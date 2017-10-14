Государственный театр наций. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 октября 2017 года исполняется 30 лет со дня открытия Государственного театра наций.

Государственный театр наций - драматический театр, расположенный в Москве. Создан в 1987 году как Государственный театр Дружбы народов, современное название носит с 1992 года Расположен по адресу: Петровский переулок, д. 3.

История до 1987 года

В 1885 году в центре Москвы на средства промышленника и мецената Александра Бахрушина архитектор Михаил Чичагов выстроил здание в неорусском стиле. В том же году в нем разместился Русский драматический театр Корша, работавший в столице с 1882 года.

После Октябрьской революции 1917 года Театр Корша из частной антрепризы был преобразован в товарищество артистов.

В 1920 году получил название Театр РСФСР 3-й. С 1925 года был включен в сеть государственных театров Московского городского Совета, носил названия "Комедия" и Московский драматический театр.

В 1932 году он был закрыт, здание передали Московскому художественному театру (МХТ) в качестве филиала.

Современная история

10 марта 1987 года на основании постановления Совета министров СССР был создан Государственный театр Дружбы народов (ГТДН). Инициаторами являлись Союз театральных деятелей СССР и представители театров союзных республик. Согласно концепции нового театра, ГТДН имел право заключать договора с актерами, режиссерами, художниками, драматургами для создания собственных спектаклей.

Открытие ГТДН состоялось 15 октября 1987 года в помещении нового здания МХАТ на Тверском бульваре. Оно было приурочено к 70-летию Октябрьской революции 1917 года. Должность художественного руководителя театра занял Евгений Симонов, директором стал Михаил Чигирь. Первым спектаклем, показанным на сцене ГТДН, стала постановка Грузинского академического театра им. Ш. Руставели "Король Лир" по трагедии Уильяма Шекспира.

Репертуар нового театра составили спектакли сценических коллективов из разных городов СССР.

28 декабря 1992 года приказом Министерства культуры и туризма РФ Государственный театр Дружбы народов был преобразован в Государственный театр наций (ГТН).

В 1993 году Государственному театру наций было передано закрытое на реконструкцию здание бывшего Театра Корша в Петровском переулке. Однако процесс архитектурно-инженерного переустройства был заморожен, ГТН показывал свои спектакли на площадках других театров.

В 1997-2006 годах художественным руководителем Театра наций являлся Сергей Коробков.

18 декабря 2006 года директором ГТН был назначен народный артист РФ Евгений Миронов, сменивший Михаила Чигиря. 6 июня 2007 года должность была упразднена, Евгений Миронов стал художественным руководителем театра.

В 2008-2011 годах в здании в Петровском переулке проводились работы по комплексной реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования. 15 сентября 2011 года состоялось открытие отреставрированного здания ГТН, показ спектаклей был перенесен на его площадку. С января 2013 года действует малая сцена.

В Театре наций отсутствуют штатные актерская и творческая группы. Каждый спектакль представляет собой отдельно разработанный проект. В репертуарных постановках заняты специально приглашенные артисты, как правило, служащие в других театрах.

Направления деятельности

К основными направлениям деятельности Государственного театра наций относятся: укрепление единого культурного пространства РФ и СНГ, формирование нового поколения театральных деятелей России, развитие творческого и профессионального взаимодействия между российскими и зарубежными театрами, организация и проведение фестивалей (в их числе - Фестиваль театров малых городов России).

В 2016 году в центре Москвы в реконструированном историческом особняке XIX века (Страстной бульвар, д. 12/2) открылось Новое пространство Театра Наций. На его площадке проходят выставки и мастер-классы, реализуются различные творческие проекты.

Театр сегодня

Функции и полномочия учредителя ГТН осуществляет Министерство культуры РФ.

В 2016 году спектакли ГТН посетили более 109 тыс. человек.

По итогам 2016 года доходы театра составили 665 млн 474 тыс. руб., государственные субсидии - 461 млн 565 тыс. руб., а расходы - 777 млн 310 тыс. руб. В бюджете на 2017 г. доходы заложены на уровне 566 млн 813 тыс. руб., субсидии - 255 млн 830 тыс. руб.

Репертуар ГТН включает около сорока постановок по классическим и современным произведениям.

Среди них: "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя, "Иванов" по пьесе Антона Чехова, "Идиот" по роману Федора Достоевского, "Рассказы Шукшина", "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса, "Укрощение строптивой" по комедии Уильяма Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по роману Франсуа Рабле, "Заводной апельсин" по роману Энтони Берджесса, "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана, "Дыхание" по пьесе Дункана Макмиллана и др.

В число актеров, задействованных в постановках театра, входят: Лия Ахеджакова, Елизавета Боярская, Виктор Вержбицкий, Ольга Волкова, Ингеборга Дапкунайте, Авангард Леонтьев, Анатолий Лобоцкий, Евгений Миронов, Марина Неелова, Алла Покровская, Андрей Смоляков, Чулпан Хаматова, Сергей Чонишвили, Инна Чурикова и др.

Режиссерами спектаклей, идущих в Государственном театре наций, являются: Константин Богомолов, Тимофей Кулябин, Глеб Панфилов, Эймунтас Някрошюс (Литва), Робер Лепаж (Канада), Роберт Уилсон (США) и др.

Официальный сайт: www.theatreofnations.ru