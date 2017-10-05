Биография экс-губернатора Орловской области Вадима Потомского

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2017 года президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.

Врио главы региона назначен Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

Вадим Потомский возглавлял область с февраля 2014 года - в общей сложности 1318 дней (51-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Вадим Владимирович Потомский родился 12 августа 1972 года в городе Мары Туркменской ССР (ныне - Туркменистан) в семье военного. Отец - Владимир Викентьевич Потомский, военный пенсионер, был преподавателем Санкт-Петербургского высшего зенитного ракетного командного училища (СПВЗРКУ; упразднено в 1998 году). Мать - Наталья Артоевна Багдасарова, на пенсии.

В 1993 году окончил СПВЗРКУ по специальности "инженер по эксплуатации радиотехнических средств", в 2006 году - Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Северо-Западный институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "экономист".

С 1993 по 1998 годы служил в Вооруженных силах РФ. Был заместителем начальника Спортивного клуба армии Ленинградского военного округа.

В 1998-2000 годах работал на различных должностях в аналитическом центре комитета государственного лицензирования правительства Ленинградской области.

С 2000 по 2006 год - генеральный директор муниципального предприятия "Экология" во Всеволожске Ленинградской области.

В октябре 2005 года был избран депутатом Совета депутатов муниципального образования "Всеволожское городское поселение".

В 2006-2007 годах работал директором муниципального учреждения "Всеволожская муниципальная управляющая компания".

С 2007 по 2011 год - депутат Законодательного собрания Ленинградской области IV созыва. 11 марта 2007 года избран по списку регионального отделения КПРФ. В Заксобрании был председателем постоянной комиссии по экологии и природопользованию, являлся членом постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

С 2009 года - секретарь Ленинградского областного комитета КПРФ.

В 2011-2014 годах - депутат Госдумы РФ VI созыва. 4 декабря 2011 года избран по списку КПРФ, баллотировался под первым номером в региональной группе №46 (Ленинградская область). Член фракции КПРФ, входил в состав комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 26 февраля 2014 года депутатские полномочия Потомского были прекращены досрочно в связи с переходом на госслужбу.

14 октября 2012 года баллотировался на пост губернатора Брянской области. Набрал 30,83% голосов избирателей. Проиграл выборы действующему главе региона Николаю Денину (65,22%).

26 февраля 2014 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области. Сменил на этом посту Александра Козлова.

14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора Орловской области, получив 89,17% голосов избирателей (баллотировался от КПРФ). Второе место занял кандидат от ЛДПР Виталий Утешев (3,74% голосов). 23 сентября Потомский официально вступил в должность. Одновременно возглавил правительство Орловской области.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делил 70-71-е места с Никитой Белых, губернатором Кировской области в 2009-2016 годах, с которым набрал одинаковое количество баллов - 50.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 году составила 3 млн 357 тыс. руб., супруги - 803 руб.

Капитан запаса. Ранее имел звание подполковника. По результатам проверки, проведенной военной прокуратурой в 2015 году, приказы о присвоении ему воинских званий майора и подполковника были признаны незаконными и отменены.

Имеет трех детей. Супруга - Наталья Рафаэльевна - домохозяйка. Две дочери - Илона и Элеонора, сын - Владислав.

Занимался восточными единоборствами, в частности дзюдо. Увлекается футболом, охотой, рыбалкой.