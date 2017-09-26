Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье

Биографии и справки
26 сентября, 14:50 UTC+3

26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Шанцева

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту губернатора в 2005-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Шанцева на посту руководителя области ее валовой региональный продукт (ВРП) вырос в 3,6 раза - с 299 млрд 724 млн руб. в 2005 году до 1 трлн 69 млрд 280 млн в 2015 году (данные за 2016 год не опубликованы). По этому показателю в 2005 году регион занимал 15-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 14-е.

Смотрите также
Валерий Шанцев

Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

ВРП на душу населения за тот же период увеличился в 3,7 раза: с 87 тыс. 355 руб. до 327 тыс. 474 руб. (37-е место в 2005 году, 41-е - в 2015 году).

В 2005 году бюджет Нижегородской области был исполнен с дефицитом в 812 млн руб. Доходы составили 40 млрд 637 млн руб. (20-е место среди российских регионов), расходы - 41 млрд 449 млн (21-е место). В 2016 году дефицит бюджета увеличился по сравнению с 2005 годом в 4,8 раза - до 3 млрд 889 млн руб. Доходы и расходы выросли в 4,1 раза - до 164 млрд 960 млн руб. и 168 млрд 849 млн руб. соответственно. По этим показателям область находится на 13-м месте в РФ.

В бюджете региона на 2017 год заложен дефицит в размере 2 млрд 263 млн руб., что на 41,81% меньше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, снизятся на 13,56%, до 142 млрд 591 млн руб., расходы - на 14,21%, до 144 млрд 854 млн руб.

Инвестиции в основной капитал области в 2016 году составили 219 млрд 658 млн руб., увеличившись в 3,4 раза по сравнению с 2005 годом. По этому показателю область занимала 16-е место среди субъектов РФ в 2005 году, 20-е - в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Нижегородская область находится на 6-м месте по уровню жизни населения, на 52-м - по уровню экономического развития, на 48-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Шанцева на посту губернатора Нижегородской области численность ее населения сократилась на 5,72% - с 3 млн 445 тыс. человек на 1 января 2005 года до 3 млн 248 тыс. на аналогичную дату 2017 года (место среди субъектов РФ не изменилось - 10-е). При этом рождаемость на 1 тыс. человек выросла на 33,71% - с 8,9 человека в 2005 году до 11,9 в 2016 году. По этому показателю в 2005 году Нижегородская область делила 65-66-е места с Белгородской областью, в 2016 году - 57 - 59-е места с Карачаево-Черкесией и Карелией.

Смертность на 1 тыс. населения сократилась на 23% - с 20 человек в 2005 году (11-е место) до 15,4 в 2016 году (16-е место). Уровень безработицы уменьшился на 1,7 процентных пункта - с 6% в 2005 году до 4,3% в 2016 году, и регион переместился с 64-го места на 71-72-е (делит позиции с Курской областью).

Размер среднемесячной заработной платы вырос в 4,3 раза по сравнению с 2005 годом и составил в 2016 году 28 тыс. 172 руб. (47-е место в 2005 году; 43-е - в 2016 году). За этот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 6,9 раза - до 17 тыс. 221 руб. По этому показателю Нижегородская область в 2005 году делила 32-33-е места с Тверской, а в 2016 году заняла 33-е место среди российских регионов.

С 2005 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 56,52% (с 2 тыс. 838 до 1 тыс. 234), благодаря чему область улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 25-го на 60-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, Шанцев вошел в третью группу руководителей субъектов РФ (средний рейтинг). Делил 57 - 59-е места с главами Республики Алтай Александром Бердниковым и Севастополя Сергеем Меняйло, с которыми набрал одинаковое количество баллов - 55. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич Шанцев, Валерий Павлинович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
18
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 года
12
Биография Веры Глаголевой
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
2
ПФР запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы
3
МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины
4
Что сделал Валерий Шанцев на посту нижегородского губернатора
5
Биография врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама