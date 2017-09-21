Видеотрансляции процедур голосования и подсчета голосов на федеральных выборах в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обеспечить организацию видеотрансляции хода голосования и подсчета голосов на президентских выборах 2018 года.

Согласно документу, из федерального бюджета на эти цели будет выделено не менее 75 млн руб. в 2017 году и 2 млрд 728 млн руб. в 2018 году. Трансляции предполагается вести в интернете в режиме реального времени.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об организации видеотрансляций на федеральных выборах в РФ.

Предыстория

Центральная избирательная комиссия РФ начала эксперимент по организации видеотрансляций с избирательных участков в 2008 году. По итогам выборов в Госдуму, прошедших 2 декабря 2007 года, ряд наблюдателей высказал сомнения в достоверности высокой явки (свыше 90%) в ряде национальных республик РФ. В ответ председатель ЦИК Владимир Чуров отдал распоряжения главам комиссий, где на думских выборах явка была выше 90%, организовать прямую видеотрансляцию голосования на президентских выборах 2008 года.

Для этого предполагалось использовать технику местных телекомпаний. Однако из-за технических сложностей от идеи пришлось отказаться. Впервые она была реализована на отдельных участках в единый день голосования 12 октября 2008 года, в частности, на выборах мэра Ставрополя и депутатов Ставропольской городской думы. 25 мая 2011 года Центризбирком принял программу ускоренного технического переоснащения избирательных участков. Документ предусматривал постепенное создание системы контроля за выборами с использованием веб-трансляции, при этом к 2013 году предполагалось установить веб-камеры только на 10% избирательных участков РФ.

Президентские выборы 4 марта 2012 года

На федеральном уровне онлайн-трансляция голосования впервые была организована на президентских выборах 4 марта 2012 года. После выборов в Госдуму VI созыва, прошедших 4 декабря 2011 года, оппозиция заявила о массовых нарушениях и фальсификации итогов голосования. В различных городах России прошли массовые акции протеста под лозунгами "За честные выборы", в том числе 10 декабря в Москве на Болотной площади.

15 декабря 2011 года занимавший пост премьер-министра РФ Владимир Путин во время прямой линии предложил ЦИК "установить веб-камеры на всех избирательных участках страны" и провести трансляцию в интернете, "чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика". На следующий день премьер поручил министерствам финансов и связи разработать предложения по оптимизации затрат на установку видеокамер на избирательных участках в день президентских выборов.

Основным подрядчиком по установке видеооборудования правительство назначило телекоммуникационную компанию "Ростелеком". На установку 182 тыс. веб-камер, около 100 тыс. компьютеров и сопутствующей инфраструктуры из бюджета было выделено 13 млрд руб., еще 7 млрд вложила сама компания.

На тот момент в федеральном законодательстве отсутствовали нормы, регулирующие использование веб-камер на избирательных участках. В связи с этим 27 декабря 2011 года Центризбирком утвердил "Порядок видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года". Согласно документу, веб-камеры можно было устанавливать на всех избирательных участках, кроме больниц, мест заключения, воинских частей, а также загранучреждений МИД РФ.

На каждом участке - по две веб-камеры, которые давали общий план помещения для голосования, а также снимали места выдачи и подсчета избирательных бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования. По данным ЦИК, камеры были установлены "более чем на 90 тыс. избирательных участках", по данным Счетной палаты РФ - на 87 тыс. (всего в РФ действовали 95 тыс. 416 участков).

При этом к интернету были подключены только 80 тыс. участков. В территориальных избиркомах, где данные участковых комиссий вводились в государственную автоматизированную систему "Выборы", веб-камеры не были предусмотрены.

Видеонаблюдение, трансляцию и хранение записей в течение года организовывали региональные центры обработки данных Минкомсвязи. Для получения доступа к онлайн-трансляции гражданам необходимо было предварительно зарегистрироваться на сайте webvybory2012.ru. Изображение транслировалось без звука в режиме реального времени с 00:00 (по московскому времени) и до 20:00 (по местному времени). Затем видеозапись происходящего на участке продолжалась, но интернет-трансляция приостанавливалась в целях соблюдения тайны голосования.

В 21:00 по мск передача изображения онлайн возобновлялась, при этом пользователи видели запись с 20:00 по местному времени и до момента подведения участковой комиссией итогов голосования. По данным ЦИК, 4 марта 2012 года за ситуацией на избирательных участках наблюдали онлайн около 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций.

По данным ЦИК, трансляция без сбоев шла с 99,3% тех участков, на которых были установлены веб-камеры. Число перебоев при максимальных нагрузках достигало нескольких десятков. В результате веб-трансляции был зафиксирован вброс бюллетеней на избирательном участке №1402 в Тарумовском районе Дагестана. Решением территориальной избирательной комиссии результаты голосования на этом участке были отменены.

После выборов общественными активистами был создан проект "Считайте сами", где каждый желающий мог проверить видеозаписи голосования. Согласно статистике проекта на июль 2012 года, на 45 из 80 обработанных участков волонтерами были обнаружены значительные отклонения между явкой, зафиксированной веб-камерами, и данными ЦИК (от 20 до 702 голосов).

После подведения итогов голосования, как сообщил пресс-секретарь "Ростелекома" Андрей Поляков, компания демонтировала с участков все веб-камеры и оборудование и вывезла их на свои склады.

Законодательство о видеонаблюдении

29 сентября 2012 года Центризбирком утвердил ныне действующий порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования. Согласно документу, контроль за работой веб-камер обеспечивают два члена участкового избиркома от разных партий, кандидатуры которых заблаговременно утверждает комиссия. Доступ к отснятому материалу имеют только "участники избирательного процесса", которые в течение года могут подать заявку в Министерство связи и массовых коммуникаций.

В феврале 2014 года вступил в силу новый федеральный закон о выборах депутатов Госдумы. Документ впервые предусматривает возможность организации видеонаблюдения в помещениях для голосования (п. 15 ст. 78). При этом камеры не могут быть установлены в больницах, местах содержания под стражей, воинских частях, на судах, на избирательных участках за границей и др. Порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции, согласно закону, устанавливает Центризбирком.

1 июня 2017 года аналогичная норма была введена в федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" (п. 14 ст. 66).

Выборы в Госдуму 18 сентября 2016 года

В 2016 году впервые после президентских выборов 2012 года из федерального бюджета были выделены средства на организацию видеотрансляций с избирательных участков. Кроме того, финансирование шло и из местных бюджетов. Видеонаблюдение было организовано в 15 регионах России, а также в 13 городах-миллионниках (Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа и Челябинск).

Онлайн-трансляция избирательного процесса велась в шести субъектах РФ (Пермский край, Московская, Ростовская, Самарская области, Москва и Санкт-Петербург). Во Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ленинградской, Костромской, Ярославской областях, Ингушетии, Карелии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе видеозаписи не транслировались в интернет.

По данным "Ростелекома", сумма заключенных региональных контрактов на видеотрансляцию составила около 360 млн руб. Для реализации проекта специалисты компании установили 11 тыс. 667 программно-аппаратных комплексов (включают веб-камеры, компьютеры, сетевое оборудование). Всего видеоконтролем в 15 регионах РФ было охвачено около трети всех избирательных участков.

Предложения ЦИК по изменению порядка видеотрансляций

В августе 2017 года ЦИК предложил проект новых правил видеонаблюдения на выборах. Впервые трансляции предполагается вести не только из помещений для голосования, но также и из территориальных избиркомов. Помимо этого, документ предусматривает значительное усложнение правил предоставления видеозаписей после выборов. Согласно проекту, сделанные в избиркомах записи будут гарантированно доступны только в течение трех месяцев. Кандидаты на пост главы государства смогут ознакомиться с ними с любого участка страны.

Видеоматериалы также могут запрашивать суды при рассмотрении дел, связанных с выборами. Избиратели, наблюдатели, доверенные лица кандидата и члены низовых избиркомов получат доступ к записям только с того участка, где они голосовали или работали. При этом нужно будет оформить специальную заявку в региональный избирком и указать, какое было нарушение и когда оно произошло.

По словам члена ЦИК Николая Буслаева, на президентских выборах 2018 года веб-камерами будут оснащены участки, где голосует 85% населения.