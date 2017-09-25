Российская авиакомпания "ВИМ-Авиа". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2017 года стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", задержавшей на днях десятки рейсов.

24 сентября российская газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алию Самигуллину сообщала, что авиаперевозчик попросил власти о предоставлении госгарантий по кредитам.

ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" - российский пассажирский авиаперевозчик.

История

Основателем "ВИМ-Авиа" был заслуженный пилот РФ Виктор Иванович Меркулов (название ВИМ составлено из его инициалов). В 1990-х годах он был одним из управляющих в транспортной авиакомпании "Волга-Днепр". В 1997 году основал собственную компанию "Аэрофрахт", занимавшуюся чартерными грузовыми и пассажирскими перевозками; в разное время она эксплуатировала самолеты Ту-134, Ту-154, Ту-20, Ил-62М, Ил-76, Ан-12 и др.

30 августа 2003 года "Аэрофрахт" лишился сертификата эксплуатанта из-за ряда нарушений: задержек рейсов, транспортировки контрабанды, совершении грузовых рейсов под видом пассажирских. Также в июне 2003 году при проверке выяснилось, что Ту-154Б-2 "Аэрофрахта" прилетел из ОАЭ в Астрахань с превышением максимального посадочного веса на 10 т.

В 2002 году Меркулов зарегистрировал компанию "ВИМ-Авиа", которая получила сертификат эксплуатанта 27 ноября 2003 года и начала выполнять грузовые и пассажирские рейсы на Ил-62М и Ан-12.

В начале 2004 года Меркулов продал 75% акций "ВИМ-Авиа" супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым, оставшись президентом компании (занимал пост до своей смерти в 2006 году).

Мурсекаевы приобрели для компании у Condor (Германия) и American Trans Air (США) 16 пассажирских самолетов Boeing 757, выпущенных в 1990-х годах. Сумма сделки составила около $85 млн. Кроме того, в состав "ВИМ-Авиа" были включены авиационные активы "Центр Капитала" - "Чита Авиа", а также аэропорты Читы и Братска.

На самолетах Boeing 757 авиакомпания начала выполнять чартерные перевозки в Египет, Тунис, Турцию, Италию и Испанию. До 2014 года специализировалась на чартерных рейсах, в октябре 2004 года стартовали регулярные рейсы из Москвы в Братск и Читу. Уже в 2006 году "ВИМ-Авиа" вошла в первую десятку российских компаний по пассажиропотоку. В 2007 году из ее состава как непрофильные активы были проданы аэропорты. При этом был создан холдинг "ВИМ-Авиа", куда вошли авиакомпании "РусЭйр", "Башкортостан" и "Русское Небо" - все они прекратили полеты в 2012-2015 годах.

8 ноября 2011 года Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа", запретив ей летать в Европу. Причиной стал инцидент 3 ноября 2011 года, когда в Париже российские летчики устроили перепалку с персоналом аэропорта. Это могло стать поводом для внесения авиакомпании в "черный список" Евросоюза. Ограничение было снято в конце июня 2012 года.

В 2014 года "ВИМ-Авиа" отказалась от чартерной специализации, доля пассажиропотока внутренних рейсах достигла 90%. В том же году авиакомпания начала эксплуатировать самолеты Airbus A319 и Boeing 767. В июле 2015 года в парк "ВИМ-Авиа" вошли Boeing 737 и 777.

В 2015 году СМИ начали сообщать о финансовых проблемах перевозчика. В январе-феврале 2015 года иски о его банкротстве подали Банк ВТБ, Сбербанк и другие юридические лица, однако производство по большинству из исков суды прекратили летом 2015 года. Сезон 2016 года компания провела без сильных затруднений, авиакомпания серьезно нарастила перевозки между европейской частью России и аэропортами КНР. Также весной 2016 года компания сменила адрес регистрации с Москвы на поселок городского типа Богатые Сабы в Сабинском районе Республики Татарстан. В апреле 2017 года "ВИМ-Авиа" приобрела 100% акций аэропорта города Братска (Иркутская область).

Снова о проблемах с "ВИМ-Авиа" СМИ начали сообщать летом 2017 года: в некоторые дни авиакомпания отменяла или надолго задерживала до 20 рейсов. Более 200 тыс. ее пассажиров перевезли другие компании. В середине сентября 2017 года стало известно о крупной задолженности "ВИМ-Авиа" перед аэропортом Домодедово и поставщиками топлива. 21 сентября "ВИМ-Авиа" обратилось в правительство с просьбой о поддержке при выплате кредитов. В самой компании заявили, что проблемы с погашением задолженности вызваны "традиционным сезонным спадом". 23 сентября Следственный комитет РФ заявил, что на некоторые из отмененных рейсов "ВИМ Авиа" продавала авиабилеты, зная о невозможности перелета. По этому факту была начата доследственная проверка.

Парк, основные хабы и направления

По состоянию на сентябрь 2017 года парк "ВИМ-Авиа" насчитывает 23 воздушных судна: 12 Boeing 777 (взяты в лизинг в 2015-2017 годах), по четыре - Airbus A319 и Boeing 757, два Airbus A330 и один Boeing 767. Средний возраст самолетов - 19 лет. В июле 2017 года компания подписала соглашение о лизинге 15 новых российских самолетов МС-21.

Базовый аэропорт - Домодедово Московского авиаузла. Второстепенным узлом является Санкт-Петербург. Всего компания обслуживает порядка 50 регулярных направлений.

Показатели

В 2015 году "ВИМ-Авиа" перевезла около 1 млн 613 тыс. человек. Авиакомпания выполнила 11 тыс. 414 рейсов, из них 10 тыс. 520 регулярных (более 90%).

В январе-августе 2017 года "ВИМ-Авиа" перевезла 1 млн 834 тыс. пассажиров (10-е место среди авиакомпаний РФ, рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), средний процент занятости пассажирских кресел - 76,1%. По перевозкам грузов и почты авиакомпания занимает в РФ 11-е место (11,7 тыс т.).

Выручка авиакомпании в 2016 году составляла 17 млрд 174 млн руб. (рост на 38% по сравнению с 2015 года), чистая прибыль - 89,1 млн руб. (снижение в 5,7 раза).

Руководство

Генеральный директор компании - Александр Кочнев.

Собственники

Светлана Мурсекаева является владельцем 99% акций "ВИМ-Авиа", ее мужу Рашиду принадлежит 1%.