Итоги деятельности Вадима Потомского на посту губернатора Орловской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2017 года президент России Владимир Путин освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе. Врио губернатора назначен Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь Московского городского комитета КПРФ.

Вадим Потомский возглавлял область с февраля 2014 года - в общей сложности 1318 дней (51-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя региона.

Экономические показатели

За период пребывания Потомского на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Орловской области увеличился на 15,07% - со 178 млрд 823 млн руб. в 2014 году до 205 млрд 764 млн руб. в 2015 году (Росстат; данные за 2016 год не опубликованы). По этому показателю в 2014 году регион занимал 64-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 63-е. В 2016 году ВРП, по данным руководства области, оценивается в сумме 211 млрд руб.

Согласно Росстату, ВРП на душу населения с 2014 по 2015 год увеличился на 15,84% : с 232 тыс. 962 руб. до 269 тыс. 862 руб. (56-е место в 2014 году, 53-е - в 2015 году).

В 2014 году областной бюджет был исполнен с дефицитом в 2 млрд 324 млн руб. Доходы составили 31 млрд 642 млн руб., расходы - 33 млрд 966 млн руб. (67-е место среди российских регионов по обоим показателям). В 2016 году дефицит бюджета увеличился на 41,95% - до 3 млрд 229 млн руб. По сравнению с 2014 годом доходы выросли на 3,17% - до 32 млрд 646 млн руб. (70-е место), расходы - на 5,62% - до 35 млрд 875 млн руб. (67-е место).

На 2017 год запланирован сбалансированный бюджет: доходы и расходы, как ожидается, составят 28 млрд 419 млн руб., что соответственно на 12,95% и 20,78% меньше, чем в 2016 году.

Инвестиции в основной капитал региона в 2016 году составили 47 млрд 873 млн руб, увеличившись на 6,55% по сравнению с 2014 годом. По этому показателю область переместилась с 64-го места среди субъектов РФ в 2014 году на 63-е место в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Орловская область находится на 26-м месте по уровню жизни населения, на 42-м - по уровню экономического развития, на 51-м - по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Потомского на посту губернатора Орловской области численность населения региона уменьшилась на 1,95% - с 770 тыс. человек на 1 января 2014 года (63-е место) до 755 тыс. на аналогичную дату 2017 года (65-е место среди субъектов РФ). Рождаемость на 1 тыс. человек за этот период не изменилась и составляла в 2016 году 11 человек. По этому показателю в 2014 году регион делил 75-77-е места с Брянской и Рязанской областями, в 2016 году - 75-76-е места с Саратовской областью.

Смертность на 1 тыс. населения уменьшилась на 0,61% - с 16,4 человека в 2014 году (регион делил 7-8-е места с Ивановской областью) до 16,3 в 2016 году (6-е место). Уровень безработицы вырос на 1,3 процентных пункта - с 5,1% в 2014 году (Орловская область делила 46-50-е места с Удмуртией, Смоленской, Кировской и Новосибирской областями) до 6,4% в 2016 году (34-е место).

Размер среднемесячной зарплаты вырос на 9,60% по сравнению с 2014 годом и составил в 2016 году 22 тыс. 890 руб. (71-е место в 2014 году, 72-е - в 2016 году). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 62,25% - до 17 тыс. 20 руб. По этому показателю регион переместился с 42-го места в 2014 году на 44-е в 2016 году.

С 2014 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 19,45% (с 1 тыс. 522 до 1 тыс. 226), в итоге Орловская область улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 38-го на 61-62-е места (делит со Ставропольским краем).

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, Вадим Потомский входил в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делил 70-71-е места с Никитой Белых, губернатором Кировской области в 2009-2016 годах, с которым набрал одинаковое количество баллов - 50.