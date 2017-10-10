Биография врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского врио губернатора Ивановской области. Ранее глава государства принял досрочную отставку руководителя этого региона Павла Конькова.

Станислав Сергеевич Воскресенский родился 29 сентября 1976 года в Москве. Его отец, Сергей Модестович Воскресенский (род. 1956), предприниматель, был гендиректором и совладельцем "Специального проектно-изыскательского института "Гидроспецпроект", занимал пост президента "Корпорации "Союзгидроспецстрой". В настоящее время возглавляет инжиниринговую компанию "Ленгидропроект" (Санкт-Петербург; дочерняя компания "Русгидро"), а также является совладельцем компаний "Саянгидроспецстрой", "ГСП-Лизинг", "СГСС-Лизинг" и др.

Станислав Воскресенский в 1998 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова (ныне - Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова) по специальности "международные экономические отношения".

В 1995-1998 годах работал в аудиторской фирме "Мариллион".

В 1998-2000 годах являлся сотрудником налогового отдела аудиторской и консалтинговой компании Coopers & Lybrand.

В начале 2000-х годов на общественных началах участвовал в работе налоговых комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палаты. В РСПП был заместителем руководителя комитета по бюджетной и налоговой политике.

С 1999 по 2004 годы - финансовый директор в компаниях, специализирующихся в области подземного инжиниринга и строительства.

С 2004 года работал в Администрации президента РФ. В 2004-2007 годах занимал должность референта Экспертного управления президента РФ, участвовал в подготовке посланий и других программных выступлений главы государства. В 2007-2008 годах - заместитель начальника Экспертного управления Аркадия Дворковича.

По данным "СПАРК-Интефакс" до 2010 года являлся совладельцем (доля в уставном капитале 27,64%) "СПИИ "Гидроспецпроект", который возглавлял его отец. Кроме того, Воскресенский владел аналогичной долей в ООО "ГСП- изинг", через которую был собственником еще ряда инжиниринговых компаний, в частности "Саянгидроспецстрой" (один из подрядчиков ремонтных работ на Саяно-Шушенской ГЭС накануне катастрофы 17 августа 2009 года). По словам самого Воскресенского, его доля в "СПИИ "Гидроспецпроект" при поступлении на работу в Администрацию президента РФ была передана в доверительное управление.

С 19 февраля 2008 года - заместитель министра экономического развития и торговли РФ Эльвиры Набиуллиной. В мае 2008 года ведомство было преобразовано в Министерство экономического развития РФ, где Воскресенский сохранил свой пост и занимал его до 10 июля 2012 года. Курировал в преобразованном министерстве департамент инвестиционной политики, развития конкуренции и анализа конъюнктуры рынков, госрегулирования тарифов и департамент инфраструктурных реформ и энергоэффективности.

С 10 июля 2012 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николая Винниченко, с марта 2013 года - заместитель полпреда в СЗФО Владимира Булавина. Курировал развитие Калининградской области. Занимал пост до августа 2014 года.

С 19 августа 2014 года - заместитель министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а с 30 ноября 2016 года - Максима Орешкина. Курировал работу департаментов развития и регулирования внешнеэкономической деятельности; государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности; инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства; поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Член Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (с ноября 2008 года).

Действительный государственный советник РФ II класса (2007).

Сумма декларированного дохода за 2016 год составила 6 млн 806 тыс. руб., супруги - 2 млн 788 тыс. руб.

Дважды отмечен благодарностью президента РФ (2007, 2009).

Женат, имеет двух дочерей.