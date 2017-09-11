Биография избранного главы Карелии Артура Парфенчикова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 года Центральная избирательная комиссия Карелии сообщила, что на выборах главы республики, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы региона Артур Парфенчиков ("Единая Россия").

После обработки 100% протоколов участковых избиркомов он получил 61,34% голосов избирателей. Второе место заняла кандидат от партии "Справедливая Россия" Ирина Петеляева, помощник депутата Госдумы РФ Сергея Миронова (18,05%). Артур Парфенчиков возглавляет Карелию в качестве временно исполняющего обязанности главы республики с 15 февраля 2017 года.

Артур Олегович Парфенчиков родился 29 ноября 1964 году в городе Петрозаводске Карельской АССР (ныне - Республика Карелия). Детство провел на хуторе Куркиёки Лахденпохского района Карелии.

В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ). Был однокурсником Дмитрия Медведева, будущего премьер- министра РФ; Константина Чуйченко, начальника Контрольного управления президента РФ; Николая Винниченко, руководителя Федеральной службы судебных приставов в 2004-2008 годах.

После окончания университета работал в прокуратуре Карельской АССР в должности помощника прокурора Олонецкого района.

В 1988-1991 годах - следователь прокуратуры Олонецкого района Карельской АССР.

С 1991 по 1995 год - заместитель прокурора города Сортавала (Республика Карелия).

В 1995-2006 годах работал в прокуратуре Петрозаводска: в 1995 году занял должность заместителя прокурора города Владимира Панасенко, а в 2000 г. возглавил надзорное ведомство. Вскоре после назначения возбудил уголовное дело против мэра Петрозаводска Андрея Демина, обвиненного в закупке по завышенным ценам подержанных автобусов Mercedes за счет городского бюджета (приговорен к трем годам условно за превышение должностных полномочий). Во время руководства Парфенчиковым прокуратурой в столице Карелии были ликвидированы так называемые карловская и тамбовская преступные группировки.

В 2006-2007 годах возглавлял управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) по Санкт-Петербургу, был главным судебным приставом Санкт-Петербурга. В период его руководства петербургское управление несколько раз одним из первых в РФ вводило особые ограничения на выезд должников за пределы России.

С июня 2007 года по декабрь 2008 года - заместитель директора ФССП России - заместитель главного судебного пристава РФ. Курировал исполнительное производство, а также вопросы розыска и реализации имущества должников. Главой ведомства в этот период был Николай Винниченко.

С 29 декабря 2008 года по 15 февраля 2017 года - директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) - главный судебный пристав РФ.

15 февраля 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия. Сменил во главе региона Александра Худилайнена, сложившего полномочия досрочно.

Ответственный секретарь Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия (с апреля 2017 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 7 млн 808 тыс. руб., включая средства, полученный от сдачи квартиры в аренду (4 млн 200 тыс. руб.).

Действительный государственный советник юстиции РФ 1-го класса (2009 год).

Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009 год). Имеет орден имени Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2009 год).

Заслуженный юрист РФ (2005 год).

Владеет английским языком.

Разведен, имеет сына и дочь. Бывшая супруга - Наталья Гуляева, заместитель председателя Верховного суда Республики Карелия. Дочь окончила юридический факультет СПбГУ, кандидат юридических наук. Сын - студент Московского государственного юридического университета.

Занимается спортом, увлекается путешествиями и рыбалкой.