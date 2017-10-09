Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2017 года руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ VII созыва избран Сергей Неверов, ранее занимавший посты вице-спикера нижней палаты парламента и секретаря Генерального совета партии. Его кандидатура была внесена на рассмотрение фракции председателем "Единой России", премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Бывший руководитель единороссов Владимир Васильев в октябре 2017 года был назначен врио главы Дагестана.

В Госдуме РФ IV и V созывов пост лидера фракции парламентского большинства был совмещен с должностью председателя нижней палаты парламента, эти обязанности исполнял Борис Грызлов (ныне - председатель Высшего совета партии). В Государственной думе VI созыва полномочия спикера и главы фракции были разделены: палату возглавил Сергей Нарышкин (ныне - руководитель Службы внешней разведки), фракцию - Андрей Воробьев. После того, как в ноябре 2012 года Воробьев был назначен врио губернатора Московской области, во главе фракции его сменил Владимир Васильев. Свой пост Васильев сохранил и после думских выборов 2016 года, а спикером палаты нового созыва стал Вячеслав Володин, бывший первый заместитель Администрации президента РФ.

Сергей Иванович Неверов родился 21 декабря 1961 года в городе Таштаголе Кемеровской области в семье рабочих. Отец - шахтер, мать работала на обогатительной фабрике.

В 1983 году получил диплом Таштагольского горно-металлургического техникума по специальности "горный электромеханик". В 1989 году с отличием окончил вечернее отделение Сибирского металлургического института им. С. Орджоникидзе (ныне - Сибирский государственный индустриальный университет, город Новокузнецк) по специальности "подземная разработка горных месторождений" с присвоением квалификации "горный инженер", в 2000 году - юридический факультет Академии труда и социальных отношений по специальности "юрист".

В юности занимался санным спортом, выступал на соревнованиях в составе сборной СССР.

С 1981 по 1983 год проходил срочную службу в Вооруженный силах СССР. После службы переехал в Новокузнецк.

В 1983-1999 годах работал на шахте "Есаульская" компании "Кузнецкуголь" подземным электрослесарем, механиком участка в шахтопроходческом управлении №1. Принимал участие в выступлениях и забастовках шахтеров. В 1989 году был избран председателем профсоюзного комитета шахты. В 1991 году участвовал в акционировании шахты, занимался вопросами защиты труда, коллективным договором.

В 1986-1991 годах - член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

В 1994 году стал одним из инициаторов создания Общероссийского политического общественного движения "Шахтеры России".

В 1997 году входил в состав федеральной рабочей группы комиссии Государственной думы РФ II созыва по выявлению причин и последствий кризиса в угольной промышленности и социальной инфраструктуре угледобывающих регионов России.

В 1998-1999 годах возглавлял совет территориальных организаций Кемеровского областного профсоюза угольщиков, был заместителем председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (полномочия исполнял на общественных началах).

19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной думы РФ III созыва по Новокузнецкому одномандатному округу №90 (Кемеровская область). Баллотировался как независимый кандидат при поддержке шахтерских профсоюзов. На выборах набрал 53,13% голосов, второе место занял независимый кандидат Виктор Неустроев (18,83%).

В нижней палате парламента Сергей Неверов вошел в группу "Народный депутат" Геннадия Райкова, в сентябре 2003 года перешел во фракцию "Отечество - Единая Россия", которую возглавлял Вячеслав Володин. Был заместителем председателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов (с 2000 года - по труду и социальной политике). В 2000 году вошел в состав межфракционной депутатской группы по взаимодействию с рабочими и профсоюзным движением "Солидарность" и межфракционное объединение депутатов "Сибирское соглашение". В 2002 году - председатель межфракционного депутатского объединения "Металлургия России".

22 апреля 2001 года участвовал в досрочных губернаторских выборах в Кемеровской области в качестве самовыдвиженца. По данным СМИ, получил предложение принять участие в выборах от губернатора области Амана Тулеева. Набрал 0,71% голосов избирателей, заняв второе место среди четырех кандидатов. Губернатором области был переизбран Тулеев (93,54%).

7 декабря 2003 года стал депутатом Госдумы РФ IV созыва по Новокузнецкому одномандатнму округу №91. Баллотировался от "Единой России". Получил 64,09% голосов, второе место заняла Елена Ямщикова (баллотировалась в порядке самовыдвижения) - 12,33%. В Думе Сергей Неверов стал членом фракции "Единая Россия", вновь занял пост первого заместителя председателя комитета по труду и социальной политике.

2 августа 2004 года вступил во Всероссийскую политическую партию "Единая Россия". Входил в состав президиума Генерального совета партии. С 2007 по 2008 год возглавлял Межрегиональный координационный совет "Единой России" в Сибирском федеральном округе.

В ходе парламентской кампании 2007 года не вошел в список кандидатов в депутаты Госдумы РФ V созыва от Кемеровской области. Против его кандидатуры выступил глава региона Аман Тулеев, который заявил, что "Неверов никак не поддерживает угольную отрасль Кузбасса".

Баллотировался в Госдуму V созыва по списку "Единой России" от Алтайского края (третий номер в Алтайской региональной группе №22). 2 декабря 2007 года был избран в нижнюю палату парламента. Был членом думского комитета по образованию, входил во фракцию "Единая Россия".

В 2009 году вошел в кадровый резерв под патронатом президента РФ Дмитрия Медведева.

В 2010 году Неверов был предложен "Единой Россией" на рассмотрение президенту РФ как один из трех кандидатов на пост губернатора Кемеровской области. Однако Дмитрий Медведев выбрал Амана Тулеева, который и был утвержден облсоветом на очередной губернаторский срок.

С 21 октября 2010 года Сергей Неверов исполнял обязанности секретаря президиума Генерального совета "Единой России" (ранее занимавший эту должность Вячеслав Володин был назначен вице-премьером РФ и возглавил Аппарат правительства). 15 сентября 2011 г. был утвержден на посту секретаря президиума Генсовета партии.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы VI созыва по списку "Единой России" от Алтайского края (второй номер в Алтайской региональной группе №22). Занял пост заместителя руководителя партийной фракции Владимира Васильева. С 21 декабря 2011 года был заместителем председателя Государственной думы Сергея Нарышкина. Член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В мае 2012 года на съезде "Единой России" в ее устав были внесены изменения, согласно которым вместо должности секретаря президиума Генерального совета была введена выборная должность секретаря Генсовета. 26 мая 2012 года Сергей Неверов был избран секретарем Генсовета партии. Баллотировался вместе с депутатом Госдумы Сергеем Железняком и вице-спикером Заксобрания Владимирской области Сергеем Бородиным. За Неверова было подано 109 голосов из 170, за Железняка - 15, за Бородина - 11.

Возглавлял федеральный оргкомитет "Единой России" по проведению предварительного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты (праймериз). Руководил центральным избирательным штабом партии.

18 сентября 2016 года стал депутатом Государственной думы РФ VII созыва. Баллотировался от "Единой России" по Смоленскому одномандатному избирательному округу №175 (Смоленская область). Набрал 56,65% голосов, его ближайший соперник, представитель ЛДПР Александр Герасенков - 13,36%. В Думе стал членом фракции "Единая Россия", вошел в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

С 5 октября 2016 года - заместитель председателя Госдумы Вячеслава Володина. В сфере его компетенции - работа комитета по аграрным вопросам, а также вопросы сотрудничества с парламентами Японии и Индии.

22 января 2017 года Сергей Неверов был переизбран секретарем Генсовета "Единой России", получив 131 голос из 147. За его единственного конкурента, председателя Воронежского отделения партии Владимира Нетесова, было отдано 16 голосов.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 797 тыс. руб., супруги - 5 млн 617 тыс. руб.

Награжден орденом Почета (2010 год), Дружбы (2014 год), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II (2004) степени, а также, по данным сайта "Единой России", орденом Александра Невского. Имеет почетную грамоту президента РФ.

Носит почетное звание "Заслуженный шахтер Кузбасса". Полный кавалер знака "Шахтерская слава" (ведомственная награда работников угольной промышленности и шахтного строительства).

Женат, двое детей. Супруга - Ольга Викторовна Неверова (родилась в 1962 году). Дочь Ангелина (родилась в 1998 году) и сын Глеб (родился в 2003 году).

Увлекается горнолыжным спортом, хоккеем, большим теннисом, а также альпинизмом. В 2006 году вместе с кузбасскими альпинистами водрузил на вершину Килиманджаро флаг Кемеровской области и кусок угля из т. н. юбилейной тонны с шахты "Абашевская".