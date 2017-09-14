Санкции ЕС в отношении России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2017 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции было принято решение о продлении антироссийских санкций до 15 марта 2018 года. Речь идет о так называемых персональных санкциях, которые в настоящее время действуют в отношении 149 человек и 38 компаний (список был скорректирован 6 сентября Комитетом постоянных представителей "Корепер").

Индивидуальные санкции

Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Затем список расширялся 11 раз (последний раз - 4 августа 2017 года). Сегодня в нем числятся представители руководства РФ, российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряд их военных и политических структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первоначально санкции были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода, последний раз - 13 марта 2017 года (вступили в силу 15 марта, действуют до 15 сентября 2017 года).

Секторальные санкции

Помимо персональных санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении ряда секторов экономики РФ. Такие санкции, получившие название секторальных, вводились в два этапа - 1 июля и 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из России вооружения и "связанных с ним материалов", поставки в Россию "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на торг их облигациями, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг. Девяти российским оборонным концернам были запрещены поставки европейских технологий двойного назначения. В список попали АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти. Всего под действие ограничительных мер попали 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур (списки были опубликованы 31 июля и 12 сентября).

Санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлевать каждые полгода. Последний раз решение о продлении было принято 28 июня 2017 года (до 31 января 2018 года).

Крымские санкции

Первые крымские компании попали под санкции ЕС 12 мая 2014 года. Это были "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза. 26 июля 2014 года ограничительные меры распространили еще на девять крымских компаний. Среди них Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морской торговый порт, "Универсал-Авиа", НПО "Массандра", Завод шампанских вин "Новый свет". Эти меры были разработаны в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

30 июля 2014 года ЕС ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний, работающих в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики (в т. ч. связанных с добычей и производством полезных ископаемых).

19 декабря 2014 года был введен запрет на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов. Помимо этого, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму. Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом Евросоюза, было запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун), а самолетам совершать посадку в аэропортах полуострова за исключением экстренных ситуаций.

Первоначально санкции вводились на 12 месяцев. Затем их продлевали три раза, последний - 19 июня 2017 года (до 23 июня 2018 года).