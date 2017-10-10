Аварии и катастрофы самолетов Су-24 с 2007 года. Досье

На месте крушения Су-24МР в 7 км от аэродрома Мариновка, 11 февраля 2015 года © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ: 10 сентября 2017 года на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия, Сирия) фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

Экипаж самолета (командир и штурман) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность машины.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию аварий и катастроф Су-24 Минобороны России с 2007 года. За десять лет произошло 13 таких авиапроисшествий, в четырех катастрофах погибли восемь летчиков (с учетом ЧП в Сирии 10 октября 2017 года). В хронологии не учитываются боевые потери.

23 августа 2007 года в 115 км западнее аэродрома Хурба (Хабаровский край) разбился Су-24М (бортовой номер "63 белый") 277-го бомбардировочного авиаполка ВВС РФ. Причиной аварии стала неисправность в системе энергообеспечения самолета, экипаж успешно катапультировался.

19 декабря 2008 года в районе село Мосальское (Воронежская область) Су-24 (бортовой номер 02) 455-го бомбардировочного авиаполка ВВС РФ разбился из-за усталостного разрушения правого двигателя под воздействием высокочастотных вибрационных нагрузок. Экипаж (подполковник Анатолий Большечков и майор Сергей Бабешко) катапультировался и остался в живых.

17 июня 2009 года при посадке на аэродроме Мончегорск (Мурманская область) разрушился и сгорел Су-24МР 98-го гвардейского разведывательного авиаполка ВВС России. Экипаж катапультировался и не пострадал. Причиной крушения стала ошибка пилота - самолет совершил посадку на повышенной скорости и с правым креном, затем "подпрыгнул" и упал на взлетно-посадочную полосу.

19 июня 2009 года в районе хутора Костино-Быстрянский (Ростовская область) Су-24М 559-го бомбардировочного авиаполка ВВС РФ был потерян из-за технической неисправности - отказа системы перестановки крыла, которая не позволила установить требуемый для посадки угол стреловидности. После выработки топлива экипаж (подполковник Лев Балабанов, капитан Алексей Казаков) экипаж успешно катапультировался.

17 февраля 2010 года на аэродроме Пушкин Су-24МР (бортовой номер "06 белый", собственное имя "Валентин Соколов") 7000-й авиабазы ВВС РФ после посадки во время движения по аэродрому задел хвостовой частью снежную насыпь и загорелся. Экипаж не пострадал. Виновным был признан руководитель полетов службы наземных и летных испытаний ОАО "20-й авиационный ремонтный завод", не осмотревший аэродром перед принятием самолета.

20 октября 2011 года на авиабазе Украинка (Серышевский район Амурской области) Су-24М (бортовой номер "28 белый", RF-92010) 7000-й авиабазы ВВС РФ из-за ошибки пилотирования произвел жесткую посадку с переломом стойки переднего шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и сгорел. Погиб экипаж - майор Олег Носков и капитан Виталий Новосельский.

13 февраля 2012 года в районе деревни Калмык-Абдрашево (Курганская область) разбился Су-24М (бортовой номер "23 белый", RF-90935) 6980-й авиабазы ВВС РФ. При дозаправке от самолета-танкера зацепился за антенну и оборвался топливный шланг. Топливо попало в воздухозаборники бомбардировщика, в результате отказали оба двигателя, системы управления и жизнеобеспечения. Произведя неудачную попытку повторно запустить двигатели, пилоты (командир 6980-й авиабазы Николай Гостев и начальник отделения боевой подготовки Андрей Ермаков) успешно катапультировались.

30 октября 2012 года при полете в Челябинской области у бомбардировщика Су-24М (бортовой номер 67) 6980-й авиабазы ВВС РФ произошел срыв носового обтекателя. После неудачной попытки осуществить аварийную посадку пилоты (майоры Андрей Зеленцов и Владимир Федиков) катапультировались и не пострадали. Самолет упал и разрушился в районе села Лебедевка Еткульского района. Впоследствии выяснилось, что механики авиабазы не проверили надежность крепления обтекателя.

10 ноября 2012 года при посадке Су-24М 6970-й авиабазы на аэродроме Морозовск (Ростовская область) у самолета оторвался тормозной парашют, бомбардировщик выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Оба пилота - капитаны Евгений Васильев и Максим Максимов - катапультировались и не пострадали.

19 марта 2013 года на авиабазе Хурба (Хабаровский край) самолет Су-24М2 (бортовой номер "99 белый") 277-го бомбардировочного авиаполка столкнулся крылом со спецавтомобилем АПА-5Д из-за ошибки пилота, майора Александра Свиридова. В результате кабина автомашины была разрушена, самолет получил значительные повреждения, впоследствии был отремонтирован и вернулся в строй. Летчик остался жив.

11 февраля 2015 года при заходе на посадку после тренировочного полета Су-24МР ВВС РФ потерпел крушение на берегу Карповского водохранилища в 7 км от аэродрома Мариновка (Калачевский район Волгоградской области). Погибли летчики полковник Игорь Кукарцев и майор Анатолий Волосков. К катастрофе привел отказ системы управления самолетом.

6 июля 2015 года Су-24М2 ВВС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет с полным боекомплектом, потерпел крушение после взлета с аэродрома Хурба. Погиб экипаж - 28-летний пилот старший лейтенант Дамир Салахутдинов и 27-летний штурман старший лейтенант Александр Рагимов. Самолет полностью разрушился. По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание в моторном отсеке.