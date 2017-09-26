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Биография избранного президента РАН Александра Сергеева

Биографии и справки
26 сентября, 18:18 UTC+3

Сергеев станет 22-м президентом Академии наук за всю ее историю, 10-м избранным и третьим в новейшей истории

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Президент РАН Александр Сергеев

Президент РАН Александр Сергеев

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года на общем собрании Российской академии наук (РАН) президентом академии избран физик, директор Института прикладной физики РАН 62-летний Александр Сергеев. Он вступит в должность после утверждения президентом России. Александр Сергеев станет 22-м президентом Академии наук за всю ее историю, 10-м избранным и третьим в новейшей истории (с 1991 года).

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Александр Михайлович Сергеев родился 2 августа 1955 года в селе Бутурлино Горьковской области (ныне - поселок городского типа, Нижегородская обл.).

В 1977 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ныне - Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, ННГУ) по специальности "радиофизика".

В 1982 году в Институте прикладной физики АН СССР (ныне - ИПФ Российской академии наук) защитил диссертацию кандидата физико-математических наук по теме "Самовоздействие и трансформация интенсивных электромагнитных волн в магнитоактивной плазме". В 2000 году там же - диссертацию доктора физико-математических наук (тема: "Нелинейные волновые процессы при генерации сверхкоротких оптических импульсов и взаимодействии сильных оптических полей с веществом"). В 2003 году был избран членом- корреспондентом, в 2016 году - академиком РАН. Член Отделения физических наук (физика и астрономия) Академии наук, член Совета РАН по космосу.

После окончания университета был принят стажером- исследователем в ИПФ АН СССР (Горький, ныне - Нижний Новгород). Затем работал младшим (1979-1985), старшим (1985-1991) научным сотрудником, заведующим лабораторией (1991-1994), заведующим отделом (1994-2001). С 2001 по 2015 год занимал должность заместителя директора ИПФ РАН, в 2001-2012 годах также возглавлял отделение института.

С 2015 года по н. в. - директор Института прикладной физики РАН. Одновременно является заведующим отделом сверхбыстрых процессов и заведующим сектором моделирования сверхбыстрых оптических процессов Отделения нелинейной динамики и оптики ИПФ. По совместительству - профессор кафедры общей физики радиофизического факультета ННГУ.

Возглавляет группу российских ученых в проекте по детектированию гравитационных волн LIGO в США. В 2016 году участникам проекта была присуждена престижная премия Грубера по космологии, а также Премия по фундаментальной физике (учреждена российским бизнесменом Юрием Мильнером).

Член научно-координационного совета Федерального агентства научных организаций и совета Российского фонда фундаментального исследований. Член редколлегии журналов "Успехи физических наук" и "Известия ВУЗов - Радиофизика".

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В июле 2017 года зарегистрирован кандидатом на пост президента РАН. Был выдвинут бюро Отделения физических наук, бюро Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления, бюро Отделения биологических наук, президиумом Уральского отделения, а также 240 членами РАН, согласно официальному сайту академии. 31 августа его кандидатура была согласована правительством РФ.

Александр Сергеев - ученый в области лазерной физики, фемтосекундной оптики (оптика сверхкоротких лазерных импульсов), теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники (исследует взаимодействие света с биологической тканью). Под его руководством в ИПФ РАН был создан самый мощный в России петаваттный (10 в пятнадцатой степени ватт, или миллиард мегаватт) лазерный комплекс, разработаны новые способы применения фемтосекундного излучения для обработки материалов и медицины.

Автор и соавтор более 350 научных работ. Среди них - "К аналитической теории лазерных осветителей" (1980), "От фемтосекундных к аттосекундным импульсам" (1999), "Тераваттный фемтосекундный титан-сапфировый лазерный комплекс" (2001), "100-тераваттный фемтосекундный лазер на основе параметрического усиления" (2005), "Горизонты петаваттных лазерных комплексов" (2011), "ВКР-лазер с пикосекундной длительностью импульса, работающий в безопасном для глаз диапазоне" (2016) и др.

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (1999), премии правительства РФ в области науки и техники (2012). Награжден орденом Почета (2006).

Женат, имеет двоих детей. Супруга, Марина Дмитриевна Чернобровцева, - научный сотрудник ИПФ РАН. Дочь Екатерина - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПФ РАН. Сын Михаил - сотрудник ННГУ. 

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