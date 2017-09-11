Биография избранного главы Республики Мордовия Владимира Волкова

ТАСС-ДОСЬЕ. По предварительным данным ЦИК Мордовии на 11 сентября 2017 года, на выборах главы республики, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы региона Владимир Волков ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он получил 89,19% голосов избирателей. Второе место занял президент группы компаний "Инмедтех" Дмитрий Кузякин от КПРФ (4,18%). Владимир Волков возглавляет Мордовию с мая 2012 года.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Владимир Дмитриевич Волков родился 7 сентября 1954 года в селе Новое Аракчеево Краснослободского района Мордовской АССР (ныне - Республика Мордовия).

В 1976 году окончил факультет электронной техники, в 1988 году - строительный факультет Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (ныне - Национальный исследовательский Мордовский государственный университет). Получил специальности "инженер электронной техники" и "инженер-строитель".

С 1976 года работал инструктором областного штаба студенческих строительных отрядов Мордовского обкома Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

В 1977-1979 годах. - секретарь комитета ВЛКСМ Мордовского государственного университета.

В 1979-1983 годах - командир областного студенческого отряда Мордовского обкома ВЛКСМ.

С 1983 по 1986 год занимал должность первого секретаря Саранского городского комитета ВЛКСМ.

В 1985-1990 годах - депутат Саранского городского совета.

В 1986-1988 годах работал заведующим промышленно- транспортным отделом Саранского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

С 1988 по 1990 год - первый секретарь Пролетарского районного комитета КПСС Саранска.

В 1990-1995 годах - депутат Верховного совета Мордовской АССР. Возглавлял постоянную комиссию по вопросам капитального строительства, промышленности и строительных материалов.

27 ноября 1994 года Владимир Волков был избран в Государственное собрание Мордовии I созыва по Семашковскому избирательному округу №68 (Саранск). С января по октябрь 1995 года занимал должность заместителя председателя республиканского парламента Николая Меркушкина.

После назначения Николая Меркушкина главой республики Владимир Волков в октябре 1995 года занял пост председателя правительства Мордовии.

19 декабря 1999 года он победил на выборах депутатов республиканского парламента по Селищинскому избирательному округу №25 (Краснослободский район), однако от мандата отказался.

10 мая 2012 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Прежний руководитель Мордовии Николай Меркушкин возглавил Самарскую область.

14 мая 2012 года Государственное собрание Мордовии наделило Владимира Волкова полномочиями главы республики по представлению президента РФ. В тот же день состоялась церемония вступления в должность.

12 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Владимира Волкова на посту главы Мордовиии и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики.

Входит в состав Государственного совета РФ.

Член совета Ассоциации инновационных регионов России. Председатель попечительского совета Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

Входит в Высший совет Всероссийской политической партии "Единая Россия".

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, вошел во вторую группу руководителей субъектов РФ (так называемый "высокий рейтинг"). Делил 54-56-е места с главами Забайкальского края Натальей Ждановой и Тамбовской области Александром Никитиным, с которыми набрал одинаковое количество баллов - 56.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 3 млн 346 тыс. руб., супруги - 1 млн 552 тыс. руб.

Награжден орденами "Знак Почета" (1976 год), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011год).

Имеет награды Республики Мордовии - ордена Славы II и III степеней (2009, 2006 год). Награжден орденами Русской православной церкви - Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (1997 год) и преподобного Сергия Радонежского I степени (2014 года).

Женат, имеет двух сыновей. Супруга - Татьяна Николаевна, окончила факультет иностранных языков Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Старший сын - Алексей, выпускник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, младший сын - Андрей, окончил МГИМО МИД РФ.