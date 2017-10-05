Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 октября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Об этом стало известно в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с Андреем Тарасенко. Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Владимир Миклушевский, который возглавлял регион с 2012 года, был освобожден от должности губернатора Приморского края по собственному желанию.

Андрей Владимирович Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке.

В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола (в 1998 году объединено с Высшим военно-морским училищем им. М. В. Фрунзе в Санкт-Петербургский военно-морской институт), в 2002 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (РАГС; ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "государственное и муниципальное управление" с присвоением квалификации "менеджер". В 2006 году получил диплом Российского государственного социального университета (бывший Московский государственный социальный университет) по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит" с присвоением квалификации "экономист".

Кандидат психологических наук. В 2003 году в Московском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему "Диалоговая модель принятия управленческих решений руководителем".

Доктор психологических наук. В 2009 году в Российском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему "Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя".

В 2010 году присвоено ученое звание профессора по кафедре акмеологии и кибернетики.

Имеет диплом капитана.

В 1999 году Андрей Тарасенко возглавил созданное при Государственном комитете РФ по рыболовству (ныне - Федеральное агентство по рыболовству) федеральное государственное унитарное предприятие "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурсы"; Москва). В функции предприятия входило ведение коммерческой деятельности, в частности продажа квот на добычу морепродуктов отечественным и иностранным компаниям.

В ноябре 2001 года стал членом коллегии Госкомитета РФ по рыболовству.

В 2004-2005 годах возглавлял Мурманский морской рыбный порт.

Был членом совета директоров АО "Ленморниипроект" (Санкт-Петербург), которое входит в тройку крупнейших российских компаний по проектированию морских портов, терминалов и транспортных систем. Также входил в совет директоров судостроительного завода "Красное Сормово" (Нижний Новгород).

С апреля 2008 года по февраль 2010 года - заместитель директора департамента управления делами и имущественным комплексом Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

С декабря 2010 года по январь 2012 года работал в ОАО "Россельхозбанк", занимал должности от главного экономиста до советника заместителя председателя правления банка.

С марта 2012 года по июнь 2013 года - заместитель руководителя, руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

С 27 июня 2013 года - заместитель генерального директора, одновременно с 1 июля 2013 года - и. о. генерального директора ФГУП "Росморпорт". Предприятие занимается эксплуатацией и содержанием федерального имущества в морских портах, а также предоставлением услуг по обеспечению безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним.

С 11 сентября 2013 года Андрей Тарасенко занимал пост генерального директора ФГУП "Росморпорт". Был назначен приказом Росморречфлота после согласования 5 сентября того же года с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.