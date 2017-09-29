Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, который на протяжении последних 19 лет был председателем красноярского Законодательного собрания. Усс возглавил край после отставки Виктора Толоконского, который руководил регионом с мая 2014 года.

Александр Викторович Усс родился 3 ноября 1954 года в д. Новогородка Иланского района Красноярского края в семье Виктора Петровича и Мария Фоминичны Усс. Отец - Герой Социалистического Труда, почти 30 лет возглавлял колхоз имени VII съезда Советов Иланского района Красноярского края.

В 1976 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (ныне - в составе Сибирского федерального университета) по специальности "правоведение". В 1981 году окончил аспирантуру Томского государственного университета (ТГУ).

Кандидат юридических наук. В 1981 году в ТГУ защитил диссертацию на тему "Конфликты между осужденными, сопровождающиеся насильственными посягательствами (по материалам исправительно-трудовых колоний строгого режима)".

Доктор юридических наук. В 1994 году в Томском государственном университете защитил диссертацию на тему "Социально-интегративная роль уголовного права".

Профессор. Специалист в области криминального права.

В 1976-1977 годах - стажер-исследователь, в 1977-1981 годах - аспирант Томского государственного университета (ныне - Национальный исследовательский Томский государственный университет).

В 1981-1986 годах - ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры уголовного права и криминалистики Красноярского госуниверситета.

В 1985 году вступил в КПСС, оставался членом партии до 1990 года.

С 1986 по 1988 год занимался научной работой в Институте иностранного и международного уголовного права им. Макса Планка (Фрайбург, ФРГ).

В 1988-1990 годах - доцент кафедры уголовного права. В 1991-1993 годах - старший научный сотрудник Красноярского госуниверситета.

С 1993 по 1995 год - начальник правового управления администрации Красноярского края.

В 1993-1995 годах - депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ I созыва. Был избран 12 декабря 1993 года по Эвенкийскому двухмандатному избирательному кругу №88 (28% голосов). Входил в комитет по международным делам.

В 1995-1997 годах - заместитель губернатора Красноярского края Валерия Зубова. Курировал правовые вопросы.

С 1996 года член общественно-политического движения "Наш дом - Россия" (лидер - премьер-министр Виктор Черномырдин).

С 1997 года по настоящее время - депутат Законодательного собрания Красноярского края.

7 декабря 1997 года был избран по общекраевому избирательному округу от избирательного блока "Союз дела и порядка - будущее края".

В январе 1998 года занял пост председателя Заксобрания II созыва.

С 1998 по 2002 год - член Совета Федерации РФ. Был наделен полномочиями сенатора 28 января 1998 года. Входил в комитет по международным делам, был членом комиссии по регламенту и парламентским процедурам. 17 февраля 1999 года голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. Полномочия сенатора были прекращены с 1 января 2002 года.

В марте 2001 года вступил в партию "Единство" (с 2003 г. - "Единая Россия").

В декабре 2001 года баллотировался в Законодательное собрание Красноярского края: возглавлял список избирательного блока "Наши", а также участвовал в выборах по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №4. 23 декабря 2001 года был избран депутатом регионального парламента III созыва по Железнодорожному округу (65,9%). Список блока "Наши" получил 19,8% голосов (первое место) и также прошел в Заксобрание.

9 января 2002 года Александр Усс вновь был избран председателем Заксобрания Красноярского края.

В сентябре 2002 года принимал участие в досрочных выборах губернатора Красноярского края (были назначены после гибели в авиакатастрофе главы региона Александра Лебедя). Был выдвинут группой избирателей.

8 сентября 2002 года получил по итогам выборов 27,62% голосов и прошел во второй тур вместе с губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Александром Хлопониным (25,25%; баллотировался от группы избирателей). Во втором туре 22 сентября Александр Усс занял второе место, набрав 41,83% голосов. Победу одержал Александр Хлопонин, за которого проголосовали 48,07% избирателей.

15 апреля 2007 года, вскоре после объединения Красноярского края с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкейским автономными округами, Александр Усс был избран депутатом Законодательного собрания объединенного Красноярского края I созыва. 14 мая того же года стал председателем регионального парламента. Впоследствии - в 2011 и 2016 годах - избирался депутатом краевого Заксобрания II и III созывов по списку партии "Единая Россия", вновь был избран на пост спикера (28 декабря 2011 года, 6 октября 2016 года).

С 12 марта 2010 года - президент Сибирского федерального университета (переизбран 30 марта 2015 года).

Входил в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции государственной национальной политики, Комиссии при президенте РФ по вопросам федеративных отношений и местного самоуправления. Возглавлял Красноярское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", был членом президиума ассоциации.

Член Совета по внешней и оборонной политике.

Председатель Координационного совета по проблемам высшей школы Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 24 млн 492 тыс. руб., супруги - 23 млн 781 тыс. руб. По данным "СПАРК-Интерфакс", Александр Усс владеет ООО "Центральное" (Красноярск; аренда и управление нежилым недвижимым имуществом).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), отмечен благодарностью президента РФ (2005).

Лауреат премии "Российский национальный Олимп" в номинации "Председатель Законодательного собрания года" (2005), высшей юридической премии "Юрист года" (2014).

Автор семи книг и научных публикаций по вопросам права, экономики и государственного строительства, среди которых "Воспитание подростка в семье" (1987), "Социально-интегративная роль уголовного права" (1993), "Проблемы изменения состава субъектов Российской Федерации" (2007). В апреле 2000 г. была опубликована статья Александра Усса "России - имперскую федерацию", в которой он предлагал централизовать систему управления государством и урезать полномочия региональных руководителей.

Женат, имеет троих детей. Жена - Людмила (род. 1954), окончила Красноярский госуниверситет. Дочери - Мария (род. 1977), юрист по образованию, и Александра (род. 1992). Сын Артем (род. 1982) также получил юридическое образование в Красноярском государственном университете.

Владеет немецким языком.

Увлекается горными лыжами, теннисом, гольфом, верховой ездой. Играет на гитаре, поет.