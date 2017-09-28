Итоги деятельности Игоря Кошина на посту губернатора Ненецкого автономного округа

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Цыбульский, который до последнего времени занимал пост заместителя главы Минэкономразвития.

Игорь Кошин возглавлял округ с февраля 2014 года - в общей сложности 1315 дней (53-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту губернатора в 2014-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Игоря Кошина в должности губернатора Ненецкого автономного округа валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 16,36% - с 187 млрд 10 млн руб. в 2014 году до 217 млрд 605 млн в 2015 году (согласно Росстату; данные за 2016 год не опубликованы).

По этому показателю в 2014 году регион занимал 62-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 61-е. ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 15,27%: с 4 млн 329 тыс. руб. до 4 млн 990 тыс. руб. (первое место и в 2014 году, и в 2016 году). Согласно данным Департамента финансов и экономики округа, в 2016 году объем ВРП региона составил 203,8 млрд руб.

В 2014 году бюджет Ненецкого автономного округа был исполнен с дефицитом в 647 млн руб., доходы составили 19 млрд 103 млн руб., расходы - 19 млрд 750 млн. (81-е место среди российских регионов по обоим показателям). В 2016 году дефицит бюджета вырос в 5,2 раза по сравнению с 2014 годом - до 3 млрд 381 млн руб. При этом доходы сократились на 23,88% до 14 млрд 541 млн руб. (83-е место), расходы - на 9,26% до 17 млрд 922 млн руб. (81-е место).

В бюджете округа на 2017 год заложен дефицит в размере 1 млрд 729 млн руб., что на 48,86% меньше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, вырастут на 13,58% до 16 млрд 515 млн руб., расходы - на 1,80% до 18 млрд 244 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2016 году составили 85 млрд 117 млн руб., незначительно увеличившись по сравнению с 2014 годом (на 1,03%). По этому показателю регион занимал 42-е место среди субъектов РФ в 2014 году, 46-е - в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Ненецкий автономный округ находится на 33-м месте по уровню жизни населения, на первом - по уровню экономического развития, на 41-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Игоря Кошина на посту губернатора численность населения региона незначительно увеличилась (на 1,30%) - с 43 тыс. 373 человек на 1 января 2014 года до 43 тыс. 937 на аналогичную дату 2017 года (место среди субъектов РФ не изменилось - последнее). При этом рождаемость на 1 тыс. человек выросла на 8,93% - с 16,8 человека в 2014 г. до 18,3 в 2016 году. По этому показателю регион переместился с 11-го места по России в 2014 году на 3-е в 2016 году.

Смертность на 1 тыс. населения сократилась на 1,12% - с 8,9 человека в 2014 году до 8,8 в 2016 год (78-е место в 2014 г. и в 2016 г.). Уровень безработицы вырос на 3,2 процентных пункта - с 5,3% в 2014 году (округ делил 42-45 места с Тверской областью, Ставропольским краем и Башкирией) до 8,5% в 2016 году (17-е место).

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 9,26% по сравнению с 2014 г. и составил в 2016 году 71 тыс. 908 руб. (место округа среди субъектов РФ не изменилось - 3-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 43,75% до 24 тыс. 388. В итоге регион переместился с 4-го места в 2014 году на 3-е в 2016 году.

С 2014 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения возросло на 14,78% (с 1 тыс. 516 до 1 тыс. 740), вследствие чего Ненецкий автономный округ ухудшил свои позиции в общероссийском рейтинге, переместившись с 39-го места в 2014 году на 28-е в 2016 году.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, Игорь Кошин входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Занимал 32-е место, получив 69 баллов.