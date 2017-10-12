Биография Андрея Турчака

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2017 г. президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаила Ведерникова, занимавший до последнего времени должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Андрей Турчак возглавлял область с февраля 2009 г. - в общей сложности 3161 дней (16-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Андрей Анатольевич Турчак родился 20 декабря 1975 г. в г. Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Отец - Анатолий Александрович Турчак, основной владелец ОАО "Холдинговая компания "Ленинец" (разработка и производство радиолокационных станций, пилотажно-навигационных систем и др.), президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. В 1995 г. Анатолий Турчак входил в оргкомитет регионального отделения Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом - Россия" в Санкт-Петербурге, которое возглавлял Владимир Путин.

В 1998 г. Андрей Турчак окончил военную кафедру Санкт- Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения по специальности "экономист-менеджер".

В 1991-1995 гг. работал тренером по дзюдо муниципальной детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Космонавт".

В 1996 г. занимал должность генерального директора торгово-промышленной компании "Леннорт" (дочерняя фирма холдинговой компании "Ленинец", ХК).

В 1997-2000 гг. возглавлял "Завод электробытовой аппаратуры" (входил в ХК "Ленинец", учредитель - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга).

В 2000 г. вошел в состав совета директоров "Энергомашбанка".

В 2000-2002 гг. - директор по реструктуризации, затем директор по корпоративной политике холдинговой компании "Ленинец".

В 2002 г. возглавлял ООО "Содружество "Северо-Запад".

С 2003 по 2007 г. - вице-президент ХК "Ленинец". Член советов директоров холдинговой компании "Ленинец" и управляющей компании "Ленинец".

11 марта 2007 г. был избран депутатом Псковского областного собрания депутатов IV созыва от Дедовичского и Дновского районов области, баллотировался от Псковского регионального отделения партии "Единая Россия".

С июля 2007 г. по февраль 2009 г. - член Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель Псковского областного собрания депутатов. В 2007-2008 гг. входил в состав комитета по вопросам местного самоуправления и комиссии по делам молодежи и спорту. В 2008 г. - заместитель председателя комиссии по делам молодежи и спорту, в 2008-2009 гг. - заместитель председателя комиссии по делам молодежи и туризму, член комиссии по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения.

16 февраля 2009 г. президент РФ Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Сменил на посту руководителя региона Михаила Кузнецова. 27 февраля того же года Псковское областное собрание депутатов наделило его полномочиями губернатора по представлению главы государства. На момент назначения 33-летний Андрей Турчак стал одним из самых молодых глав регионов России.

27 февраля 2014 г. президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Турчака временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области в связи с истечением срока его полномочий.

14 сентября 2014 г. он одержал победу на выборах губернатора Псковской области, набрав 78,36% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Александр Рогов, получил 11,22% голосов. 25 сентября того же года Андрей Турчак официально вступил в должность.

Осенью 2015 г. разразился скандал в связи с обвинением, выдвинутыми в адрес Андрея Турчака бывшим журналистом газеты "Коммерсантъ" Олегом Кашиным. В августе 2010 г. журналист в переписке в интернете нанес губернатору оскорбление, но извиняться за это отказался. 6 ноября того же года на Кашина было совершено покушение, в результате которого он был госпитализирован с многочисленными травмами. 3 октября 2015 г. Олег Кашин в открытом письме, опубликованном на своем сайте, назвал Андрея Турчака "инициатором покушения". Губернатор Псковской области опроверг информацию о своей причастности к делу, расценив обвинения в свой адрес как "провокацию".

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с августа 2005 г.).

Входил в координационный совет Всероссийской общественно-политической молодежной организации "Молодая гвардия Единой России". В 2007-2008 гг. являлся заместителем секретаря президиума генерального совета "Единой России" (занимался молодежной политикой, развитием физической культуры и спорта).

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества и опубликованном в июне 2016 г., входил во вторую группу руководителей субъектов РФ ("высокий рейтинг"). Занимал 37-е место (66 баллов).

Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 719 тыс. руб., супруги - 37 млн 494 тыс. руб.

Старший лейтенант запаса.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017).

Женат. Супруга - Кира Евгеньевна (род. 1976), окончила факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета, предприниматель, председатель совета директоров ОАО "УК "Ленинец". Четверо детей: сыновья Анатолий и Филипп, дочери Ольга и София.

Занимается спортом, мастер спорта СССР по дзюдо. Играет в футбол, хоккей, увлекается рыбалкой.