Визиты президентов Хорватии в Россию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18-20 октября 2017 года состоится официальный визит в Россию президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. 18 октября в Сочи она проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, 19 октября в Москве встретится с премьером РФ Дмитрием Медведевым и примет участие в работе Российско-хорватского экономического форума, а 20 октября посетит Санкт-Петербург.

Это будет первый визит Колинды Грабар-Китарович в Россию в качестве президента Хорватии, ранее она приезжала в нашу страну как глава МИД в 2006 году.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о визитах хорватских президентов в Россию с 2000 года. Всего с этого времени руководители Республики Хорватия посещали РФ семь раз.

Степан Месич (президент в 2000-2010 годах) пять раз посещал Россию. 16-18 апреля 2002 года он приезжал с официальным визитом, в ходе которого посетил Москву и Санкт-Петербург. Визит состоялся через полгода после окончания серии вооруженных конфликтов на Балканах 1991-2001 годов, в результате которых к 2008 году Югославия была разделена на шесть независимых государств и одно частично признанное (Хорватия объявила о независимости в 1991 году).

В ходе встречи Путин заявил, что "Россия, как и прежде, готова брать на себя роль посредника, гаранта сохранения стабильности на Балканах". Кроме того, стороны обсуждали перспективы совместного проекта по строительству нефтепровода "Дружба - Адрия" (соглашение было подписано 16 декабря 2002 года, реализация должна была начаться в конце 2003 году, однако в 2005 году он был отклонен правительством Хорватии из-за опасений, что разгрузка нефти в порту города Омишаль нарушит экологию). Месич также встретился с патриархом Алексием II, выступил с лекцией перед студентами МГИМО, принял участие в открытии Дней культуры Хорватии в России.

17 февраля 2003 года Месич совершил рабочий визит в Москву. На встрече с Путиным рассматривались энергетические вопросы, в том числе проект "Дружба - Адрия", проблема клирингового долга бывшего СССР перед странами бывшей Югославии (всего $1,6 млрд; долг в $185,7 млн перед Хорватией был погашен в сентябре 2011 года, в счет него в 2007-2008 годах были поставлены многоцелевые вертолеты МИ-17Ш, а также энергетическое оборудование для третьего блока ТЭС "Сисак", пуск которого состоялся в 2015 году), а также вопрос визового режима (введен в 2003 году, приостановлен в 2009 году, вновь введен в 2013 году) и упрощения процедуры выдачи виз российским туристам.

14-15 декабря 2003 года Месич вновь приезжал в Россию с рабочим визитом. 15 декабря в Москве он провел с Путиным переговоры по вопросам расширения торгово-экономических отношений и посетил заседание российско-хорватского делового клуба. В тот же день глава Хорватии прибыл в Калининград, где провел встречу с губернатором Владимиром Егоровым. Кроме того, Месич посетил одно из крупнейших российско-хорватских предприятий "Продукты питания" по производству замороженных полуфабрикатов и консервированной продукции из мяса птицы (в настоящее время один из крупнейших инвесторов в экономику Калининградской области).

В мае 2005 года Месич участвовал в мероприятиях в Москве, посвященных празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время торжественного приема в Кремле Путин вручил Месичу памятную юбилейную медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне".

13-14 декабря 2009 года Месич побывал в Москве с рабочим визитом и встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым и председателем правительства Владимиром Путиным. Переговоры по ряду вопросов, среди которых возможность присоединения Хорватии к проекту газопровода "Южный поток" (проект закрыт в 2014 году), научные, культурные, гуманитарные связи и туризм, проходили, согласно сообщению пресс-службы Кремля, в "неформальной обстановке". Кроме того, Месич прочел в Москве в Доме приемов МИД РФ лекцию "Хорватия 2000-2010: десятилетие перемен".

Президент Иво Йосипович (2010-2015) приезжал в Россию дважды. 8-9 мая 2010 года он экс-президент Месич участвовали в Москве в мероприятиях, приуроченных к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 10-11 мая в Калининграде Йосипович провел несколько рабочих встреч с участием губернатора области Георгия Бооса. Целью визита было знакомство с инвестиционными возможностями особой экономической зоны в Калининградской области и поддержка проектов компании "Продукты питания". Президент принял участие в открытии совместного предприятия ООО "Гусевский консервный комбинат" и закладке первого кирпича в строительство птицеводческого перерабатывающего комплекса компании (открыт в 2012 году).

7 февраля 2014 года Йосипович присутствовал на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.