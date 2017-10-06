Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил мэра Вологды Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области.

Тем же документом в досрочную отставку с поста главы региона по собственному желанию был отправлен Владимир Городецкий.

Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области.

В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов". Имеет степень магистра делового администрирования (MBA), полученную в Государственном университете "Высшая школа экономики" (ныне - одноименный Национальный исследовательский университет). В 2014 году прошел переподготовку резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1990 году поступил на работу электромонтером IV разряда в сортопрокатный цех Череповецкого металлургического комбината (ныне - в составе ПАО "Северсталь").

В 1990-1992 годы служил в Вооруженных силах СССР и РФ.

В 1992 году Андрей Травников вернулся на комбинат, где до 1995 года работал электромонтером.

После получения высшего образования в 1998-1999 годы был инженером-программистом в сортопрокатном цехе, в 1999 году был назначен руководителем проекта дирекции "Северстали" по стратегическому планированию.

В 2000-2006 годах - заместитель начальника сортопрокатного цеха по техническому обслуживанию Череповецкого металлургического комбината.

В 2006-2010 годах был генеральным директором ООО "Электроремонт" (в составе ОАО "Северсталь").

10 марта 2010 года был назначен первым заместителем мэра Череповца Олега Кувшинникова, с которым работал в 1990-х годах в "Северстали" в одном цеху.

26 марта 2012 года вскоре после избрания Кувшинникова губернатором Вологодской области был назначен его заместителем. С 29 октября 2012 года по 12 июня 2014 года - первый заместитель губернатора Вологодской области.

С 12 июня 2014 года по 3 ноября 2016 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. Пост полпреда в это время занимал Владимир Булавин, а с июля 2016 года - Николай Цуканов.

2 ноября 2016 года депутатами вологодской Гордумы был единогласно избран мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год - 5 млн 494 тыс. руб., супруги - 1 млн 401 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ II класса (2016).

Женат, имеет двоих детей.