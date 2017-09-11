Биография избранного губернатора Пермского края Максима Решетникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 г. избирательная комиссия Пермского края сообщила, что на выборах губернатора региона, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы края Максим Решетников ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он получил 82,06% голосов избирателей.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Второе место заняла адвокат Ирина Филатова от КПРФ (7,49%). Максим Решетников возглавляет Пермский край в качестве временно исполняющего обязанности главы региона с 6 февраля 2017 г.

Максим Геннадьевич Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми.

В 2000 году экстерном окончил экономический факультет Пермского государственного университета (кафедра экономической кибернетики) по специальности "математические методы и исследование операций в экономике". В 2002 году окончил филологический факультет вуза по специальности "лингвист, переводчик" (специализация - английский язык).

Кандидат экономических наук. В 2003 году в Пермском госуниверситете защитил диссертацию на тему "Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели (на примере Пермской области)".

В 1998-2002 годах работал главным специалистом, руководителем проекта в ЗАО "Прогноз" (разработка программного обеспечения для бизнес-аналитики).

В 2000 году Максим Решетников перешел в отдел планирования бюджетных доходов и расходов администрации Пермской области. В 2002-2005 годах - начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника Главного управления экономики администрации Пермской области.

В 2005 году занимал должность председателя Комитета по развитию системы государственного управления аппарата администрации Пермской области.

В 2005-2006 годах - первый заместитель председателя Департамента планирования Пермской области, с декабря 2005 года - Пермского края (образован в результате объединения области и Коми-Пермяцкого автономного округа).

В 2006-2007 годах являлся первым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края (регион в эти годы возглавлял Олег Чиркунов).

В 2007 году переехал в Москву. В 2007-2008 годах - заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ (министр - Дмитрий Козак).

С июня 2008 года по октябрь 2009 года - директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации Министерства регионального развития РФ.

В феврале 2009 года Максим Решетников вошел в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента России.

В апреле 2009 года вернулся в Пермь. С 14 апреля по 12 октября 2009 г. был руководителем администрации губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Один из авторов документа "Основы стратегии социально-экономического развития Пермского края".

12 октября 2009 года распоряжением председателя правительства РФ Владимира Путина был назначен директором Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ, которым руководил Сергей Собянин. Занимал пост до декабря 2010 года.

После назначения Сергея Собянина мэром Москвы Максим Решетников перешел на работу в столичное правительство.

С декабря 2010 года по апрель 2012 года - первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

С апреля 2012 года по февраль 2017 года - министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города. Занимался вопросами прогнозирования социально-экономического развития столицы на средне- и долгосрочную перспективу, моделирования бюджетной политики города. Один из создателей инвестиционной стратегии Москвы на период 2014-2025 годов.

6 февраля 2017 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Пермского края. Сменил на посту главы региона Виктора Басаргина.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 5 млн 694 тыс. руб., супруги - 479 тыс. руб.

Действительный государственный советник города Москвы 1-го класса.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016), почетной грамотой правительства РФ и благодарностью президента России.

Женат, имеет двух дочерей и сына. Супруга - Анна, выпускница экономического факультета Пермского государственного университета.

Увлечения: любит играть в теннис, кататься на велосипеде.