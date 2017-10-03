Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимира Васильева, вице-спикера Госдумы и руководителя парламентской фракции "Единая Россия". Во главе республики он сменил Рамазана Абдудатипова, который руководил Дагестаном с января 2013 года. Впервые с 1948 года первым лицом Дагестана станет человек, не принадлежащий ни к одной из трех самых многочисленных национальных групп республики - аварцев, даргинцев или кумыков.

Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в г. Клину Московской области. Отец - Асанбаев Али Асанбаевич (казах по национальности) был педагогом, мать - Надежда Ивановна Васильева, работала воспитателем в детском саду.

В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 года - Всесоюзный юридический заочный институт (ныне - Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина), в 1991 году - Академию МВД СССР (ныне - Академия управления МВД России).

Кандидат юридических наук. В 2001 году защитил диссертацию на тему "Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни граждан".

После окончания школы в 1967 году был рабочим-измерителем московского НИИ точного приборостроения.

В 1968-1970 годах проходил срочную службу в стратегических ракетных войсках Вооруженных сил СССР (Архангельская область).

С 1972 по 1983 год работал в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности Бауманского районного управления внутренних дел Москвы следователем, инспектором и старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела.

Затем, до 1987 года, занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления по борьбе с хищениями социалистической собственности Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы.

В 1991-1992 годах служил главным инспектором инспекции Службы организации управления Министерства внутренних дел (МВД) РСФСР.

С 1992 по 1993 год - главный инспектор Главной инспекции Штаба МВД РФ. В 1993-1995 годах - заместитель начальника Штаба МВД, начальник Оперативного управления, в 1995-1997 годах - первый заместитель начальника ГУВД Москвы, начальник штаба ГУВД.

В 1997 году служил первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

26 апреля 1997 году был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова, начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

С 9 мая 1998 года по 31 мая 1999 года - первый заместитель министра внутренних дел РФ Сергея Степашина.

31 мая 1999 года был назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ Владимира Путина, в августе 1999 года стал заместителем нового главы Совбеза Сергея Иванова. Занимал пост до 28 марта 2001 года.

С 28 марта 2001 года - статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова. В октябре 2002 года руководил милицейским штабом, сформированным в связи с захватом террористами Театрального центра на Дубровке.

С 2003 года - депутат Государственной думы Федерального собрания РФ IV, V, VI, VII созывов.

7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной думы РФ IV созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу №173 (Тверская область). Баллотировался от партии "Единая Россия", по итогам голосования получил 31,38%. Второе место заняла заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Татьяна Астраханкина (КПРФ) - 18,87%. В Думе Васильев вошел в состав фракции "Единая Россия". В январе 2004 года возглавил комитет по безопасности.

С июня 2007 года по сентябрь 2010 года - председатель Тверского регионального отделения "Единой России". Член президиума регионального политсовета.

2 декабря 2007 года переизбран депутатом Госдумы РФ по федеральному списку партии "Единая Россия" (региональная Тверская группа). В пятом созыве нижней палаты парламента вновь вошел во фракцию "Единая Россия" и возглавил комитет по безопасности.

4 декабря 2011 года избран депутатом Государственной думы шестого созыва от партии "Единая Россия" (был вторым номером в региональной группе №72, Тверская область). Входил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. С марта по ноябрь 2012 года возглавлял комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы.

10 ноября 2012 года возглавил фракцию "Единая Россия" в Госдуме. 13 ноября того же года занял пост заместителя председателя Думы VI созыва Сергея Нарышкина. В руководстве нижней палаты парламента сменил Андрея Воробьева, назначенного главой Московской области.

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы VII созыва по Заволжскому одномандатному округу №180 (Тверская область). Был выдвинут партией "Единая Россия", набрал 53,03% голосов, второе место занял депутат тверского Заксобрания, кандидат от КПРФ, Артем Гончаров (14,35%). 24 сентября 2016 года Владимир Васильев был утвержден главой партийной фракции.

5 октября 2016 года стал заместителем председателя Госдумы Вячеслава Володина. Курировал вопросы взаимодействия палаты с Верховным судом РФ и Генпрокуратурой, а также работу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, отвечал за сотрудничество Госдумы с Парламентской ассамблеей НАТО.

Член бюро Высшего совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Председатель постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.

Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год - 5 млн 907 тыс. руб., супруги - 303 тыс. руб.

Генерал-полковник полиции в отставке.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2014) и IV степеней, Мужества, Почета, медалью П. А. Столыпина II степени (2014).

Заслуженный юрист РФ (2006).

Имеет благодарность (2001) и почетные грамоты президента РФ (2006, 2010), а также почетную грамоту правительства (1999).

Женат. Супруга - Людмила Дмитриевна (девичья фамилия Одинцова), экономист. Дочь Юлия (род. 1973).