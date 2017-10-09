Сепаратистские движения в Европе. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября в каталонском парламенте пройдет заседание, в ходе которого председатель правительства Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума, состоявшегося 1 октября, на котором 90% участников высказались за независимость Каталонии от Испании. Ожидается, что парламент примет Декларацию о независимости.

В настоящее время ряд государств Европы сталкивается с активизацией деятельности региональных сепаратистских организаций. Среди них есть радикальные течения, выступающие за полную независимость своего региона и создание собственного национального государства. Другие требуют расширения культурных, экономических и политических прав. Наиболее сильны сепаратистские движения в Испании (Каталония, Страна Басков) и в Великобритании (Шотландия, Северная Ирландия).

В то же время требования населения некоторых областей в Бельгии, Германии, Италии и во Франции сконцентрированы вокруг экономических или культурно-языковых проблем.

В послевоенной истории Европы единственный случай отделения региона от государства произошел в феврале 2008 года, когда власти южного сербского края Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Прецедентом для сепаратистских движений, добивающихся суверенитета, стало признание независимости Косова в 2010 году Международным судом ООН. В настоящее время Республику Косово признают 111 стран - членов ООН (в числе непризнавших - Россия). Согласно конституции Сербии, территория Косова по-прежнему входит в состав республики как Автономный край Косово и Метохия.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о политических движениях в европейских странах, которые в разное время ставили своей целью достижение независимости или расширение автономии своих регионов.

Испания, Каталония

Стремление к независимости в автономной области Каталония (в составе Испании с XV века), на территории которой проживает более 7,5 млн человек (примерно 18% населения Испании), связано как с культурными и языковыми, так и с экономическими причинами. Сторонники отделения считают, что Каталония "кормит Испанию", в частности, ее наиболее отсталые регионы - Андалусию, Валенсию, Мурсию (доля автономии в ВВП Испании - 19,03%).

Во время режима Франсиско Франко (1939-1975) Каталония потеряла автономию, столкнулась с политикой притеснения каталанского языка, культуры и политических институтов. В 1979 году автономия была восстановлена, затем последовало официальное признание каталанского языка. Однако каталонцы так и не получили самоуправления в том объеме, который был у них до режима Франко. В 2009-2010 годах в области была проведена серия неофициальных консультативных референдумов, в ходе которых 90% участников высказались за суверенитет.

9 ноября 2014 года в Каталонии прошел опрос граждан, на котором за независимость высказались более 80,76% респондентов (участвовали 37% жителей региона). 1 октября 2017 года в автономном сообществе было проведено новое голосование, 90% участников которого высказались за независимость (явка - 43%). Итоги этих двух референдумов не были признаны правительством Испании, так как в конституции страны отсутствуют статьи, позволяющие автономной области провести такой референдум без согласования с центральным правительством и объявить о независимости в одностороннем порядке. При этом в 155-й статье говорится о возможности применять силовые методы для защиты интересов страны.

Испания, Страна Басков

Автономная область Страна Басков (в составе Испании с начала XVI века), в которой проживают около 2,2 млн человек (5% от населения Испании) долгое время считалась одним из основных очагов сепаратизма в Европе. В 1959 году с целью сопротивления режиму Франко, во время которого была упразднена баскская автономия и попал под запрет баскский язык (1939 год), была создана организация сепаратистов "Страна басков и свобода" (ЭТА). С 1968 года, добиваясь отделения региона от Испании, ЭТА использовала тактику терактов, которые она проводила по всей стране (всего более 850 жертв).

В 1978 году Страна Басков получила временную, а с января 1980 года - постоянную автономию. У басков появились собственные правительство, парламент и полиция, телеканалы и радио, двуязычное образование, им было предоставлено право самим устанавливать и собирать налоги, экономика региона в общем ВВП Испании составляет примерно 6%. В последние годы ЭТА была значительно ослаблена, в 2017 году завершился процесс разоружения группировки. В настоящее время баскские националисты не считают задачу получения независимости приоритетной (эту идею поддерживают примерно 17% населения региона) и добиваются лишь расширения прав автономии.

Великобритания, Шотландия

Шотландия находится в составе Соединенного Королевства Великобритания с 1707 года. В регионе, где в настоящее время проживает 5,3 млн человек (примерно 8% от населения Великобритании) всегда существовали политические силы, выступавшие за восстановление собственных органов власти или за полную независимость (при этом борьба не сопровождалась вооруженными столкновениями с центральными властями).

В XX веке после обнаружения нефтяных месторождений в Северном море у восточного побережья Шотландии попытки получения регионом независимости активизировались. Основная цель отделения - самостоятельное управление природными ресурсами. Однако согласно Акту о Шотландии от 1998 года, региональный парламент не может решать вопрос о выходе из Великобритании без согласия центральных властей.

18 сентября 2014 года после долгих консультаций с британским правительством в Шотландии состоялся референдум по вопросу о выходе региона из состава Великобритании, инициированный правящей Шотландской национальной партией. На вопрос "Должна ли Шотландия быть независимой страной?" положительно ответили 44,7% избирателей, отрицательно - 55,3%.

Вновь вопрос о независимости Шотландии встал после общенационального референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года, на котором почти 52% британцев высказались за выход страны из Евросоюза. При этом в Шотландии 62% населения выступили за членство в ЕС и лишь 38% - против. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настроена против второго референдума, так как считает, что Соединенное Королевство должно выйти из ЕС в полном составе. В октябре 2017 года руководство региона заявило, что вопрос о втором референдуме отложен до тех пор, пока не станут известны условия выхода Великобритании из ЕС.

Великобритания, Северная Ирландия

Остров Ирландия был присоединен к Великобритании в 1801 году. В 1921 году южные графства Ирландии получили статус британского доминиона (впоследствии эта часть острова стала самостоятельным государством Ирландия), а шесть северных графств - Северная Ирландия - остались в составе королевства. Сегодня здесь проживает примерно 1,7 млн человек (2,6% от населения королевства).

Северная Ирландия в течение десятилетий оставалась зоной вооруженных столкновений, участниками которых были экстремистские группировки католиков, боровшихся за объединение региона с Ирландией, и протестантов, желавших оставаться под британской короной. Радикальная организация Ирландская республиканская армия (ИРА; основана в 1916 году), выступавшая за выход Северной Ирландии из состава Великобритании, организовывала теракты против британских солдат и чиновников по всей стране.

В 1998 году при участии властей Великобритании и Ирландии было подписано Белфастское соглашение, предусматривающее сохранение региона в составе Соединенного Королевства. При этом оговаривается возможность решить вопрос об объединении с Ирландией большинством голосов населения (подобное голосование должно быть согласовано с британским и ирландским правительствами). Документ способствовал достижению политического равновесия в регионе и положил конец террористической деятельности ИРА.

Сторонники независимости активизировались после британского референдума о выходе из Евросоюза. Ввиду того, что 55% североирландцев выступили за сохранение членства страны в ЕС, националистическая партия "Шинн фейн" призвала к проведению референдума "по объединению севера и юга Ирландии". Однако инициатива не нашла широкой поддержки у населения региона.

Бельгия, Фландрия

Фландрия, расположенная на севере Бельгии (исторически входит в состав страны), является наиболее экономически развитым регионом королевства. Здесь проживает примерно 55% населения страны (порядка 6 млн из 11 млн). Согласно данным региональных СМИ, ВВП на душу населения во Фландрии составляет почти $28 тыс., а в южной Валлонии - $20 тыс. Производительность труда примерно на 20% выше, чем в Валлонии, а уровень безработицы в два раза ниже (4,55% и 10,12% соответственно).

По мнению властей Фландрии, регион фактически содержит отстающую Валлонию. Экономическое неравенство усиливается национальными и языковыми различиями между нидерландскоязычными фламандцами и франкоязычными валлонцами. Примерно 30 лет назад разногласия между двумя регионами привели к конституционным изменениям, в результате которых унитарная Бельгия была преобразована в федерацию. В настоящее время Фландрия стремится максимально расширить свою автономию, а Валлония выступает против любых преобразований.

Германия, Бавария

Бавария находится в составе Германии с 1871 года. Сегодня это самая большая из 16 федеративных земель страны как по количеству населения (13 млн, почти 14% от общего населения ФРГ), так и по площади (пятая часть территории Германии). Баварцы считают себя отдельным народом и говорят на баварском диалекте, который сильно отличается от немецкого языка.

Бавария - один из экономических лидеров в стране. В 2010-2016 году по росту ВВП (за вычетом инфляции) земля занимала первое место. В первой половине 2017 года рост экономики Баварии составил 2,5%, а в целом по Германии - 2%. На лидирующей позиции Бавария находится по уровню безработицы. В сентябре 2017 года этот показатель составлял 3% (в Германии - 5,5%).

Национальная самобытность и успешное экономическое развитие стали причиной распространения сепаратистских настроений в Баварии. Многие политики считают, что за счет Баварии осуществляется поддержка менее успешных земель. Главная политическая сила, выступающая за независимость, - Баварская партия. Однако с 1966 года она не может получить ни одного места в местном парламенте. Значительная часть Христианско-социального союза, основной баварской партии, также придерживается националистических взглядов. Тем не менее в настоящее время отделение от Германии в качестве программного лозунга не фигурирует в ее риторике.

В конституции Германии не содержится запрета на выход земель из состава государства, однако подобная процедура не прописана.

Италия, Ломбардия и Венето

В Италии вопрос независимости обсуждается в северных областях Ломбардия (в составе Италии с 1859 года; около 10 млн человек, что составляет 16,5% от населения Италии), и Венето (Венеция; с 1866 года; 4,9 млн человек, 8% от населения Италии), которые не обладают автономией (административная область).

Правая партия "Лига Севера" выступает за объединение богатых северных областей в государство Падания со столицей в Милане (Ломбардия). Желание добиться большей самостоятельности в этих областях вызвано в основном экономическими причинами. В Ломбардии и Венето развита промышленность и банковский сектор, их экономика в совокупности составляет почти треть экономики Италии, а перераспределение средств в менее развитые регионы центра и юга Италии вызывает недовольство среди местных жителей.

Венеции к настоящему времени удалось добиться признания на своей территории венетского языка официальным наряду с итальянским. В марте 2014 года здесь был проведен онлайн-опрос, на котором 89% из голосовавших (участие составило 63%) поддержали создание суверенной федеративной республики Венето, что является незаконным с точки зрения конституции Италии. В Основном законе предусмотрена лишь возможность (статья 116) запроса областью более широких полномочий у государства.

В Ломбардии "Лига Севера" требует переноса части органов власти из Рима в Милан и предоставления ломбардийцам права самим определять политику безопасности и налогообложения в регионе.

На 22 октября 2017 года в Венеции и Ломбардии намечен консультативный референдум, на котором избирателям зададут вопрос, хотят ли они, чтобы администрации регионов обратились к центральным властям с просьбой о предоставлении автономии в рамках процедуры, предусмотренной Конституционным судом.

Италия, Южный Тироль

Жители северной области Южный Тироль, отошедшей к Италии от Австро-Венгрии в 1919 году (всего проживает 524 тыс. человек, что составляет 0,8% от общей численности жителей страны; преобладает немецкое население) и обладающей с 1969 года статусом автономной области, стремятся воссоединиться с Австрией.

В 2008 году руководители 130 населенных пунктов подписали обращение к правительству Австрии с просьбой принять регион в состав земли Тироль. В 2010 году партии "Свобода Южного Тироля" и "Союз Тироля" провели кампанию о двойном гражданстве, а также опрос, в ходе которого 95% жителей области заявили, что не чувствуют себя итальянцами.

В Южном Тироле можно получать образование на немецком языке. Налоги, которые платят тирольцы, остаются в регионе почти в полном объеме - Риму достается лишь 10%.

Франция, Корсика

На Корсике (регион с расширенными полномочиями выборных органов, в составе Франции с 1798 года; проживает 324 тыс. человек, это 0,5% от населения Франции) борьба за самоопределение началась в середине 1970-х годов и сопровождалась вооруженными столкновениями. Сепаратистская организация "Фронт национального освобождения Корсики" много лет пытался добиться автономии региона. В 1990-е годы ее жертвами стали сотни человек, и только в 2014 году сепаратисты объявили об отказе от вооруженной борьбы.

С 1991 года Корсика имеет в составе Франции особый статус - Территориальная общность Корсика. В настоящее время националисты (альянс "За Корсику", пришел к власти в 2015 году) выступают за расширение автономии. Их основные требования к французским властям - придание корсиканскому языку статуса официального в регионе, особый налоговый режим для местных жителей и амнистия для политических заключенных.

В перспективе корсиканцы рассматривают возможность проведения референдума о независимости острова, несмотря на то, что с экономической точки зрения это не выгодно, - Корсика самый бедный регион страны. Франция всегда пресекала эти попытки, в конституции страны не предусмотрена возможность самоопределения региона, следовательно, подобный референдум не будет легитимным.