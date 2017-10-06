Биография экс-главы Новосибирской области Владимира Городецкого

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Травников, мэр Вологды.

Владимир Городецкий возглавлял область с марта 2014 года - в общей сложности 1300 дней (51-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Владимир Филиппович Городецкий родился 11 июля 1948 года в деревне Алексино Починковского района Смоленской области в крестьянской семье. Отец - Филипп Иосифович, мать - Евдокия Кондратьевна. Детство провел в деревне Олсуфьево Жуковского района Брянской области.

В 1972 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения (ныне - Брянский государственный технический университет).

После окончания института по распределению был направлен на работу в Новосибирск на промышленный комбинат стройиндустрии.

В 1983-1985 годах работал вторым секретарем Первомайского райкома КПСС Новосибирска.

С 1985 по 1989 годы возглавлял Первомайский райисполком Новосибирска.

В 1989-1992 годах - первый заместитель председателя Новосибирского горисполкома.

В 1992 году назначен коммерческим директором Новосибирского хлопчатобумажного комбината.

В 1996 году занял пост первого заместителя мэра Новосибирска - директора департамента экономики, инвестиций и промышленной политики (мэром города был Виктор Толоконский).

После избрания Толоконского главой администрации Новосибирской области Городецкий с 9 января 2000 года исполнял обязанности руководителя Новосибирска.

26 марта 2000 года он был избран мэром Новосибирска, получив 52,11% избирателей. Второе место занял генеральный директор ЗАО "Центральное" Георгий Глебов (13,92%).

В 2004 году был переизбран на второй срок. Баллотировался в порядке самовыдвижения. 14 марта 2004 года получил 42,21% голосов и вышел во второй тур вместе с самовыдвиженцем Яковом Лондоном, генеральным директором ООО "Сибирь-ТВ" (24,05%). 28 марта 2004 года одержал победу на выборах, набрав 58,91% голосов. За Лондона проголосовали 28,88%.

1 марта 2009 года Городецкий в третий раз был избран мэром Новосибирска, набрав 73,22% голосов (баллотировался от партии "Единая Россия"). За его ближайшего соперника, самовыдвиженца, врача-методиста Новосибирской областной клинической больницы Александра Плюшкина, проголосовали 8,94% избирателей.

В 2014 году перешел на работу в областную администрацию. 9 января 2014 года был назначен заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. На этом посту курировал, в частности, вопросы создания Новосибирской агломерации.

17 марта 2014 года после отставки Юрченко с формулировкой "в связи с утратой доверия президента РФ" Владимир Городецкий был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

С 2006 года член партии "Единая Россия".

14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора Новосибирской области, за него проголосовали 64,97% избирателей (в выборах участвовал от "Единой России"). Второе место занял кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев - 18,82%. 24 сентября того же года Городецкий официально вступил в должность.

В разные годы входил в состав Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, а также Совета по вопросам местного самоуправления при правительстве РФ.

С 2003 по 2014 год был президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Являлся вице-президентом Союза российских городов, вице-президентом Международной ассоциации столиц и крупных городов, членом президиума Конгресса муниципальных образований РФ.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, вошел в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делил 65-69-е места с главами Кабардино-Балкарской Республики, Рязанской, Курской и Архангельской областей Юрием Коковым, Олегом Ковалевым, Александром Михайловым и Игорем Орловым, с которыми набрал одинаковое количество баллов - 52.

Общий декларированный доход за 2016 год - 4 млн 849 тыс. руб., супруги - 241 тыс. руб.

Награжден орденом Почета (2007), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2008). Имеет орден Преподобного Сергия Радонежского II степени Русской православной церкви.

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Раиса Иосифовна (род. 1948). Сын - Дмитрий (род. 1972), окончил экономический факультет Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта. Дочь - Елена (род. 1980), выпускница Сибирского независимого университета.

Увлекается различными видами спорта: футболом, лыжами, теннисом. Любит рыбалку.