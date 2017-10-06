Биография президента России Владимира Путина

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2017 года исполняется 65 лет президенту России Владимиру Путину.

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Его отец, Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), до Великой Отечественной войны служил в подводном флоте. В 1941 году был призван в Красную армию, служил в истребительном батальоне НКВД, затем в 330-м стрелковом полку 86-й дивизии Красной армии. Тяжело ранен в ноябре 1941 года. Впоследствии работал мастером на заводе им. Егорова в Ленинграде. Мать, Мария Ивановна Шеломова (1911-1998), работала разнорабочей, дворником, пережила блокаду Ленинграда.

В 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет) по кафедре международного права. Прошел курсы переподготовки оперативного состава КГБ в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. В 1985 году окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова (ныне - Академия СВР России).

Кандидат экономических наук. В 1997 году в Санкт-Петербургском горном институте защитил диссертацию на тему "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)".

После окончания ЛГУ был направлен на работу в КГБ СССР: работал в секретариате, затем в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинграду и области. После учебы в Москве перешел в 1-й отдел (внешняя разведка) УКГБ по Ленинграду и области.

В 1985 году был направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике, работал в Дрездене до 1990 года. Занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела. Вернулся в СССР в январе 1990 года.

С февраля 1990 года работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем - советником председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака.

В июне 1991 году Путин был назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В августе 1991 года вместе с другими руководителями мэрии выступил против действий Государственного комитета по чрезвычайному положению. 20 августа 1991 года, на следующий день после введения чрезвычайного положения, написал заявление об увольнении из органов госбезопасности.

В 1992 году занял пост заместителя мэра Санкт-Петербурга с сохранением должности председателя Комитета по внешним связям. С марта 1994 года, когда Собчак стал главой правительства города, Путин был назначен его первым заместителем. Позднее, когда посты главы правительства города и мэра были объединены, должность Путина стала называться заместитель мэра - председатель Комитета по внешним связям города.

После поражения Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в июне 1996 года покинул свой пост. В августе того же года перешел на работу в Управление делами президента РФ на должность заместителя руководителя ведомства (этот пост в то время занимал Павел Бородин). Курировал юридическое управление и вопросы, связанные с заграничной собственностью. Вместе с семьей переехал в Москву.

С марта 1997 года заместитель руководителя Администрации президента РФ - начальник Главного контрольного управления президента РФ. В мае-июле 1998 года был первым заместителем руководителя Администрации президента РФ (в этот период Администрацию возглавляли Анатолий Чубайс, а затем Валентин Юмашев).

С июля 1998 года по август 1999 года - директор Федеральной службы безопасности РФ, сменил на этом посту Николая Ковалева. Одновременно с марта по август 1999 года - секретарь Совета безопасности РФ.

9 августа 1999 года в телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился в Госдуму с просьбой утвердить Путина на посту председателя правительства РФ. В тот же день Путин был назначен первым заместителем председателя правительства и одновременно - временно исполняющим обязанности главы кабинета министров.

16 августа 1999 года Путин был утвержден Думой в должности премьер-министра (за него проголосовали 233 депутата из 439). Назначение главой правительства совпало с вторжением чеченских боевиков в Дагестан, серией террористических актов в российских городах (Буйнакске, Волгодонске, Москве) и началом контртеррористической операции на Северном Кавказе.

31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке и возложил на Путина исполнение обязанностей президента РФ.

26 марта 2000 года состоялись досрочные выборы главы государства, в которых приняли участие 11 кандидатов. Президентом РФ был избран Путин, набравший в первом туре 52,94% голосов (второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 29,21%). Инаугурация нового главы государства состоялась 7 мая 2000 года.

14 марта 2004 года Путин был избран на второй срок, получив в первом туре 71,31% голосов (на втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 13,69%). Инаугурация состоялась 7 мая 2004 года.

С 8 мая 2008 года по 7 мая 2012 года - председатель правительства РФ (за кандидатуру Путина проголосовали 392 депутата из 448). Сменил на этом посту Виктора Зубкова.

В 2008-2012 годах - председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" (членом партии не являлся).

24 сентября 2011 года на съезде "Единой России" президент РФ Дмитрий Медведев предложил делегатам поддержать кандидатуру Путина на пост главы государства.

На выборах 4 марта 2012 года Путин был вновь избран президентом РФ, набрав в первом туре 63,6% голосов. Второе место занял Зюганов (17,18%). Путин вступил в должность 7 мая 2012 года. Срок полномочий главы государства с 2012 года в соответствиями с поправкой в Конституцию РФ от 30 декабря 2008 года был увеличен до шести лет.

С 12 июня 2013 года - лидер общественного движения Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, председателем Государственного совета, Совета безопасности РФ, Военно-промышленной комиссии РФ и других совещательных органов при главе государства.

Председатель попечительского совета Русского географического общества (с 2010 года) и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (с 2013 года).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год составила 8 млн 858 тыс. руб.

Полковник в отставке.

Действительный государственный советник РФ I класса (1997).

Награжден орденами "Знак Почета" (1988), Почета (1996). Также имеет иностранные награды, в том числе ордена Почетного легиона (Франция; 2006) Большой крест, Хо Ши Мина (Вьетнам; 2001), "Алтын кыран" (Казахстан; 2004), Исмоили Сомони I степени (Таджикистан; 2007), короля Абдель-Азиза ибн Сауда (Саудовская Аравия; 2007), Заида (ОАЭ; 2007), "За выдающиеся заслуги" (Узбекистан; 2008), Драгоценного жезла (Монголия; 2009), Освободителя (Венесуэла; 2010), Дружбы народов (Белоруссия; 2013), Святого Карла (Княжество Монако; 2013), "Хосе Марти" (Куба; 2014), Республики Сербии I степени (2014), Большой крест Национального ордена "За заслуги" (Гвинея, 2017). Среди наград Путина - бронзовая медаль "За заслуги" Национальной народной армии ГДР (1988) и Золотая медаль Парламента Греции (2005) и др.

Почетный доктор ряда российских и зарубежных академий и университетов, среди которых Российская военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет им. Дж. Неру (Индия) и др.

В 2007 года назван "Персоной года" по версии американского журнала Time.

В 2013, 2014, 2015 и 2016 годах возглавил список наиболее влиятельных людей по версии американского журнала Forbes.

В 1999 году вышла книга "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", написанная им в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким.

Владеет немецким и английским языками.

Разведен. В 1983-2014 годах состоял в браке с Людмилой Александровной Путиной (род. 1958; девичья фамилия - Шкребнева), по образованию - филолог-романист.

Дочери - Мария (род. 1985) и Катерина (род. 1986), окончили Санкт-Петербургский государственный университет.

Увлекается горнолыжным спортом, играет в хоккей, любит рыбалку.

Мастер спорта по дзюдо и самбо. Чемпион Ленинграда по самбо (1973) и дзюдо (1975). В 2006 году стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, в 2010 году получил почетный диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин.

Имеет черный пояс по каратэ. В ноябре 2014 года международная организация "Кекусин-кан каратэ-до" присвоила Путину восьмой дан Кекусин-кан.

В 2013 году стал обладателем почетного девятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо.

В 2017 году в США на кабельном канале Showtime вышел документальный фильм режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview), созданный на основе более десятка интервью с президентом России, состоявшихся на протяжении двух лет.