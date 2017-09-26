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Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Биографии и справки
26 сентября, 14:18 UTC+3

Никитин был назначен на эту должность указом президента РФ Владимира Путина

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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области заместителя министра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина.

Одновременно глава государства принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева по собственному желанию.

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Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа 1977 года в Ленинграде.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2004 году - Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция", в 2008 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ).

Кандидат экономических наук. В 2007 году в Финансовой академии при правительстве РФ защитил диссертацию на тему "Управление эффективностью организации в интересах собственника". Имеет степень МВА бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

В 1999-2004 годах занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

С 2004 по 2007 год - начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Участвовал в размещении на бирже пакета акций ОАО "НК "Роснефть" в 2006 году.

С 2007 по 2008 год - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (в 2008 году преобразовано в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом).

В 2008-2011 годах являлся заместителем главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В частности, занимался приватизацией акций ОАО "ВТБ" в 2011 году.

С 26 декабря 2011 года по 29 июня 2012 года - исполняющий обязанности руководителя Росимущества в правительстве Владимира Путина.

С 10 июля 2012 года - заместитель, с 25 июня 2013 года по 26 сентября 2017 года - первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Входит в состав представителей правительства РФ в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Был членом коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в 2014-2015 годах.

По должности входил в советы директоров ряда крупных российских компаний в 2004-2006 годах ("АК "Транснефть", "КамАЗ", "НК "Роснефть", "Аэрофлот - российские авиалинии" и др.).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год составила 8 млн 324 тыс. руб., супруги - 25 млн 669 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ I класса (2015).

Награжден орденом Почета (2016), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009). Отмечен почетной грамотой правительства РФ (2010).

Женат, имеет двоих детей. 

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Никитин, Глеб Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович Путин, Владимир Владимирович
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