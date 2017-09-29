Операция ВС РФ в Сирии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Два года назад, 30 сентября 2015 года, началась операция Вооруженных сил Российской Федерации против запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (c 2016 года носит название "Джебхат Фатх аш-Шам") в Сирийской Арабской Республике.

Правовая основа для операции

30 сентября 2015 года, Совет Федерации РФ единогласно одобрил запрос президента РФ Владимира Путина на использование вооруженных сил страны за пределами ее территории. Это решение позволило в тот же день начать операцию в Сирии по просьбе сирийского президента Башара Асада.

Обстановка в Сирии на момент начала операции

К концу лета 2015 года различные террористические группировки контролировали порядка 70% территории Сирии, боевики ИГ захватили Ракку, Пальмиру, Манбидж, ряд других стратегически важных населенных пунктов, транспортных коммуникаций, нефтяных и газовых месторождений. Правительственные силы не могли самостоятельно справиться с наступлением боевиков, воздушные удары возглавляемой США международной коалиции против ИГ также не оказывали должного воздействия на террористические группировки.

В этой обстановке власти Сирии обратились к России с просьбой о помощи. 26 августа 2015 года был подписан межгосударственный договор о размещении в Сирии российской авиации.

Формирование ударной группировки ВКС РФ

В сентябре 2015 года на аэродром Хмеймим (провинция Латакия, северо-запад Сирии) были переброшена отдельная авиационная группа Воздушно-космических сил (ВКС) России. В ее состав вошли бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-24 и Ми-8, самолет разведки Ил-20М1, а также комплексы беспилотной авиации. Группировка была сформирована из экипажей строевых частей ВКС России.

Кроме того, на базу Хмеймим были доставлены наземный персонал, десантники и морские пехотинцы для охраны авиабазы, бойцы Сил специальных операций, бронетехника, комплексы ПВО "Бук-М2" и "Панцирь-С". Для снабжения группировки была организована переброска техники, боеприпасов, запчастей, личного состава самолетами военно-транспортной авиации, а также десантными и транспортными кораблями Военно-морского флота России ("сирийский экспресс" из России в 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порт Тартус).

Ход боевых действий

30 сентября 2015 года сразу после решения Совета Федерации российские летчики нанесли первые авиаудары по объектам ИГ в провинциях Хомс и Хама. 6-7 октября к операции подключился флот: корабли Каспийской флотилии из акватории Каспийского моря нанесли удар по объектам ИГ крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" (они впервые было применены в боевых действиях, в дальнейшем применялись еще восемь раз, всего по целям в Сирии было выпущено более 70 ракет).

За первый месяц операции был совершен 1 тыс. 391 боевой вылет и уничтожены 1 тыс. 623 объектов террористов, в том числе 249 различных пунктов управления и узлов связи и 51 тренировочный лагерь. Самолеты ВКС РФ в среднем выполняли по 50-60 вылетов ежедневно.

17 ноября 2015 года, когда подтвердилась версия о том, что причиной крушения российского самолета Airbus A321 в Египте был теракт, Путин приказал "усилить боевую работу авиации". Сразу после этого количество боевых вылетов увеличилось до 90-100 в день. Были задействованы самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95 (что стало первым в истории боевым применением этих бомбардировщиков) и Ту-22М3.

Обстановка в Сирии еще более накалилась после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24М, что вызвало резкую реакцию России. Для обеспечения противовоздушной обороны группировки к берегам Сирии был направлен ракетный крейсер "Москва", а на Хмеймим переброшен зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Авиагруппу усилили истребителями Су-30СМ и Су-35С, бомбардировщиками Су-34, ударными вертолетами.

22 января 2016 года было объявлено о новой интенсификации действий российских ВКС, в январе-феврале каждую неделю совершалось более 500 вылетов, причем только 4-11 февраля были поражены рекордные 1,8 тыс. целей.

27 февраля 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве РФ и США. К нему присоединилась часть действовавших в Сирии вооруженных группировок. 14 марта 2016 года Путин приказал начать вывод основной части воинской группировки РФ из Сирии. После этого авиагруппа была сокращена с 69 до 25 единиц. Весной и летом 2016 года ВКС продолжили наносить авиаудары по террористам, поддерживая наступление сирийской армии в провинциях Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор.

27 марта 2016 года правительственные войска Сирии установили контроль над Пальмирой, однако 11 декабря 2016 года в результате предпринятого боевиками ИГ штурма были вынуждены оставить город. Вторично Пальмиру удалось освободить от боевиков 2 марта 2017 года.

15 декабря 2016 года Асад объявил об освобождении крупнейшего сирийского города Алеппо, бои за который продолжались с июля 2012 года.

В ноябре 2016 года - январе 2017 года участие в боевых действиях приняла авиагруппа единственного авианосца ВМФ России - тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", который совершил дальний поход в Средиземное море. Летчики палубной авиации выполнили 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночных, поразили 1 тыс. 252 объекта террористов.

С 2016 года инфраструктуру российских войск в Сирии охраняют военнослужащие военной полиции ВС РФ, оснащенные легким вооружением. Они также ведут патрулирование освобожденных от террористов территорий, зон деэскалации, сопровождают гуманитарные грузы.

В 2017 году восстановлен контроль сирийских властей над протяженными участками сирийско-иракской и сирийско-иорданской границ. 5 сентября 2017 года сирийским войскам удалось прорвать блокаду города Дейр-эз-Зор, который более трех лет находился в кольце территорий, подконтрольных ИГ.

Потери

По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, в ходе выполнения боевых задач в Сирии погибли 36 российских военнослужащих. Четверо из них посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации (подполковник Олег Пешков, старший лейтенант Александр Прохоренко, капитан Марат Ахметшин, полковник Ряфагать Хабибуллин).

Самый высокопоставленный российский военный, погибший в Сирии, - генерал-лейтенант Валерий Асапов, старший группы российских военных советников, который в сентябре 2017 года получил смертельное ранение при попадании минометной мины в командный пункт. Кроме того, зафиксирована одна небоевая потеря (военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством).

В ходе операции ВКС России потеряли четыре вертолета и один самолет:

24 ноября 2015 года Су-24М сбит турецким истребителем. В тот же день боевики сумели подбить, а затем уничтожить минометным огнем вертолет Ми-8АМТШ, входивший в состав поисково-спасательной группы.

12 апреля 2016 года вертолет Ми-28Н разбился в районе города Хомс из-за ошибки пилотирования.

1 августа 2016 года вертолет Ми-8АМТШ был уничтожен в провинции Идлиб в результате обстрела с земли.

3 ноября 2016 года вертолет (предположительно - Ми-35М) был уничтожен огнем противника в провинции Хама.

В результате аварий были также потеряны два палубных истребителя с "Адмирала Кузнецова" - МиГ-29К (14 ноября 2016 года) и Су-33 (5 декабря 2016 года).

Командование

Командующие группировкой российских войск в Сирии:

генерал-полковник Александр Дворников (сентябрь 2015 года - июнь 2016 года);

генерал-лейтенант Александр Журавлев (июль - декабрь 2016 года);

генерал-полковник Андрей Картаполов (декабрь 2016 года - март 2017 года);

генерал-полковник Сергей Суровикин (с марта 2017 года).

Командующий российской авиагруппировкой в Сирии - генерал-майор Алексей Максимцев (с сентября 2015 года).

Результаты операции

Участие России позволило сирийским военным перехватить инициативу в боевых действиях и существенно ослабить силы террористов. 25 августа 2017 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Подмосковье начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что с начала военной операции авиация ВКС совершила более 28 тыс. боевых вылетов, нанеся около 90 тыс. авиаударов.

За время проведения операции территория, контролируемая правительственными войсками, выросла с 19 тыс. до 78 тыс. кв. км. Были разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, полностью очищена от террористов провинция Латакия. Под правительственный контроль возвращены нефтяные и газовые поля Джизель, Шаер, Хаян, Магара и Арак.

12 сентября 2017 года начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин сообщил журналистам, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков ИГ около 85% территории страны, а для полной очистки Сирии от террористов ИГ "осталось освободить около 27 тыс. 800 кв. км".

По состоянию на конец сентября 2017 года основные усилия правительственных войск и группировки ВС РФ сосредоточены на разгроме противника в районе Дейр-эз-Зора, куда наиболее дееспособные отряды террористов ИГ перешли из Ракки и иракского Мосула.

Процесс политического урегулирования

Успехи правительственных войск, достигнутые при поддержке ВС РФ, позволили запустить процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. С 30 декабря 2016 года в результате договоренностей между вооруженной оппозицией и сирийским правительством (посредниками выступали РФ и Турция) на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий.

В мае 2017 года в Астане (Казахстан) РФ, Иран и Турция подписали меморандум (вступил в силу 6 мая 2017 года) о создании в Сирии зон безопасности. По состоянию на сентябрь 2017 года функционируют четыре зоны деэскалации - на юго-западе (в провинциях Дераа, Эль- Кунейтра и Эс-Сувейда), на северо-западе страны (провинция Идлиб), в пригороде Дамаска Восточная Гута и севернее Хомса; а также зона деконфликтации Тель-Рифьят на севере провинции Алеппо.

Вдоль зон деэскалации созданы безопасные районы для предотвращения прямого военного противостояния.

Статус российских военных баз в Сирии

В январе 2017 года между РФ и Сирией был подписан протокол к соглашению о размещении авиационной группы ВС РФ на территории Сирии. В протоколе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения в порту Тартус осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Протоколом устанавливаются международно-правовые основы, регулирующие условия нахождения авиационной группы ВС РФ в Сирии, что "позволяет осуществлять ее деятельность в полном объеме". Срок действия соглашения и протокола составляют 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды. Ежегодные расходы на реализацию протокола составляют около 20 млн рублей за счет средств Минобороны России, предусмотренных в федеральном бюджете РФ.