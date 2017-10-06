Биография экс-председателя ПАСЕ Педро Аграмунта

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2017 года Педро Аграмунт подал в отставку с поста председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам "в Ассамблее были приняты недемократические меры, которые лишили смысла его мандат", поэтому он не может "в этих условиях выполнять свои обязанности как председатель".

Происхождение и образование

Педро Аграмунт родился 12 сентября 1951 года в Валенсии (Испания).

В 1974 году окончил юридический факультет Университета Валенсии, в 1980 году - факультет менеджмента Института высших бизнес-исследований.

Политическая карьера

В 1989 году Аграмунт вступил в Народную партию (НП), является членом ее правления, в 1990-1993 ггодах возглавлял отделение партии в Валенсии.

В 1989 году был избран от НП в Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании от Валенсии. В 1989-1991 годах был членом комиссии по экономике, торговле и собственности, в 1990-1991 годах - совместной комиссии для европейских сообществ.

В 1991-1996 годах был депутатом регионального парламента Валенсии.

С 1993 года - член Сената (верхняя палата парламента) Испании от Валенсии. Входил в состав комиссии по иностранным делам, конституционной комиссии, в 1993-2004 годах являлся ее председателем.

В 2000 году вошел в состав делегации Испании в Парламентской ассамблее Совета Европы, впоследствии возглавил ее. Был членом комиссий по миграции, беженцам и населению, по политическим вопросам, по юридическим вопросам и правам человека, по экономическим вопросам и развитию, по мониторингу.

В 2000-2011 годах являлся членом делегации Испании в Европейской ассамблее по безопасности и обороне (Ассамблея Западноевропейского союза). Входил в комитеты по миграции, беженцам и народонаселению, по политическим вопросам и его подкомитет по Ближнему Востоку, по правовым вопросам, по экономическим вопросам и развитию. Также участвовал в работе комиссий по обороне, по политическим вопросам, по парламентским и общественным отношениям.

В 2013-2016 годах был председателем группы Европейской народной партии (ЕНП, одна из пяти основных политических групп) в ПАСЕ.

25 января 2016 года Аграмунт был избран на пост председателя ПАСЕ, в январе 2017 года - переизбран (был единственным кандидатом). Являлся сторонником европейской интеграции, выступал в поддержку Украины, в отношении Крыма в сентябре 2016 года заявил, что ПАСЕ выступает за территориальную целостность и эта позиция не изменится. Россию Аграмунт считал важным членом Совета Европы и выступал за возобновление работы российской делегации в ПАСЕ (деятельность приостановлена в 2015 году), за что подвергался критике.

28 апреля 2017 года бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия Аграмунту. Ему в вину вменялась поездка в Сирию в марте 2017 года, где, в частности, вместе с депутатами Госдумы РФ и парламентариями из Бельгии, Италии, Сербии и Чехии он посетил российскую авиабазу Хмеймим и встретился с сирийским президентом Башаром Асадом. Сам Аграмунт заявил, что совершил этот визит не как представитель ПАСЕ, а в составе делегации испанского Сената. Тем не менее позднее он признал эту поездку ошибкой.

Европарламентарии потребовали провести голосование по вопросу отставки с поста председателя, однако устав ПАСЕ не предполагал механизмов отставки с выборных должностей. Уйти с должности он мог только добровольно, что Аграмунт сделать отказался. В связи с вотумом недоверия он больше не мог совершать официальные визиты, принимать участие в каких-либо мероприятиях и делать публичные заявления от имени Ассамблеи.

26 июня 2017 года группа Европейской народной партии также вынесла вотум недоверия Аграмунту, и 28 июня он был исключен из состава ЕНП.

27 июня 2017 года в уставе ПАСЕ была прописана процедура импичмента для главы, что открыло возможность для отставки Аграмунта, но само голосование не состоялось по причине отсутствия кворума. Рассмотрение этого вопроса должно было пройти в день открытия осенней сессии ПАСЕ 9 октября.

Общественные организации, семейное положение

В разные годы занимал руководящие посты в различных общественных организациях Валенсии, в частности в Конфедерации предпринимателей Валенсии, Межпровинциальной конфедерации работодателей региона Валенсии, Ассоциации председателей Валенсии. Также был членом Национального исполнительного комитета Конфедерации ассоциаций предприятий Испании. С 1975 года - член Ассоциации адвокатов Валенсии.

Женат, имеет двоих детей.

Владеет французским, английским и валенсийским языками.