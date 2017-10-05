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Биография врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Биографии и справки
5 октября, 20:40 UTC+3

5 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона Вадима Потомского

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Андрей Клычков

Андрей Клычков

© Артем Геодакян/ТАСC

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме, секретаря Московского городского комитета КПРФ.

На посту главы региона он сменил Вадима Потомского, который стал заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

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Андрей Евгеньевич Клычков родился 2 сентября 1979 года в Калининграде. Его родители окончили Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Отец, Евгений, был первым секретарем Центрального райкома ВЛКСМ Калининграда, секретарем по пропаганде и агитации бюро обкома комсомола. Работал на Калининградской базе экспедиционного лова мастером по обработке рыбы, помощником капитана по производству на судах флота рыбной промышленности. Мать, Елена, занималась преподавательской и научной деятельностью, работала в НИИ рыбного хозяйства.

В 2000 году Клычков окончил Калининградский юридический институт МВД РФ (ныне - филиал Санкт-Петербургского университета МВД) по специальности "юриспруденция"; в 2004 году - Российский университет инноваций (Москва) по специальности "политтехнология"; в 2008 году - очно-заочное отделение Дипломатической академии МИД РФ по специальности "международные отношения".

После окончания института два года проработал в милиции Калининграда в уголовном розыске.

В июле 2001 года вступил в КПРФ. Работал с обращениями граждан в общественной приемной партии. Был помощником юрисконсульта, затем заместителем руководителя юридической службы центрального комитета КПРФ. Представлял интересы партии в Центральной избирательной комиссии России, Верховном суде и т. д.

Был помощником депутата Госдумы (Анатолий Локоть, член фракции КПРФ, ныне - мэр Новосибирска).

12 марта 2006 года участвовал в выборах депутатов Калининградской областной думы IV созыва от КПРФ (входил в состав региональной группы Советская), однако в региональный парламент не прошел. Занимал должности референта, старшего референта аппарата фракции КПРФ в Госдуме.

2 декабря 2007 года принимал участие в выборах в Госдуму V созыва по списку КПРФ (второй номер в региональной группе №52, Нижегородская область). В парламент не прошел.

В 2007-2009 годах - член ЦИК с правом совещательного голоса.

В октябре 2008 года на XIII съезде КПРФ был избран членом центрального комитета партии, затем неоднократно переизбирался. В последний раз - на XVII съезде 27 мая 2017 года.

В 2009 году стал депутатом Мосгордумы.

11 октября 2009 года был избран в Мосгордуму V созыва по списку КПРФ (входил в общегородскую часть списка, возглавлял региональную группу №14). В городском парламенте стал руководителем фракции КПРФ.

14 сентября 2014 года вновь был избран депутатом Мосгордумы VI созыва от КПРФ (по избирательному округу №21; часть района Выхино-Жулебино и Рязанского района). Получил 37,32% голосов, опередив кандидата от "Единой России" Владимира Зотова (32,16%). В новом составе парламента переизбран главой фракции коммунистов.

В Мосгордуме был заместителем председателя комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций. Входил в состав комиссий по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Был членом объединенной комиссии Мосгордумы и Мособлдумы по координации законотворческой деятельности по городскому хозяйству и жилищной политике.

В начале 2017 года заявил, что намерен принять участие в выборах мэра Москвы в 2018 года.

Советник председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

В декабре 2011 года и сентябре 2016 года баллотировался в Государственную думу РФ VI и VII созывов по списку КПРФ от Москвы, однако думский мандат не получил.

Член президиума центрального комитета КПРФ, секретарь ЦК КПРФ.

Секретарь Московского городского комитета КПРФ (первый секретарь горкома - Валерий Рашкин).

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 513 тыс. руб., супруги - 116 тыс. руб. В пользовании у Клычкова есть квартира площадью 54,5 кв. м. Ему принадлежит полноприводный автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967.

Женат, имеет двух сыновей 2008 и 2015 г. р. Супруга - Валерия, выпускница Московского авиационного института.

В юности занимался пятиборьем. 

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