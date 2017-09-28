Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский, который до последнего времени занимал пост заместителя главы Минэкономразвития.

Кошин возглавлял округ с февраля 2014 года - в общей сложности 1315 дней (53-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Игорь Викторович Кошин родился 27 августа 1974 года в поселке Усинске Коми АССР (ныне - город Усинск Республики Коми). В 1978 году его семья переехала в вахтовый поселок Вангурей Ненецкого автономного округа, в 1981 году - в поселок Искателей.

В 1996 году окончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета (ныне - Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина) по специальности "Управление производством", в 2003 году - Академию государственной службы при главе Республики Коми.

С 1996 года работал ведущим специалистом учреждения "Фонд ресурсов Севера" (Сыктывкар).

В 1998-2000 годах - директор по внешнеэкономическим связям Сыктывкарской туристической компании "Рос-тур".

С 2000 года занимал должность исполнительного директора некоммерческой организации "Союз геологов и нефтяников Севера" (Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ).

14 января 2001 года баллотировался на пост главы Нарьян-Мара, однако выборы проиграл, заняв третье место (17,8% голосов избирателей).

В 2001-2012 годах - депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 14 января 2001 года был избран в Собрание депутатов округа XXIV созыва по общерегиональному (многомандатному) избирательному округу, набрав 30,8% голосов избирателей. В 2001-2002 годах занимал должность заместителя председателя регионального парламента.

С 2002 по 2004 год - секретарь политического совета Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия". В ноябре 2004 года вошел в состав генерального совета партии.

В 2005 году участвовал в выборах главы администрации Ненецкого автономного округа. 23 января 2005 года получил 48,45% голосов и вышел во второй тур вместе с бывшим федеральным инспектором по Ненецкому АО Алексеем Бариновым, набравшим 22,41%. 6 февраля во втором туре уступил сопернику, получив 30,47%. За Баринова отдали голоса 48,45% избирателей.

6 февраля 2005 года и 1 марта 2009 года избирался депутатом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа XXV и XXVI созывов. В 2005 году баллотировался по Качгортскому одномандатному округу №3, набрал 27,19% голосов. В 2009 году участвовал в выборах по единому избирательному округу от партии "Единая Россия" (под третьим номером в партийном списке). С 2005 по 2012 год занимал должность председателя регионального парламента.

С февраля 2012 года по февраль 2014 года - член Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Входил в комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

22 февраля 2014 года указом Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Сменил во главе региона Игоря Федорова.

14 сентября 2014 года в первом туре избран губернатором Ненецкого автономного округа, получив 76,70% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от ЛДПР, замначальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненецкого АО Андрей Смыченков (7,67%). 20 сентября того же года Кошин официально вступил в должность.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Занимал 32-е место, получив 69 баллов.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 11 млн 445 тыс. рублей.