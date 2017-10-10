Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Станислав Воскресенский, занимавший до последнего времени должность заместителя министра экономического развития РФ.

Павел Коньков возглавлял область с октября 2013 года - в общей сложности 1456 дней (46-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Павел Алексеевич Коньков родился 19 сентября 1958 года в Иваново.

В 1980 году с отличием окончил Московский текстильный институт (ныне - Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина). Прошел обучение в Стокгольмской школе экономики.

С 1980 года работал на Климовском машиностроительном заводе в Московской области.

В 1984-1996 годах - на Ивановском заводе текстильного машиностроения прошел путь от мастера до начальника производства и секретаря парткома.

С 1996 года работал в коммерческих структурах Ивановской области. Являлся начальником отдела, техническим директором, президентом строительной компании "Мегаполис". С 1998 года занимал должности генерального директора, председателя совета директоров ОАО "Колобовская ткацкая фабрика". С 2000 года - генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Инновация" (текстильное производство), одновременно был исполнительным директором отделочной фабрики "Красный Октябрь".

В 2000-2005 годах - депутат Законодательного собрания Ивановской области III созыва. 3 декабря 2000 года был избран по Шуйскому одномандатному округу №30, набрав 23,88% голосов. В Заксобрании входил во фракцию "Единство". С февраля 2003 года - председатель Законодательного собрания. В сентябре 2004 года среди депутатов Ивановского регионального отделения партии "Единая Россия" произошел раскол, в результате которого в ноябре 2004 года Коньков был смещен с поста спикера областного парламента и исключен из "Единой России".

В 2004-2008 годах - генеральный директор, председатель совета директоров ОАО "Ивановское текстильное объединение".

2 марта 2008 года баллотировался в Ивановскую областную думу V созыва по Тезинскому одномандатному округу №14 в качестве самовыдвиженца. Набрал 18,94% голосов избирателей, проиграл выборы кандидату от "Единой России" Надежде Ясниковой (53,23%).

В 2008 году был восстановлен в партии "Единая Россия".

С октября 2008 года по октябрь 2013 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Ивановской области, руководил комплексом экономического развития. Региональное правительство возглавлял губернатор области Михаил Мень.

16 октября 2013 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы области. Прежний губернатор региона Михаил Мень досрочно ушел в отставку, в ноябре того же года был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

14 сентября 2014 года Павел Коньков одержал победу на выборах губернатора Ивановской области, получив 80,32% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Николай Зимин, набрал 7,83%. 19 сентября состоялась церемония инаугурации. Согласно уставу региона, одновременно являлся председателем правительства Ивановской области.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 года, входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Делил 39-40-е места с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, с которым набрал одинаковое количество баллов - 64.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 1 млн 818 тыс. руб., супруги - 886 тыс. руб.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2004).

Женат, имеет двух сыновей: Александра и Сергея. Супруга Галина Викторовна - домохозяйка. В 2000-х годах работала начальником отдела в Россельхозбанке, затем, когда муж занимал пост председателя Заксобрания Ивановской области, была его помощником.