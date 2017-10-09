Торговый центр "Синдика". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 октября 2017 года в торговом центре "Синдика" в Москве произошел пожар. Площадь возгорания превысила 55 тыс. кв. м. Пострадали три человека.

ТЦ "Синдика" находится на 65 км Московской кольцевой автомобильной дороги между коттеджным поселком "Резиденция Рублево" и проектируемым проездом №5019. Торговый центр расположен на внешней стороне МКАД напротив московского района Строгино.

Территориально относится к сельскому поселению Барвихинское Одинцовского района Московской области. До пожара был одним из крупнейших торговых центров в Москве по продаже строительных и отделочных материалов (общая площадь - 150 тыс. кв. м). На двух этажах здания располагались более 1,2 тыс. магазинов и ресторанный дворик.

Строительный рынок на месте сгоревшего торгового центра существовал с 1996 года и носил название "Синдика-О". В 2012 году началось строительство современного торгового центра, представляющего собой железобетонное здание с обшивкой из сэндвич-панелей. Его открытие состоялось 28 сентября 2014 года. Сообщалось, что стоимость ТЦ составила 5 млрд руб. Владельцы планировали впоследствии его расширять, увеличив сумму инвестиций вдвое, однако проект не был реализован.

Владельцы

Владельцем ТЦ в СМИ называлась АО "Холдинговая компания "Синдика", ее же представители в 2014 году рассказывали о работах по строительству комплекса. Президент ХК "Синдика" и единственный учредитель - бывший глава Кабардино-Балкарии, ныне - член Совета Федерации РФ Арсен Каноков.

Юридически оператор комплекса - ООО "Синдика-О" (зарегистрировано в 2000 году). Генеральный директор компании - Владимир Безносенко.

Основным владельцем ООО "Синдика-О", согласно данным "Спарк-Интерфакс", является супруга Арсена Канокова Фатима, ей принадлежит 49% акций. Также в числе собственников ТЦ числятся Артур Карданов (21%), ООО "Инвест-Максима" (18,8%), офшорная компания Truemark Assets Ltd (Британские Виргинские острова, 10%) и ЗАО "Инвент-проект" (1,2%).

Показатели

Выручка ООО "Синдика-О" в 2016 году составила 956 млн руб. (снижение на 5,4% по сравнению с 2015 годом), чистая прибыль - 754 тыс. руб. (в 2015 году был зарегистрирован чистый убыток в 117,5 млн руб.).