Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бурков, депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия".

Виктор Назаров возглавлял область с мая 2012 года - в общей сложности 1959 дней (42-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя региона в 2012-2017 годах.

Экономические показатели

За период пребывания Назарова на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Омской области увеличился на 25,57% - с 491 млрд 508 млн руб. в 2012 году до 617 млрд 184 млн руб. в 2015 году (данные Росстата; за 2016 год не опубликованы).

По этому показателю в 2012 году регион занимал 28-е место среди субъектов РФ, в 2015 году - 29-е. При этом, по данным Министерства экономики Омской области, ВРП региона в 2016 году составил 96,4% к уровню 2015 года, или 634 млрд 600 млн руб. Таким образом, объем ВРП в 2015 году, по оценке региональных властей, достигал 658 млрд 300 млн руб.

Согласно Росстату, ВРП на душу населения в Омской области с 2012 по 2015 год вырос на 25,32% - с 248 тыс. 940 руб. до 311 тыс. 973 руб. (41-е место - в 2012 году, 47-е - в 2015 году).

В 2012 году бюджет области был исполнен с дефицитом в 3 млрд 767 млн руб., доходы составили 75 млрд 803 млн руб. (34-е место), расходы - 79 млрд 570 млн (32-е место). В 2016 году дефицит бюджета увеличился по сравнению с 2012 годом на 47,65% - до 5 млрд 562 млн руб. Доходы выросли на 10,27% - до 83 млрд 585 млн (34-е место), расходы - на 12,04% - до 89 млрд 147 млн руб. (33-е место).

В бюджете региона на 2017 год заложен дефицит в размере 1 млрд 869 млн руб., что почти в три раза меньше, чем в 2016 году. Доходы, как ожидается, снизятся на 11,93% - до 73 млрд 613 млн руб., расходы - на 15,33% - до 75 млрд 482 млн руб.

Инвестиции в основной капитал области в 2016 году составили 88 млрд 103 млн руб., сократившись на 18,95% по сравнению с 2012 годом По этому показателю регион переместился с 35-го места среди субъектов РФ в 2012 году на 44-е в 2016 году.

Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом "Профиль" по итогам 2016 года, Омская область находится на 46-м месте по уровню жизни населения, на 66-м - по уровню экономического развития, на 86-м - по экономической динамике (по экономическому развитию и динамике рейтинг имеет 87 позиций, так как включает Архангельскую и Тюменскую области с округами и без них).

Социальная сфера

За время пребывания Назарова на посту губернатора численность населения Омской области незначительно уменьшилась (на 0,1%) - с 1 млн 975 тыс. человек на 1 января 2012 года до 1 млн 973 тыс. на аналогичную дату 2017 года (место среди субъектов РФ не изменилось - 24-е). При этом рождаемость на 1 тыс. человек сократилась на 10,74% - с 14,9 человека в 2012 году до 13,3 в 2016 году. По этому показателю в 2012 году Омская область занимала 20-е место, в 2016 году делила 32-36-е позиции с Челябинской, Вологодской областями, Чувашией и Еврейской автономной областью.

Смертность на 1 тыс. населения также уменьшилась (на 3,62%) - с 13,8 человека в 2012 году до 13,3 в 2016 году (в 2012 году регион делил 42-43-е места с Архангельской областью, в 2016 году - 44-45-е места с Иркутской). Уровень безработицы вырос на 0,3 процентных пункта - с 6,9% в 2012 году (область делила 26-28-е места с ненецким автономным округом и Приморским краем) до 7,2% в 2016 году (24-26-е места вместе с Томской областью и Якутией).

Размер среднемесячной заработной платы в регионе увеличился на 29,79% по сравнению с 2012 годом и составил в 2016 году 28 тыс. 465 руб. (36-е место в 2012 году, 42-е - в 2016 году). Среднемесячная пенсия в 2016 году выросла по сравнению с 2012 годом в 1,9 раза - до 16 тыс. 706 руб. По этому показателю место Омская область переместилась с 49-го места среди российских регионов на 54-е.

С 2012 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения уменьшилось на 3,51% (с 1 тыс. 538 до 1 тыс. 484). Несмотря на это, регион ухудшил свои позиции в общероссийском рейтинге, переместившись с 45-го на 38-е место.

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 году, Назаров входил в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делил 81-83-е места с главами Республики Северной Осетии - Алании Вячеславом Битаровым и Ярославской областей Сергеем Ястребовым, с которыми набрал одинаковое количество баллов - 45.