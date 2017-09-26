Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту губернатора в 2005-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Шанцева на посту руководителя области ее валовой региональный продукт (ВРП) вырос в 3,6 раза - с 299 млрд 724 млн руб. в 2005 году до 1 трлн 69 млрд 280 млн в 2015 году (данные за 2016 год не опубликованы). По этому показателю в 2005 году регион занимал 15-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 14-е.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился в 3,7 раза: с 87 тыс. 355 руб. до 327 тыс. 474 руб. (37-е место в 2005 году, 41-е - в 2015 году).

В 2005 году бюджет Нижегородской области был исполнен с дефицитом в 812 млн руб. Доходы составили 40 млрд 637 млн руб. (20-е место среди российских регионов), расходы - 41 млрд 449 млн (21-е место). В 2016 году дефицит бюджета увеличился по сравнению с 2005 годом в 4,8 раза - до 3 млрд 889 млн руб. Доходы и расходы выросли в 4,1 раза - до 164 млрд 960 млн руб. и 168 млрд 849 млн руб. соответственно. По этим показателям область находится на 13-м месте в РФ.

В бюджете региона на 2017 год заложен дефицит в размере 2 млрд 263 млн руб., что на 41,81% меньше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, снизятся на 13,56%, до 142 млрд 591 млн руб., расходы - на 14,21%, до 144 млрд 854 млн руб.

Инвестиции в основной капитал области в 2016 году составили 219 млрд 658 млн руб., увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2005 годом. По этому показателю область занимала 16-е место среди субъектов РФ в 2005 году, 20-е - в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Нижегородская область находится на 6-м месте по уровню жизни населения, на 52-м - по уровню экономического развития, на 48-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Шанцева на посту губернатора Нижегородской области численность ее населения сократилась на 5,72% - с 3 млн 445 тыс. человек на 1 января 2005 года до 3 млн 248 тыс. на аналогичную дату 2017 года (место среди субъектов РФ не изменилось - 10-е). При этом рождаемость на 1 тыс. человек выросла на 33,71% - с 8,9 человека в 2005 году до 11,9 в 2016 году. По этому показателю в 2005 году Нижегородская область делила 65-66-е места с Белгородской областью, в 2016 году - 57 - 59-е места с Карачаево-Черкесией и Карелией.

Смертность на 1 тыс. населения сократилась на 23% - с 20 человек в 2005 году (11-е место) до 15,4 в 2016 году (16-е место). Уровень безработицы уменьшился на 1,7 процентных пункта - с 6% в 2005 году до 4,3% в 2016 году, и регион переместился с 64-го места на 71-72-е (делит позиции с Курской областью).

Размер среднемесячной заработной платы вырос в 4,3 раза по сравнению с 2005 годом и составил в 2016 году 28 тыс. 172 руб. (47-е место в 2005 году; 43-е - в 2016 году). За этот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 6,9 раза - до 17 тыс. 221 руб. По этому показателю Нижегородская область в 2005 году делила 32-33-е места с Тверской, а в 2016 году заняла 33-е место среди российских регионов.

С 2005 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 56,52% (с 2 тыс. 838 до 1 тыс. 234), благодаря чему область улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 25-го на 60-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, Шанцев вошел в третью группу руководителей субъектов РФ (средний рейтинг). Делил 57 - 59-е места с главами Республики Алтай Александром Бердниковым и Севастополя Сергеем Меняйло, с которыми набрал одинаковое количество баллов - 55.