Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2017 года в Минобороны РФ сообщили, что старший группы российских военных советников в Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб близ города Дейр-эз-Зор.

Он получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) командного пункта сирийской армии.

Валерий Григорьевич Асапов родился 1 января 1966 года в городе Малмыж (Кировская область) в семье рабочего.

В 1987 году с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им. Ленинского комсомола (ныне - Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова). Также окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную ордена Суворова академию им. М. В. Фрунзе (2000) и Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2011).

C 1987 года служил в 104-м парашютно-десантном полку 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии ВДВ (Псков).

В 1995 года в должности начальника штаба батальона был командирован в Чеченскую Республику. В ходе боев в Грозном майор Асапов получил тяжелое ранение в ноги, перенес четыре операции.

С 2001 года служил в частях ВДВ, входящих в состав миротворческих сил в Абхазии, был командиром 10-го отдельного парашютно-десантного полка. В апреле 2002 года при обострении грузино-абхазского конфликта лично командовал группой десантников, высадившихся в Кодорском ущелье и восстановивших там наблюдательный пост российских миротворцев. Эта операция вызвала бурную реакцию грузинских политиков, на переговоры с подполковником Асаповым летал президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

В 2003 году был назначен заместителем командира 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии (Ивановская область), в 2005 году стал начальником штаба этого соединения.

Зимой 2003-2004 годах возглавлял группировку ВДВ в Чечне.

В мае 2007 году полковник Асапов был переведен из ВДВ в Сухопутные войска и назначен командиром дислоцированной на Южных Курилах 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии - единственного подобного соединения в Вооруженных силах РФ.

После окончания Академии Генштаба, в июне 2011 года вернулся в Восточный военный округ и возглавил 37-ю отдельную гвардейскую Будапештскую Краснознаменную ордена Красной Звезды мотострелковую бригаду (город Кяхта, Бурятия) 36-й общевойсковой армии. Части и подразделения бригады получили высокую оценку по результатам международных учений "Селенга-2011", "Селенга-2012" (российско-монгольских), "Индра-2012" (российско-индийских).

В феврале 2013 года был назначен заместителем командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией ВВО (штаб в Уссурийске, Приморский край). В мае 2013 года получил звание генерал-майора.

С 2014 года командовал 68-м армейским корпусом (штаб - Южно-Сахалинск).

16 октября 2016 года Асапов вошел в список лиц, против которых решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены персональные санкции.

С октября 2016 года - командующий 5-й армией. Стал одним из немногих десантников в истории современной российской армии, возглавлявших общевойсковые объединения. Ранее 5-й армией командовали такие известные военачальники, как Анатолий Сидоров (2006-2008, ныне - генерал-полковник, начальник Объединенного штаба ОДКБ,) Александр Дворников (2008-2010, ныне - генерал-полковник, командующий войсками Южного военного округа) и Андрей Сердюков (2011-2013, ныне - генерал-полковник, командующий Воздушно-десантными войсками).

В 2017 году - старший группы российских военных советников в Сирии.

Генерал-лейтенант (11 июня 2016 года).

Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Мужества, "За военные заслуги", медалями.