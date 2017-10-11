Компания "Юлмарт". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2017 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что задержанному в Санкт-Петербурге совладельцу и председателю совета директоров российской компании "Юлмарт" Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в 1 млрд руб. По данным следствия, Костыгин представил кредитору, Сбербанку России, ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о "Юлмарте" и его финансовых затруднениях.

"Юлмарт" - один из крупнейших российских интернет-магазинов, специализирующийся на торговле компьютерной и бытовой техникой, товарами для дома и т .д.

История

Бренд "Юлмарт" появился в 2007 года и первоначально принадлежал крупной петербургской компании Ultra Electronics, которая разработала систему продаж по онлайн-каталогу и планировала открыть первые магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Название было выбрано по созвучию с крупным американским ритейлерм Wal-Mart. В начале 2008 года у компании возникли финансовые проблемы, и бренд "Юлмарт", технологии онлайн-каталога, оборудование и площади для первых магазинов были куплены одним из крупнейших кредиторов Ultra Electronics - дистрибьюторской компанией "Комбриг", принадлежавшей Алексею Никитину и возглавлявшейся Сергеем Федориновым. Они открыли первый магазин "кибермаркет" под брендом "Юлмарт" 1 июля 2008 года. Он был совмещен со складом, по интернету или телефону товар можно было заказать для самовывоза из "кибермаркета" или с доставкой на дом.

20 октября 2008 года в Санкт-Петербурге Федоринов и Никитин зарегистрировали ЗАО "Юлмарт" (с 2015 года - НАО), основную компанию будущего холдинга. В 2009-2011 годах к проекту были привлечены и другие инвесторы - предприниматели из Санкт-Петербурга Михаил Васинкевич, а затем бывшие на тот момент совладельцами сети гипермаркетов "Лента" Дмитрий Костыгин и Август Мейер (гражданин США, ныне - гражданин России).

С 2009 года помимо "кибермаркетов" в Санкт-Петербурге и в Москве "Юлмарт" начала развивать сеть "аутпостов" - пунктов заказа и выдачи товаров. Уже в 2011 году у компании была крупная региональная сеть "кибермаркетов" и "аутпостов", а выручка превысила 10 млрд руб. В 2012-2013 годах "Юлмарт" открыл склады в Москве, Санкт-Петербурге и в Ленинградской обл.

По итогам 2013 года "Юлмарт" стал крупнейшим онлайн-магазином в РФ по русскоязычной версии журнала Forbes. В 2014-2015 годах компания начала диверсифицировать бизнес, в частности, запустив услугу бронирования отелей, приобрела сервисы для чтения книг Bookmate и прослушивания музыки (Zvooq, "Звук")

В 2015 году "Юлмарт" стал первой российской компанией в топ-50 крупнейших мировых онлайн-ритейлеров по версии британской аудиторской компании Deloitte.

В том же году российский Forbes поместил "Юлмарт" на третью строчку рейтинга крупнейших интернет-компаний страны, позади "Яндекса" и Mail.ru Group. В текущей версии этого рейтинга "Юлмарт" занимает только 7-е место, а рейтинг Deloitte компания покинула из-за падения курса рубля.

В июне 2016 года на Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Костыгин, занимавший пост председателя совета директоров "Юлмарта", сообщил, что ритейлер намерен выйти на IPO, однако сроки постоянно переносились. Согласно последнему заявлению, выход на биржу мог состояться в начале 2017 года, при этом "Юлмарт" был готов разместить около 20% акций.

Показатели

Головной компанией холдинга является зарегистрированная на Мальте фирма Ulmart Holding Limited (UHL). В состав холдинга входят НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания", ООО "Юлмарт-девелопмент" и ряд других российских фирм.

По данным отчетности, выручка крупнейшей структуры холдинга, НАО "Юлмарт", в 2016 году составила 39 млрд 149 млн руб., снизившись на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2016 года был зарегистрирован чистый убыток в 260,9 млн руб. (до этого компания более пяти лет была прибыльной). Оборот группы - 49,3 млрд руб., против 62,7 млрд руб. - в 2015 году.

В составе "Юлмарта" 409 магазинов и пунктов выдачи разного формата в 250 городах европейской части России (за исключением Крыма и Калининградской обл.). С помощью почты доставка производится во все регионы. 53% продаж приходятся на долю различного компьютерного оборудования, 30% - товаров для дома. Численность персонала - 6,9 тыс. человек, активных пользователей онлайн-магазина - 1,9 млн человек. Также компания располагает автопарком из 300 грузовиков для развоза товаров.

Совладельцы

Согласно данным СМИ и заявлениям собственников, самой большой долей в UHL (38,5%) владеет компания Donna Union Foundation (зарегистрирована в Лихтенштейне) Михаила Васинкевича, еще 31,6% принадлежит Koshigi Ltd (Британские Виргинские острова) Костыгина, оставшимися 29,9 через Svoboda corporation (Британские Виргинские острова) обладает Август Мейер.

Алексей Никтин вышел из состава акционеров в 2015-2016 годах.

Конфликт акционеров

В начале 2016 года, по данным СМИ, среди акционеров "Юлмарта" возник конфликт из-за разногласий вокруг вложений в компанию в условиях сокращении ее выручки. По версии представителей Donna Union Foundation, Дмитрий Костыгин требовал от Михаила Васинкевича дополнительно внести в капитал компании $30 млн и когда тот отказался - пригрозил "размыть" его долю акций в компании за счет допэмиссии. Это стало поводом для раскола в совете директоров. Так, Васинкевич отозвал своих представителей в нем, заблокировав работу органа. Летом 2016 года Сергей Федоринов, руководивший "Юлмартом" с 2008 года, покинул свой пост. Нового гендиректора до сих пор назначить не удалось.

Кроме того, осенью 2016 года у "Юлмарта" возникли финансовые проблемы. К компании и ее совладельцам, выступавшим поручителями при получении кредитов, выставили иски Сбербанк (1 млрд руб.), ВТБ (650 млн руб.), "Уралсиб" (65 млн руб.), "Кредит Европа банк" (50 млн руб.) и др.

В конце августа 2017 года Дмитрий Костыгин заявлял, что до конца года "Юлмарт" договорится с кредиторами, а акционерный конфликт будет разрешен путем выкупа доли у Васинкевича.

Официальный сайт интернет-магазина - www.ulmart.ru.