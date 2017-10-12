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Биография врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Биографии и справки
12 октября, 15:14 UTC+3

Ведерников был назначен на эту должность 12 октября 2017 года

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© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области.

На этом посту он сменил Андрея Турчака, который был освобожден от должности по собственному желанию и назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия".

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Михаил Юрьевич Ведерников родился 7 марта 1975 года в городе Выборге Ленинградской области.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ (ныне - Северо-Западный институт управления Российской академии государственной службы и народного хозяйства при президенте РФ) по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 1993 году работал опиловщиком деталей на заводе "Электроинструмент" (Выборг).

С 1996 по 1997 годы - вахтер-контролер АОЗТ "Сервистур" (Выборг).

В 2000 году вступил в партию "Единство" (с 2003 года - "Единая Россия"). С того же года был первым заместителем председателя регионального отделения Общероссийского общественного движения "Молодежное Единство" Ленинградской области (молодежная организация при партии; прекратила существование в 2005 году).

В начале 2000-х годов был генеральным директором салона красоты "Гарант" и, по данным "СПАРК-Интефакс", оставался его совладельцем до 2009 года.

До 2001 года был директором и совладельцем фирмы "Термостат" (специализировалась в сфере оптовой торговли).

В 2001-2005 годах - депутат муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области.

С октября 2005 по октябрь 2009 года - депутат городского совета Выборга.

Одновременно с исполнением депутатских полномочий в 2003-2009 годах был директором и совладельцем туристического агентства "Балтик тур" в Выборге.

С 2006 по 2010 годы - председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Ленинградской области.

В 2007-2010 годах - заместитель, затем первый заместитель руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

В 2010 году переехал в Москву.

В 2010-2017 годах работал в Администрации президента РФ. С марта 2010 года Ведерников был советником департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике, с февраля 2012 года - начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов того же управления.

В декабре 2012 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. С мая 2014 по июль 2016 года - заместителем полпреда в СКФО Сергея Меликова, с июля 2016 по февраль 2017 года  - Олега Белавенцева.

С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова (курировал Калининградскую область).

Действительный государственный советник РФ II класса (2013).

По сведениям сайта СЗФО, Ведерников отмечен почетной грамотой и благодарностью президента РФ.

Женат, имеет двух дочерей и сына.

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