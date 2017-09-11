Биография главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 г. Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл сообщила, что на выборах главы региона, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы республики Александр Евстифеев ("Единая Россия"). После обработки 100% бюллетеней он получил 88,27% голосов избирателей.

Второе место занял заместитель директора жилищно-эксплуатационной управляющей компании "Заречная" Альберт Федоров от ЛДПР (5,06%). Александр Евстифеев возглавляет Марий Эл в качестве временно исполняющего обязанности главы республики с 6 апреля 2017 г.

Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 г. в поселке Бреды Челябинской области. Отец работал инкассатором в Госбанке СССР, мать - медсестрой.

В 1980 г. окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко (ныне - Уральская государственная юридическая академия) по специальности "правоведение". В 2004 г. с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы и кредит", получил квалификацию "экономист".

Кандидат юридических наук. В 1984 году в Свердловском юридическом институте защитил диссертацию на тему "Право авторства в сфере отношений изобретательского творчества".

Доктор юридических наук. В 1999 году в Уральской государственной юридической академии защитил диссертацию на тему "Становление российского патентного права".

После окончания школы в течении года был рабочим в управлении автомобильных дорог Челябинской области.

С 1984 по 2000 год Александр Евстифеев работал в Свердловском юридическом институте преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии (ныне - Институт юстиции Уральского государственного юридического университета).

С июня 2000 года по январь 2002 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко. Александр Евстифеев координировал работу по приведению законов субъектов Федерации, входящих в состав округа, в соответствие с конституцией РФ и федеральным законодательством.

С января 2002 года по январь 2004 года - член Совета Федерации РФ, представитель администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Был наделен полномочиями сенатора 11 января 2002 года губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Юрием Нееловым. С января 2002 года возглавлял комитет верхней палаты парламента по судебно-правовым вопросам (с марта 2002 года - по правовым и судебным вопросам).

В 2003-2012 годах - председатель Девятого арбитражного апелляционного суда. Был назначен 3 декабря 2003 г. сроком на три года, в декабре 2006 г. переназначен на шестилетний срок.

После прекращения полномочий главы апелляционного суда в 2012 году подал в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) заявление на должность председателя Арбитражного суда Московской области.

Был профессором кафедры международного частного права Саратовской государственной академии права (ныне - Саратовская государственная юридическая академия).

В 2014-2017 годах - председатель Арбитражного суда Московской области. Был назначен 30 января 2014 года указом президента РФ на шестилетний срок, полномочия прекратил досрочно спустя три года.

6 апреля 2017 года президент России Владимир Путин назначил Александра Евстифеева временно исполняющим обязанности руководителя Республики Марий Эл. Прежний глава республики Леонид Маркелов был освобожден от должности по собственному желанию. Согласно конституции республики, Александр Евстифеев одновременно возглавил правительство Марий Эл.

Член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (с июля 2014 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2016 года составила 3 млн 817 тыс. руб., супруги - 522 тыс. руб.

Награжден орденом Почета (2007 год), дважды отмечен благодарностями президента РФ (2003, 2006 годы). Также имеет медаль Анатолия Кони (высшая ведомственная медаль Минюста РФ; 2001год).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса (2001 год).

Заслуженный юрист Российской Федерации (2001 год).

Имеет первый квалификационный класс судьи.

Опубликовал более 50 научных работ и книг, в том числе учебное пособие "Гражданско-правовое регулирование в сфере технического творчества" (1985 год), "Эволюция категории "предмет гражданско-правового регулирования" (1992 год); "Основные категории российского патентного права" (1999 год).

Женат, двое детей. Супруга - Юлия, окончила юридический институт. Сыновья живут в Москве. Старший - Артем, выпускник Московской юридической академии, работает помощником спецпрокурора, младший - Александр, студент юрфака МГУ.