Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2017 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о растрате в отношении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олега Коршунова. В тот же день он был задержан. По информации правозащитника Владимир Осечкина, следственные действия с Коршуновым, вероятно, связаны с деятельностью ФГУП "Калужское", которое по его приказу было назначено основным поставщиком продуктов питания и предметов первой необходимости в следственные изоляторы Москвы. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справочный материал об уголовных делах в отношении российских высокопоставленных чиновников с 2015 года. Всего за этот период известно о пяти подобных случаях.

Дело экс-руководителя ФСИН РФ Александра Реймера

31 марта 2015 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя ФСИН РФ Александра Реймера. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере"). По версии следствия, экс-чиновник присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом. 24 сентября 2015 года Реймеру было предъявлено новое обвинение - по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Подробности в СМИ не разглашалась. 12 августа 2016 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направило дело в суд. 30 августа того же года началось рассмотрение уголовного дела по существу. Реймер отказался признать свою вину. 14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к восьми годам лишения свободы. Обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ против него были сняты. Также экс-директор ФСИН сохранил государственные награды. Двое других фигурантов дела, заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов, получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно.

Дело замминистра культуры РФ Григория Пирумова

15 марта 2016 года в Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ России был задержан статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. 16 марта 2016 года Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест. 24 марта 2016 года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере"). По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов, советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Они заключали госконтракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки присваивали себе. В деле фигурируют хищения средств, выделенных на выполнение реставрационных работ ансамблей Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге, главного дома Усадьбы фабриканта В. Т. Авсеева в Тамбове. Всего, по версии следствия, участники группы похитили более 164 млн руб. 6 декабря 2016 года Пирумов был уволен с поста статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ. В январе 2017 года на заседании Мосгорсуда он полностью признал свою вину. 6 июня 2017 года адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов сообщил, что Григорий Пирумов и другие фигуранты дела в полном объеме выплатили причиненный ущерб. 20 июля 2017 года по делу был вынесен первый приговор: Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно Никиту Колесникова. 28 августа 2017 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Сергеева к четырем годам и семи месяцам лишения свободы условно и назначил ему штраф в размере 800 тыс. руб. Однако сразу же по вынесении приговора Сергеев был вновь задержан по новому обвинению в хищении 227,5 млн руб. при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево (Московская обл.). 25 августа 2017 года дело Пирумова было передано в Дорогомиловский районный суд Москвы, который начнет рассматривать его по существу 21 сентября.

Дело министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева

14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев был задержан Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства нефтяной компании "Роснефть". Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. По словам представителя СК, деньги были переданы Улюкаеву "за положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" (50,08%)". 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. В тот же день экс-глава Минэкономразвития был помещен под домашний арест. Алексею Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Свою вину в совершении преступления он не признал. 29 ноября 2016 года суд наложил обеспечительный арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в Смоленской области. 14 декабря были арестованы принадлежащие ему денежные средства и монеты из драгоценных металлов на общую сумму около 500 млн руб. Также на счетах в российских банках были арестованы денежные средства Улюкаева на общую сумму более $1 млн и 280 млн руб. 23 мая 2017 года следствие в отношении Улюкаева было завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. 27 июля уголовное дело было передано в Замоскворецкий суд Москвы. 16 августа 2017 года Замоскворецкий суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Дело замруководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова

13 мая 2017 года Хорошевский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников: начальника Управления информационных систем Казначейства Сергея Павлова, его брата, председателя совета директоров ЗАО "Сириус" Романа Павлова и исполнительного директора той же компании Александра Литвинова. Арестованным инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), сумма ущерба от действий подозреваемых оценивается не менее чем в 8 млн руб. "Сириус" много лет выступал подрядчиком Федерального казначейства и за последние годы получил от него не менее 195 млн руб. за поставки серверов и техническую поддержку. В июне 2017 года в Казначействе заявили, что Гуральников и Сергей Павлов освобождены от занимаемых должностей по собственной просьбе с 26 мая и 10 июня 2017 года соответственно. Следствие продолжается.

Дело замглавы МЧС РФ Владимира Артамонова

В марте 2017 года в отношении замглавы МЧС РФ Владимира Артамонова, его супруги Галии Артамоновой и бывшего начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России генерал-майора Валерия Акимова Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В дальнейшем оно было переквалифицировано по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2013 году по просьбе заместителя министра Артамонова генерал Акимов фиктивно устроил его супругу Галию научным сотрудником ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, где она числилась три года. В итоге жена замминистра, не появляясь в институте, получила зарплату на общую сумму 1 млн 315 тыс. руб. В ходе разбирательства подозреваемые полностью признали свою вину, а также полностью возместили причиненный ущерб. 25 августа 2017 года Хамовнический суд Москвы приговорил Владимира Артамонова и других обвиняемых к трем годам лишения свободы условно. Замминистра и его супруге был назначен испытательный срок три года, генералу Акимову - два года.