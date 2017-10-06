Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛСпорт 6 октября, 15:14
Погрузка на Приволжской магистрали в сентябре 2017 года увеличилась на 13,5%Транспорт 6 октября, 15:11
Глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставкуМеждународная панорама 6 октября, 15:09
Пассажиропоток на Керченской переправе за 9 месяцев 2017 г. снизился на 3,4%Транспорт 6 октября, 15:05
Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"Спорт 6 октября, 14:57
"Знания позволят ему жить, когда меня уже не будет рядом"Общество 6 октября, 14:53
Биография экс-главы Новосибирской области Владимира ГородецкогоБиографии и справки 6 октября, 14:45
На iPhone и iPad появятся новые эмодзиОбщество 6 октября, 14:44
"Непопулярные меры" губернатора ГородецкогоПолитика 6 октября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил мэра Вологды Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области.
Тем же документом в досрочную отставку с поста главы региона по собственному желанию был отправлен Владимир Городецкий.
Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области.
В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов". Имеет степень магистра делового администрирования (MBA), полученную в Государственном университете "Высшая школа экономики" (ныне - одноименный Национальный исследовательский университет). В 2014 году прошел переподготовку резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
В 1990 году поступил на работу электромонтером IV разряда в сортопрокатный цех Череповецкого металлургического комбината (ныне - в составе ПАО "Северсталь").
В 1990-1992 годы служил в Вооруженных силах СССР и РФ.
В 1992 году Андрей Травников вернулся на комбинат, где до 1995 года работал электромонтером.
После получения высшего образования в 1998-1999 годы был инженером-программистом в сортопрокатном цехе, в 1999 году был назначен руководителем проекта дирекции "Северстали" по стратегическому планированию.
В 2000-2006 годах - заместитель начальника сортопрокатного цеха по техническому обслуживанию Череповецкого металлургического комбината.
В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт" (в составе ОАО "Северсталь").
10 марта 2010 года был назначен первым заместителем мэра Череповца Олега Кувшинникова, с которым работал в 1990-х годах в "Северстали" в одном цеху.
26 марта 2012 года вскоре после избрания Кувшинникова губернатором Вологодской области был назначен его заместителем. С 29 октября 2012 года по 12 июня 2014 года - первый заместитель губернатора Вологодской области.
С 12 июня 2014 года по 3 ноября 2016 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. Пост полпреда в это время занимал Владимир Булавин, а с июля 2016 года - Николай Цуканов.
2 ноября 2016 года депутатами вологодской Гордумы был единогласно избран мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года.
Общая сумма декларированного дохода за 2016 год - 5 млн 494 тыс. руб., супруги - 1 млн 401 тыс. руб.
Действительный государственный советник РФ II класса (2016).
Женат, имеет двоих детей.