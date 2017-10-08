Биография академика РАН Вячеслава Иванова

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2017 года на 89-м году жизни скончался академик Российской академии наук, лингвист и антрополог Вячеслав Иванов.

Вячеслав Всеволодович Иванов родился 21 августа 1929 года в Москве. Отец - Всеволод Вячеславович Иванов, советский писатель, журналист, военный корреспондент. Мать - Тамара Владимировна, актриса и переводчица. В детстве Вячеслав перенес тяжелую болезнь, в результате которой находился на домашнем обучении. Во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 год, был в эвакуации в Ташкенте (Узбекская ССР; ныне - Республика Узбекистан). Школу окончил в 1946 года в Москве.

В 1951 году окончил романо-германское отделение филологического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, после чего остался в аспирантуре при кафедре общего и сравнительного языкознания.

Доктор филологических наук. В 1955 году Ученый совет филологического факультета МГУ присудил Вячеславу Иванову степень доктора филологических наук за кандидатскую диссертацию на тему "Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке и особенности их структуры". Однако это решение не было утверждено Высшей аттестационной комиссией. Впоследствии диссертация была утеряна.

В 1978 году в Вильнюсском университете Вячеслав Иванов защитил докторскую диссертацию на тему "Отражение в балтийском и славянском двух серий индоевропейских глагольных форм".

Действительный член Российской Академии Наук (2000).

Во время учебы в аспирантуре начал заниматься преподавательской деятельностью. С 1954 года был ассистентом, потом и. о. доцента МГУ. Преподавал древние языки, читал курсы по сравнительно-историческому языкознанию на кафедре общего и сравнительного языкознания МГУ.

В 1957 году стал заместителем главного редактора журнала "Вопросы языкознания".

В том же году участвовал в качестве докладчика на Международном конгрессе лингвистов в Осло (Норвегия).

В 1958 году был уволен из МГУ за несогласие с официальной оценкой романа Бориса Пастернака "Доктор Живаго" и за поддержку на научных конгрессах взглядов лингвиста Романа Якобсона. Это решение было официально отменено руководством МГУ в 1988 году как ошибочное.

В 1956-1958 годах был одним из создателей и руководителей семинара по математической лингвистике МГУ.

В 1959-1961 годах работал заведующим группой машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники Академии наук (АН) СССР. Возглавлял секцию машинного перевода при Совете по кибернетике АН СССР.

В 1962 году стал одним из организаторов в Москве первого симпозиума по структурному изучению знаковых систем, вызвавшего резкую критику. Впоследствии семиотические конференции и публикации стали проводиться в Эстонии.

С 1961 по 1989 год заведовал сектором структурной типологии в Институте славяноведения.

В 1989 году был избран в Совет народных депутатов СССР. Входил в Региональную группу депутатов.

В 1989-1993 годах был директором Всесоюзной библиотеки иностранной литературы. Одновременно в 1989-1994 годах заведовал вновь созданной кафедрой теории и истории мировой культуры МГУ.

С 1989 года был директором Института мировой культуры МГУ им Л. В. Ломоносова.

В 1989-2001 годах - профессор кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета (США).

В 1991 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

В 1992 году стал профессором кафедры славянских языков и литератур и программы индоевропейских исследований Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

С 2003 года был директором Русской антропологической школы Российского государственного гуманитарного университета.

В 2010 году стал одним из основателей и председателем попечительского совета Фонда фундаментальных лингвистических исследований.

Жил в Москве и Лос-Анджелесе.

Был членом Американской академии наук и искусств (1993), Американской Философской ассоциации (1994), совета ученых Центра Клюге Библиотеки Конгресса, член Британской Академии (1977), Академии наук Латвии (1993), почетным членом Американского лингвистического Общества (1967).

Лауреат Ленинской премии (1988) за книгу "Индоевропейский язык и индоевропейцы" (в соавторстве с академиком Т. В. Гамкрелидзе), Государственной премии (1991) за двухтомник "Мифы народов мира" (в соавторстве). премии Пастернака (2002).

Вячеслав Всеволодович - автор почти 1500 научных работ, в т. ч. более 20 монографий по проблемам лингвистики, литературоведения, семиотики и других смежных наук на русском и разных западных и восточных языках. С 1954 года печатал стихотворные переводы с английского, французского, немецкого, испанского, латышского и древневосточных языков. В 1977 году издал книгу переводов "Луна упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии". В 1998-2000 годах в Москве вышло два тома избранных работ по семиотике и истории культуры".

Был женат. Супруга - Светлана Иванова (род. 1940), художник. Сын - Леонид (род. 1963), лингвист.