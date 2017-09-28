Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Минэкономразвития Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.

Во главе региона Цыбульский сменил Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.

Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в г. Москве.

В 2001 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ, в 2006 году - Московский институт международного бизнеса. В 2014 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе "Мастер делового администрирования".

В 1996-2005 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ.

С 2006 года занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли РФ.

В феврале - августе 2008 года работал в Департаменте международного сотрудничества Аппарата правительства РФ.

В 2008-2010 годах был помощником министра регионального развития РФ Виктора Басаргина.

С 2010 по 2011 год - заместитель директора департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития РФ.

В 2011-2013 годах - директор департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Минрегиона.

В январе - марте 2013 года - директор департамента координации государственных отраслевых программ Минрегиона.

В марте 2013 года перешел в Министерство экономического развития РФ, где занял должность помощника главы ведомства Андрея Белоусова. С июня того же года был помощником нового министра Алексея Улюкаева.

С сентября по декабрь 2013 года - директор департамента обеспечения деятельности главы Министерства экономического развития РФ.

В 2013-2014 годах - директор департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития.

19 ноября 2014 года был назначен заместителем министра экономического развития РФ. Сохранил свой пост после ареста Улюкаева и его отставки в связи с утратой доверия президента. С 30 ноября 2016 года - заместитель главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

На посту замминистра курировал вопросы стратегического и территориального планирования регионального развития, приграничного и международного межрегионального сотрудничества, социально-экономического развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, моногородов, закрытых административных территорий и др.

Входил в советы директоров АО "Особая экономическая зона "Иннополис", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и др.

Председатель попечительского совета Благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив им. Святого Праведного воина Федора Ушакова (с 2015 года).

Имеет чин действительного государственного советника РФ II класса (2015).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

Общая сумма декларированного дохода за 2016 года составила 6 млн 796 тыс. руб.

Владеет английским, греческим и французским языками.

Играет в теннис, увлекается стендовой стрельбой, охотой и рыбалкой.