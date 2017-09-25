Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина и назначил его специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Дмитрий Азаров, председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Николай Меркушкин, бывший глава Республики Мордовия (1995-2012), возглавлял Самарскую область с мая 2012 года - в общей сложности 1 тыс. 965 дней (42-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Николай Иванович Меркушкин родился 5 февраля 1951 года в селе Новые Верхиссы Инсарского района Мордовской АССР (ныне - Республика Мордовия) в многодетной семье, был одним из восьми детей. Его отец, Иван Яковлевич, работал председателем колхоза. Брат отца - Григорий Яковлевич - в разные годы занимал должности министра просвещения Мордовской АССР, заместителя председателя Совета министров республики, секретаря Мордовского обкома КПСС, с 1960 по 1969 годы руководил Мордовским государственным университетом.

По национальности - мордвин-мокша.

В 1973 году с отличием окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (ныне - Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева) по специальности "Инженер электронной техники".

В 1968 году работал комбайнером колхоза им. XXI съезда КПСС Инсарского района Мордовии.

Во время учебы в вузе был старостой группы, начальником штаба молодежного движения "Комсомольского прожектора". После пятого курса остался в университете на освобожденной должности секретаря комсомольской организации.

В 1977 году назначен секретарем, в 1979 году - вторым секретарем, а в 1982 году - первым секретарем Мордовского областного комитета ВЛКСМ. С 1986 года занимал пост первого секретаря Теньгушевского районного комитета КПСС, с 1990 года возглавлял районный Совет народных депутатов. Одновременно в 1990 году был избран вторым секретарем Мордовского республиканского комитета Коммунистической партии РСФСР.

Избирался депутатом Верховного совета Мордовии XI (1985-1990) и XII (1990-1995) созывов. В октябре 1990 года баллотировался на пост председателя республиканского Верховного совета, однако проиграл выборы Николаю Бирюкову.

В 1991-1993 годах возглавлял Фонд государственного имущества Мордовской АССР, который занимался приватизацией госимущества республики. Одновременно в 1993 году являлся сопредседателем Мордовского экономического союза, объединяющего руководителей предприятий и финансовых учреждений республики.

В 1993 году вошел в совет республиканского отделения Аграрной партии России.

14 декабря 1991 году принял участие в первых выборах президента Мордовии. Занял пятое место среди восьми кандидатов, во второй тур голосования не прошел. Главой республики 22 декабря того же года был избран лидер местной организации "Демократическая Россия" Василий Гуслянников (56%). Позднее, в апреле 1993 года, институт президентства в Мордовии был упразднен решением республиканского ВС.

В 1993 году баллотировался в Совет Федерации РФ I созыва по Мордовскому двухмандатному избирательному округу №13. По итогам выборов 12 декабря 1993 года в верхнюю палату парламента не прошел, заняв третье место среди 12 кандидатов.

В ноябре 1994 года был избран депутатом Государственного собрания Мордовии I созыва по Теньгушевскому избирательному округу №37.

24 января 1995 года возглавил Госсобрание республики ("за" - 49 депутатов из 71). Одновременно руководил комиссией по работе над новым проектом конституции Мордовии.

22 сентября 1995 года избран главой Мордовии Конституционным собранием республики (выборы проводились на безальтернативной основе). Возглавлял республику почти 17 лет - до мая 2012 года, дважды был переизбран и дважды наделен полномочиями главы Мордовии. На выборах 15 февраля 1998 года набрал 90,85% голосов. Его единственный соперник, глава Саранского комбината макаронных изделий Анатолий Шаров, получил 3,13%.

16 февраля 2003 года Меркушкин, которого выдвинул избирательный блок "За Мордовию", получил по итогам голосования 87,34%. Его ближайшего конкурента - директора Саранского приборостроительного завода коммуниста Анатолия Чубукова - поддержали 7,01% избирателей. 10 ноября 2005 года и 7 октября 2010 года Меркушкин был наделен полномочиями главы региона Государственным собранием Мордовии по представлению президента РФ.

Одновременно в 1996-2001 годах был членом Совета Федерации (по должности), занимал пост заместителя председателя комитета по вопросам экономической политики. В 1996-1997 годах возглавлял Мандатную комиссию СФ, а после ее реформирования в 1997 году - комиссию по регламенту и парламентским процедурам.

С апреля 1997 года Меркушкин входил в Комиссию при президенте РФ по взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

В 1999 году стал членом движения "Отечество" Юрия Лужкова, затем - избирательного блока "Отечество - Вся Россия" (ОВР; глава - Евгений Примаков). В декабре 1999 года участвовал в выборах в Госдуму РФ III созыва по общефедеральному списку ОВР, после выборов отказался от депутатского мандата.

10 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина на посту главы Мордовии и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 12 мая того же года по представлению президента РФ Самарская губернская дума утвердила Меркушкина в должности главы региона. Он сменил на этом посту Владимира Артякова.

6 июня 2014 года Путин принял досрочную отставку Меркушкина и назначил его временно исполняющим обязанности главы Самарской области.

14 сентября 2014 года Меркушкин был избран губернатором Самарской области, набрав 91,35% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Михаил Матвеев (3,95%). Инаугурация Меркушкина состоялась 23 сентября того же года.

Является членом партии "Единая Россия" с 2003 года.

Занимал должность президента Ассоциации экономического взаимодействия республик и областей Поволжья "Большая Волга" (1998-2003).

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Получил 65 баллов и занял 38-е место в рейтинге.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 года составила 4 млн 284 тыс. руб., супруги - 498 тыс. руб.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов (1981), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2009, 2000), медалями.

Имеет ордена Русской православной церкви: благоверного князя Даниила Московского II степени (1996), Святого равноапостольного великого князя Владимира II степени (2000), преподобного Сергия Радонежского I и II степеней (2006, 2002).

Почетный работник агропромышленного комплекса России (2010). Почетный гражданин Республики Мордовия (2012).

Женат, имеет двух сыновей. Супруга - Таисия Степановна (род. 1948), работала заведующей аптекой в Саранске, ныне - на пенсии. Старший сын Александр (род. 1974) - предприниматель, руководитель ООО "Мордовское агропромышленное объединение" и ряда других мордовских компаний. Младший - Алексей (род. 1978), с 2012 года занимает пост заместителя председателя правительства, министра целевых программ Республики Мордовия. Ранее был генеральным директором ОАО "Ламзурь С" (кондитерское производство), председателем совета директоров "Мордовпромстройбанка".

Увлечения: футбол, волейбол, бильярд и шахматы.