Особо охраняемые природные территории в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября - 1 октября 2017 года в Сочи (Краснодарский край) пройдет Всероссийский форум по особо охраняемым территориям.

Он проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ и приурочен к 100-летию системы российских заповедников. Станет одним из важнейших мероприятий Года экологии в России.

История российского заповедного дела

Первый государственный заповедник в России был создан в 1917 году на северо-восточном берегу озера Байкал. Проведенные в 1913-1915 годах экспедиции под руководством Георгия Доппельмаира выявили, что в этих районах охотники за пушниной почти полностью истребили популяцию соболя.

Решением иркутского генерал-губернатора Александра Пильца в мае 1916 года было решено запретить любую охоту на части Баргузинского уезда. Постановлением царского правительства от 11 января 1917 года (29 декабря 1916 года по старому стилю) был создан Баргузинский соболиный заповедник. Первым его директором стал Константин Забелин. В настоящее время заповедник входит в состав ФБГУ "Заповедное Подлеморье" вместе с Забайкальским национальным парком.

16 сентября 1921 года был подписан декрет "Об охране памятников природы, садов и парков", который возложил на Наркомат просвещения задачи по созданию заповедников и нацпарков. В них запрещалась охота, рыбалка и прочее использование естественных богатств. В 1920-1930-х годах на территории РСФСР были созданы порядка ста заповедников, их задачи уже не ограничивались восстановлением популяции промысловых зверей - заповедники стали полноценными научными учреждениями по исследованию и сохранению природы.

Многие из заповедников были уничтожены или лишены охраны во время Великой Отечественной войны, а также в период послевоенного восстановления промышленности - до 1953 года. С середины 1950-х годов в РСФСР были воссозданы или организованы впервые более 70 заповедников, в современной России, с 1992 года, - 28.

Особо охраняемые природные территории

К 1970-х годах в СССР появились охраняемые территории, имевшие различный статус: природные заповедники, микрозаповедники, заказники (охотничьи, ботанические и т. д.), национальные и природные парки, биологические станции, природные ландшафты, курортные зоны и т. д.

В конце 1970-х годов ученые-биологи Николай Реймерс и Феликс Штильмарк предложили создать единый законодательный режим - особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 27 ноября 1989 года Верховный совет СССР принял постановление "О неотложных мерах экологического оздоровления страны", в котором союзному правительству поручалось создать систему ООПТ. Из-за распада СССР эти планы не были реализованы.

Российский закон об ООПТ

Российский закон об ООПТ был подписан президентом РФ Борисом Ельциным 14 марта 1995 года. Согласно документу, ООПТ - объекты общенационального достояния. Это могут быть участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение. На них частично или полностью запрещена хозяйственная деятельность, запрещается или усложняется изменение целевого назначения земельных участков.

Закон предусматривает шесть категорий ООПТ федерального значения:

государственные природные заповедники (в том числе биосферные) - в них полностью запрещается экономическая деятельность (за исключением некоторых оговоренных случаев);

национальные парки - в них могут быть зоны, где разрешается, например, деятельность в рекреационных целях;

природные парки - в них выделяются отдельные зоны имеющие экологическое, культурное или рекреационное значение, а остальные природные ресурсы только ограничиваются в гражданском обороте;

государственные природные заказники - могут иметь различный профиль, например, для сохранения природных ландшафтов или восстановления отдельных видов растений и животных;

памятники природы - локальные комплексы, где запрещена любая деятельность, которая может привести к нарушению их целостности;

дендрологические парки и ботанические сады.

В документе оговаривается, что могут быть созданы также охраняемые природные территории регионального и местного значения, в том числе иных видов (например, лечебные курорты, памятники истории). Закон вводит уголовную ответственность за нарушение режима ООПТ и т. д.

ООПТ в России, статистика

Всего по данным информационно-аналитической системы "Особо охраняемые природные территории России", в РФ существуют 13 тыс. 32 ООПТ, из них 304 - федерального, 12 тыс. 728 - регионального и местного значений. Кроме того, утраченными или реорганизованными числятся 3 тыс. 138 ООПТ (в основном - памятники природы регионального и местного значения).

Общая площадь российских ООПТ составляет 1 млн 950 тыс. кв. км или около 11% всей территории Российской Федерации. Самым большим из 107 российских федеральных заповедников является Большой Арктический государственный природный заповедник (организован в 1993 году) - его площадь составляет 42 тыс. кв. км.

Ряд ООПТ входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: Путоранский, Печоро-Илычевский, Сихотэ-Алинский заповедники, национальный парк "Югыд ва" (Республика Коми), природный парк Ленские столбы (Якутия), остров Врангеля и др.

В бюджете РФ на 2017 год на нужды ООПТ и охраны животного мира выделено 130,3 млрд руб.