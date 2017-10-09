Биография бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бурков, депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия".

Виктор Назаров возглавлял область с мая 2012 года - в общей сложности 1959 дней (42-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Виктор Иванович Назаров родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского района Омской области. Затем его семья переехала в село Могильно-Посельское Большереченского района. Отец - Иван Васильевич, был водителем председателя колхоза. Мать - Александра Александровна, работала портнихой в комбинате бытового обслуживания, затем - в ветеринарной аптеке.

В 1988 году Назаров окончил юридический факультет Омского государственного университета (ныне - Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского) по специальности "правоведение", получил квалификацию "юрист". На этом же факультете учился Герман Греф (ныне - президент и председатель правления ПАО "Сбербанк").

В 1979 году после окончания средней школы работал на Омском электротехническом заводе им. Карла Маркса сначала учеником, затем оператором токарных станков.

В 1980-1982 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР, служил в дивизии морской пехоты на Дальнем Востоке.

После окончания вуза, с 1988 по 1990 год, работал следователем в прокуратуре Черлакского, затем Омского района Омской области.

В 1990-1992 годах был следователем военной прокуратуры в войсковой части №56681. Затем до 2003 года работал юристом в различных организациях. Был начальником юридического отдела ООО "Девон".

В 2003 году перешел на работу в омский филиал ООО "Межрегионгаз" на должность заместителя начальника отдела по оперативной работе с потребителями. После реорганизации филиала в ЗАО "Омскрегионгаз" работал заместителем генерального директора компании по общим вопросам.

С 2005 по 2012 год - генеральный директор ЗАО "Омскрегионгаз" (в ноябре 2010 года переименовано в ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск").

4 декабря 2011 году избран депутатом Законодательного собрания Омской области V созыва от партии "Единая Россия" по Тюкалинскому избирательному округу №14 (набрал 61,01% голосов; его соперник от КПРФ, юрист Андриян Поздняков, - 28,7%). Входил в комитет по законодательству, был заместителем председателя комитета по собственности.

3 апреля 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев внес его кандидатуру в региональный парламент для наделения полномочиями руководителя Омской области.

9 апреля 2012 года Законодательное собрание региона утвердило Назарова губернатором Омской области ("за" - 43 депутата из 44). 30 мая того же года он официально вступил в должность. Сменил на этом посту Леонида Полежаева, который возглавлял область с 1991 года.

14 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Назарова и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

13 сентября 2015 года Назаров одержал победу на выборах губернатора, набрав 59,99% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Олег Денисенко, получил 28,15%. 22 сентября того же года Назаров официально вступил в должность. Одновременно возглавил правительство Омской области.

С октября 2012 года - председатель координационного совета по промышленной и научно-технической политике ассоциации "Сибирское соглашение".

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делил 81-83-е места с главами Республики Северной Осетии - Алании Вячеславом Битаровым и Ярославской областей Сергеем Ястребовым, с которыми набрал одинаковое количество баллов - 45.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 5 млн 913 тыс. руб., супруги - 1 млн 441 тыс. руб.

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Галина. Дочь Екатерина окончила юридический факультет Омского государственного университета, сын Сергей учится в школе.

Увлекается рыбалкой и плаванием.