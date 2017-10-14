Советский писатель Илья Ильф

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 октября 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения советского писателя Ильи Ильфа.

Илья Арнольдович Ильф (настоящее имя - Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг) родился 15 (3 по старому стилю) октября 1897 года в Одессе (Херсонская губерния Российской империи, ныне - Украина) в семье Арье Беньяминовича Файнзильберга (1863-1933) и Миндли Ароновны Котловой (1868-1922). Отец был банковским служащим.

В 1913 году окончил одесское еврейское ремесленное училище "Труд". Работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на заводе аэропланов Артура Анатра, на фабрике ручных гранат. В этот же период под женским псевдонимом публиковал стихи в журнале "Синдетикон" (его экземпляры не сохранились).

Во время Гражданской войны, летом 1919 года, в составе красноармейского караульного полка, сформированного из негодных к строевой службе призывников, принимал участие в боях с частями Вооруженных сил Юга России (главнокомандующий - генерал-лейтенант Антон Деникин).

В 1920-1921 годах работал заведующим складом и бухгалтером в Опродкомгубе - организации, снабжавшей Красную армию продовольствием и занимавшейся формированием продотрядов.

С начала 1920-х годов пробовал себя в журналистике, сотрудничал с газетой "Моряк". Тогда же в ней работали молодые писатели Валентин Катаев, Исаак Бабель, Юрий Олеша и Константин Паустовский. Вместе с Катаевым и Олешей принимал участие во встречах литературного кружка "Коллектив поэтов".

В 1923 году переехал в Москву, где начал работать в газете "Гудок". Был литературным обработчиком и корреспондентом, затем стал сочинять сатирические заметки и фельетоны. Тогда же начал подписывать свои тексты псевдонимом Ильф. Кроме того, публиковал фельетоны в журнале "Красный перец", рецензии на фильмы - в газетах "Вечерняя Москва" и "Кино".

В 1925 году, вернувшись из командировки в Среднюю Азию, опубликовал в "Гудке" ряд очерков о своей поездке.

В том же году (по другим данным, в 1923 году) познакомился в Москве с журналистом и литератором Евгением Петровым (настоящая фамилия - Катаев), который также переехал в столицу из Одессы. С 1926 года они вместе работали в "Гудке".

В 1927 году началось совместное литературное творчество Ильфа и Петрова. В 1928 году было опубликовано их первое произведение - сатирический роман "Двенадцать стульев". Он открывался посвящением брату Евгения Петрова - Валентину Катаеву, которому принадлежала первоначальная идея данной книги. Основная сюжетная линия произведения была связана с приключениями авантюриста Остапа Бендера, которые разворачивались на фоне НЭПа в 1920-х годах.

В 1928 году на страницах журнала "Огонек" соавторы опубликовали сатирическую повесть "Светлая личность".

В 1928-1929 годах в журнале "Чудак" вышли циклы новелл "Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска" и "Тысяча и один день, или Новая Шахерезада".

В 1931 году был опубликован роман "Золотой теленок" - второе произведение о приключениях Остапа Бендера. Эта книга, наряду с предыдущим романом "Двенадцать стульев", стала классикой советской литературы.

С 1932 года Ильф и Петров работали в отделе фельетонов газеты "Правда". В конце 1935 года в качестве корреспондентов данного издания они посетили США, где в течение двух месяцев пересекли на автомобиле всю страну с востока на запад и обратно. В 1936 году были опубликованы их путевые очерки, получившие название "Одноэтажная Америка".

В том же году в СССР на экраны вышла музыкальная комедия Григория Александрова "Цирк". Она была основана на сценарии по пьесе Ильфа и Петрова "Под куполом цирка". Однако из-за несогласия с режиссерской трактовкой ряда эпизодов литераторы убрали свои имена из титров кинокартины.

Кроме литературы Илья Ильф в 1930-е годы увлекался фотографией. На его снимках запечатлены современники- писатели, архитектурные сооружения, городские пейзажи и др.

Илья Ильф скончался 13 апреля 1937 года в Москве на сороковом году жизни от туберкулеза. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Был женат на художнице Марии Николаевне Тарасенко (1904-1981). Дочь, Александра Ильф (1935-2013), была филологом и переводчицей, занималась сохранением творческого наследия отца.

Произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова переведены на десятки иностранных языков. Также они неоднократно инсценировались и экранизировались - как в СССР и России, так и за рубежом.

В 1939 году, спустя два года после смерти Ильфа, были изданы его "Записные книжки" - сборник заметок и наблюдений 1925-1937 годов. Содействие в их подготовке к печати и публикации оказывал Евгений Петров.

Мемориальная доска, посвященная памяти Ильи Ильфа, установлена на стене его родного дома в Одессе (ул. Старопортофранковская, д. 137). Имя Ильфа и Петрова носит улица в Киевском районе Одессы. В их честь назван астероид главного пояса 3668 Ilfpetrov.