дмитрия Чечулина. В 1954 году эта стройка была заморожена (к этому времени был построен стилобат и 10 этажей каркаса). От старого Зарядья уцелели только несколько домов и церквей вдоль улицы Варварка (в том числе старый Английский двор и Знаменский монастырь), церковь Зачатия Анны и участок Китайгородской стены.

Гостиница "Россия"

В 1964 году на фундаменте недостроенного высотного здания началось строительство гостиницы "Россия". В январе 1967 году отель, предназначавшийся в первую очередь для делегатов съездов КПСС и сессий Верховного совета, был сдан в эксплуатацию. Построенная из стекла и бетона по проекту архитектора Дмитрия Чечулина, "Россия" стала одной из самых вместительных гостиниц в мире - более 2,7 тыс. номеров различных категорий. Гостиничный комплекс занимал территорию почти в 13 га и представлял собой четыре 12-этажных корпуса, поставленных замкнутым прямоугольником. Над центральной частью северного корпуса была надстроена 23-этажная высотка. Помимо отеля в комплекс входили киноконцертный зал "Россия", кинотеатр "Зарядье", в высотном здании располагалась киностудия с видом на Кремль.

К началу 2000-х годов гостинца "Россия" обветшала и морально устарела. 3 августа 2004 года мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление "О первоочередных мерах по реализации инвестиционного проекта строительства нового многофункционального комплекса зданий на месте здания гостиницы "Россия". В ноябре 2004 года мэрия провела конкурс на застройку участка гостиницы, в котором победила компания "СТ Девелопмент" Шалвы Чигиринского.

1 января 2006 года "Россия" была закрыта и начался ее снос. На месте гостиницы "СТ Девелопмент" планировал возвести комплекс зданий высотой 4-7 этажей с концертным залом по проекту, разработанному британским архитектором Норманом Фостером.

24 октября 2006 года президиум Высшего Арбитражного суда РФ признал конкурс 2004 года недействительным из-за нарушений в его проведении. Попытки "СТ Девелопмент" опротестовать это решение успеха не имели. После сноса гостиницы "Россия", завершившегося в 2008 году, новое строительство так и не началось. В 2009-2002 годах рассматривалось два варианта освоения территории: строительство парламентского центра и создание делового центра с гостиницей.

Парк

20 января 2012 года Владимир Путин, занимавший в то время должность председателя правительства РФ, на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил создать в Зарядье парк. По его мнению, строительство делового или гостиничного комплекса вблизи Кремля создало бы дополнительную нагрузку на центр столицы и ухудшило дорожную обстановку. Столичные власти поддержали предложение премьер-министра и приняли решение о создании в Зарядье парка.

В 2012 году был проведен открытый конкурс на разработку концепции развития территории бывшей гостиницы, в котором мог принять участие каждый желающий. 19 апреля 2013 года был объявлен международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье", целью которого являлась создание современного городского парка для комфортного круглогодичного отдыха москвичей и гостей столицы. Заказчиком конкурса выступило ОАО "Россия", организатором - Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана г. Москвы.

12 ноября 2013 года были подведены итоги международного конкурса, победителем стал консорциум во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro ("Диллер Скофидио + Ренфро", Нью-Йорк).

Характеристики

Общая площадь парка "Зарядье" - 130 тыс. кв. м. Строился проект на средства из бюджета г. Москвы. В 2014 году общие затраты на обустройство парка оценивались в 13 млрд руб.

По задумке растительность парка должна отражать разнообразие флоры четырех климатических зон России: леса, тундры, степи и заливных лугов. Для этого здесь было высажено 600 деревьев и 8 тыс. кустарников (посадка первых деревьев началась осенью 2016 года). В июне 2017 года в парке установили карельские валуны со мхом. В каждой зоне с помощью особых технологий поддерживается отдельный микроклимат.

На набережной Москвы-реки появился причал для прогулочных судов с прямым выходом к парку через подземный тоннель, смотровая площадка "парящий мост" и настоящая ледяная пещера, где даже летом будет поддерживаться зимняя температура. В пешеходном тоннеле разместился музей, где экспонируются археологические находки, обнаруженные при создании парка. С набережной открывается вид на церкви и застройку ул. Варварка, Кремль и Красную площадь. Парк соединяет пешеходные и туристические маршруты столицы - от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. На территории "Зарядья" находится медиацентр площадью 8,5 тыс. кв. м, в котором расположены несколько информационных киосков, флагманский туристический информационный центр, выставочный зал, кинозал, магазины подарков и сувениров. Вход на территорию парка - бесплатный и круглосуточный.

Также в парке строится здание филармонии с двумя концертными залами на 1560 и 400 мест (будет открыта в 2018 году), подземный паркинг на 430 машино-мест (откроется в течение месяца). Ожидается, что в северо-восточной части "Зарядья" будет построен отель, однако его финальный проект пока не определен.