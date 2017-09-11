Биография избранного губернатора Белгородской области Евгения Савченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 года избирательная комиссия Белгородской области сообщила, что на выборах губернатора региона, состоявшихся 10 сентября, победу одержал глава Белгородской области Евгений Савченко ("Единая Россия"). По предварительным данным, после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он получил 69,29% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Станислав Панов, помощник депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и депутат Белгородской облдумы (15,95%). Евгений Савченко возглавляет регион 24 года - с 1993 года.

Евгений Степанович Савченко родился в пос. Красная Яруга Краснояружского района Курской области (с 1954 года - Белгородской области) в крестьянской семье. Отец - Степан Семенович, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мать - Ульяна Филипповна.

В 1969 году окончил Старооскольский геологоразведочный техникум (ныне - Старооскольский филиал Российского государственного геологоразведочного университета), в 1976 году - Сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (ныне - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева), получив квалификацию ученого агронома. В 1988 году окончил Ростовскую высшую партийную школу.

В 1998 году во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему "Социально- экономические основы реформирования регионального агропромышленного комплекса: на материалах Белгородской области".

Доктор экономических наук. В 2001 году там же защитил диссертацию на тему "Экономическое регулирование агропромышленного производства: вопросы теории и практики".

Член-корреспондент Российской академии наук (до объединения в 2013 году Российской академии сельскохозяйственных наук, РАСХН, с Российской академией наук - член-корреспондент РАСХН).

В 1976-1978 годах работал главным агрономом колхоза им. Свердлова Ракитянского района Белгородской области.

С 1978 по 1979 год - старший агроном Управления сельского хозяйства Ракитянского районного исполнительного комитета.

В 1979 году занял должность директора элитно- семеноводческого совхоза (Ракитянский район).

В 1980-1985 годах работал первым заместителем председателя исполнительного комитета Ракитянского районного Совета народных депутатов.

С 1985 по 1988 год - первый секретарь Шебекинского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

В 1988-1989 года - инструктор организационного отдела Центрального комитета КПСС.

В 1989 году был избран заместителем председателя исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов.

В 1990-1991 годах - консультант Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР.

С 1991 по 1993 год - генеральный директор фирмы "Российские семена" (Москва), консультант компании "Агро".

В 1993 году занял должность заместителя начальника Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Политическая карьера Евгения Савченко началась в октябре 1993 года: тогда были сняты с работы сразу несколько руководителей регионов, не поддержавших президента в конфликте с Верховным Советом РСФСР. Среди них оказался глава Белгородской области Виктор Берестовой, которого и сменил 43-летний Евгений Савченко. Он возглавляет область уже 24 года, что является абсолютным рекордом для российских губернаторов. Работал при трех российских президентах и десяти премьер-министрах. За годы его руководства в регионе были созданы крупные агрохолдинги, область стала лидером в России по производству свинины и мяса птицы, а по урожайности зерновых заняла третье место после Краснодарского края и Адыгеи.

11 октября 1993 года указом президента РФ Бориса Ельцина Евгений Савченко был назначен исполняющим обязанности главы администрации Белгородской области. 18 декабря того же года стал главой областной администрации.

С 12 мая 1995 года - член Совета, с 19 апреля 1997 года - член Политсовета общественно-политического движения "Наш дом - Россия" (НДР). Лидер движения - премьер РФ Виктор Черномырдин.

17 декабря 1995 года, на первых прямых выборах, был избран главой администрации Белгородской области. Савченко был выдвинут группой избирателей, баллотировался при поддержке движения "Наш дом - Россия" (НДР), Демократической, Аграрной партий и др. организаций. По итогам голосования получил 55,54%. Второе место занял аудитор Счетной палаты, бывший глава областного совета Михаил Бесхмельницын, который шел на выборы от группы избирателей при поддержке КПРФ. Он набрал 32,19% голосов. 27 декабря 1995 года. Евгений Савченко официально вступил в должность.

В 1996-2001 года он являлся членом Совета Федерации РФ от исполнительной власти Белгородской области. В верхней палате парламента возглавлял комитет по аграрной политике.

В феврале 1999 года Савченко обратился в Белгородскую облдуму с заявлением о досрочном сложении своих полномочий и назначении новых выборов главы администрации области. Выборы состоялись 30 мая 1999 года Все кандидаты были выдвинуты группами избирателей. Евгения Савченко поддерживало движение НДР, а его ближайших конкурентов - Михаила Бесхмельницына и Владимира Жириновского - КПРФ и ЛДПР соответственно. По итогам голосования Савченко получил 53,46%, второе место занял Бесхмельницын - 19,71%. Церемония вступления в должность состоялась 12 июня 1999 года.

С февраля 2000 года. - член политсовета партии "Единство" (с 2003 г. - "Единая Россия").

25 мая 2003 года. вновь победил на выборах губернатора Белгородской области, набрав 61,15% голосов избирателей (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место занял кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Василий Алтухов (21,93%). Инаугурация Савченко состоялась 31 мая того же года.

В сентябре 2003 г. вошел в общефедеральный список партии "Единая Россия" (региональная группа "Западная") для участия в выборах в Государственную думу РФ IV созыва. 7 декабря того же года был избран депутатом парламента, но отказался от мандата.

16 июня 2007 года. Белгородская областная дума по представлению президента РФ Владимира Путина утвердила Евгения Савченко в должности главы региона на очередной срок ("за" - 29 из 32 депутатов). В тот же день он вступил в должность.

На выборах депутатов Государственной думы РФ V и VI созывов в 2007 и 2011 годах возглавлял белгородскую региональную группу кандидатов от "Единой России". Оба раза отказывался от депутатского мандата.

С 2011 года - профессор Белгородской государственной сельскохозяйственной академии (ныне - Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина).

16 июня 2012 года в связи с истечением срока губернаторских полномочий указом главы государства был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Документ вступил в силу на следующий день, 17 июня.

14 октября 2012 года избран губернатором Белгородской области (баллотировался от партии "Единая Россия"), за него проголосовали 77,64% избирателей. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ V созыва Ирина Горькова (ЛДПР), набрала 12,43%. 20 октября того же года Евгений Савченко официально вступил в должность.

18 сентября 2016 года на выборах депутатов Госдумы РФ VII созыва вошел в список кандидатов партии "Единая Россия" (возглавил региональную группу №23, Белгородская, Курская и Орловская области). От депутатского мандата вновь отказался.

Входит в состав Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., вошел в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг"). Занял 7-е место, получив 91 балл.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. - 2 млн 755 тыс. руб., супруги - 123 тыс. руб.

Награжден орденами "Знак Почета" (1984), Почета (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2000, 2008, 2015 годах). Отмечен Почетными грамотами президента РФ (2010 год) и правительства РФ (2017 год).

Имеет орден Украины "За заслуги" III степени (2000 год).

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

Неоднократно признавался Русским биографическим институтом "Человеком года" (2000, 2001, 2002, 2007 годах).

Лауреат Национальной премии им. Петра Столыпина "Аграрная элита России" в номинации "За личный вклад в развитие сельхозпроизводства" (2006 год).

Женат, супруга - Надежда Николаевна. Имеет двух дочерей - Ольгу и Татьяну.