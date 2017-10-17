Российско-хорватские экономические отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18-20 октября 2017 года Россию с официальным визитом посетит президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым и примет участие в работе Российско-хорватского экономического форума.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о российско-хорватских экономических отношениях.

Правовая база

Торгово-экономические отношения двух стран строятся на договорно-правовой базе, включающей более 40 документов. Базовым является межправительственное соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанном в марте 2010 года и вступившем в силу в феврале 2014 года.

Этим соглашением была учреждена новая Российско-хорватская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (заменила созданную в 1993 году), координирующая экономические связи двух стран. Ее первая сессия прошла в Москве 3 октября 2017 года. В рамках комиссии создается рабочая группа по научно-техническому сотрудничеству, первое заседание группы запланировано на 2018 год.

Товарооборот

На рубеже 2000-2010-х годов Россия стабильно входила в восьмерку крупнейших внешнеторговых партнеров Хорватии, двусторонний товарооборот составлял $1,5 млрд - $1,7 млрд. В 2014 году этот показатель достиг $1,9 млрд, что на 12,3% больше, чем в 2013 году. Однако в 2015 году ситуация кардинально изменилась, и товарооборот снизился на 37% - до $1,22 млрд (РФ опустилась на 13-е место в списке торговых партнеров Хорватии).

В 2016 году он уменьшился еще на 34% - до $808 млн (экспорт России в Хорватию - $576,4 млн, импорт России из Хорватии - $231,7 млн). На снижение товарооборота в 2015-2016 годах прежде всего повлияли санкции ЕС (Хорватия - член ЕС с 2013 года), введенные против России в 2014 году, и ее ответные меры. Экономические потери Хорватии от санкций и контрмер РФ в 2014-2017 годах составили около $334 млн. Помимо этого, на сокращение объема двусторонней торговли повлияло падение цен на энергоносители, снижение курса рубля и, соответственно, уменьшение покупательной способности россиян.

В январе - июле 2017 года товарооборот вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг $667,5 млн (экспорт - $516,4 млн, импорт - $151,1). Более 90% хорватского импорта из России составляют минеральные продукты (газ, нефть и нефтепродукты, удобрения), Хорватия экспортирует в Россию лекарства, косметику и продукцию пищевой промышленности.

Энергетика

В 1978-2010 годах Россия поставила в Хорватию более 25 млрд куб. м газа. Техническая и юридическая сдача природного газа происходила пункте Велке Капушаны на украинско-словацкой границе, дальнейшую транспортировку газа через территорию Словакии, Австрии и Словении осуществляла хорватская сторона. После окончания действия контракта в 2010 году Хорватия на два года подписала соглашение с итальянской компанией Eni. По мнению экспертов, одной из причин этого решения стали трудности с транспортировкой газа через Украину. С 2013 года у Хорватии не было основного поставщика, а газ закупался по краткосрочным контрактам (в том числе у трейдера "Газпрома" - "Газпром Швайц АГ").

В декабре 2016 года ООО "Газпромэкспорт" и хорватская "Прво плинарско друштво" заключили рамочный контракт на поставку газа в I-III квартале 2017 года, а в сентябре 2017 года - долгосрочный контракт до 31 декабря 2027 года, по которому годовой объем поставок составляет 1 млрд куб. м (в IV квартале 2017 года планируется поставить 0,25 млрд куб. м). На долю России приходится примерно 40% потребностей Хорватии в газе.

Российская нефть поставляется в Хорватию с 1998 года. В 2013-2016 годах было поставлено около 10 тыс. тонн, в январе - апреле 2017 года - 747 тонн. Нефть сначала поступает по южной нитке российского нефтепровода "Дружба" до венгерского НПЗ "Сазхаломбатта". К нему подходит ветка хорватской нефтепроводной системы "Адрия", соединяющая НПЗ с портом Омишаль, откуда по трубопроводу нефть перекачивается на Сисакский НПЗ в Хорватии.

Одним из ведущих поставщиков нефти и нефтепродуктов в Хорватию является компания "Лукойл". В конце 2007 году было зарегистрировано дочернее предприятие "Лукойл Хорватия". В 2008 года "Лукойл Хорватия" приобрела хорватскую нефтяную компанию "Европа мил", имеет в Хорватии сеть из 52 автозаправочных станций и двух нефтебаз (8% рынка нефтепродуктов Хорватии). В планах довести ее до 100 АЗС.

Одним из успешных проектов в области энергетики является модернизация ТЭС "Сисак". В мае 2007 года инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" и энергокомпания "Хрватска электро привреда" подписали контракт на поставку ТЭС "Сисак" парогазовой установки для энергоблока станции ("Сисак-3") мощностью 240 МВт и тепловой мощностью 50 МВт. В соответствии с ним концерт "Силовые машины" спроектировал и изготовил газотурбинную установку ГТЭ-160 (по лицензии компании Siemens) в комплекте с турбогенератором мощностью 160 МВт и паровую турбину К-80/65-7,0 с турбогенератором мощностью 80 МВт. Стоимость контракта составила $177 млн. В декабре 2015 года состоялся пуск энегоблока, после чего мощность электростанции возросла до 650 МВт.

Банковское и инвестиционное сотрудничество

Согласно данным Национального банка Хорватии, в 1993-2016 годах Россия инвестировала в Хорватию €390,5 млн, в том числе в 2016 году - €22 млн. Российский капитал сосредоточен в сферах туризма и недвижимости.

Хорватские инвестиции за этот же период превысили €100 млн. Они направлялись в сферы строительства, инжиниринга и автопромышленности.

С 2013 года в стране работает дочерняя структура Сбербанка России - Sberbank d.d., доля которой на хорватском рынке составляет около 3% (девятое место по активам на местном рынке). Всего в Хорватии открыт 31 филиал банка в 22 городах.

Хорватские компании в России

Одной из самых известных компаний Хорватии, работающих на российском рынке, является "Подравка". Ее продукция - пищевые приправы, в том числе "Вегета" (в 1967 году СССР стал первым экспортным рынком "Подравки"). В 2014 году в нашей стране начала работать ее дочерняя структура "Подравка Россия". Общий объем продаж в 2016 году составил около €24 млн.

Еще одна пищевая компания "Атлантик группа" (одна из крупнейших в Восточной Европе) работает в России через ООО "Атлантик брендс". В 2015 году ее выручка составила 1,7 млрд руб.

Компания "Продукты питания" в 1998 году построила в городе Гусеве Калининградской области собственный комплекс по производству замороженных полуфабрикатов, рассчитанный на 13 тыс. тонн продукции в месяц. В 2010 году был введен в эксплуатацию ООО "Гусевский консервный комбинат" (3,2 млн банок в месяц), а в 2012 году - территориально-производственный комплекс "Балтптицепром" (до 36 тыс. тонн мяса птицы в год).

Продукция поставляется во все регионы России и некоторые страны СНГ, в компании работает более 1 тыс. 500 сотрудников, в экономику области она уже инвестировала более $120 млн. Чистая прибыль компании за 2015 год достигла 64,96 млн рублей по сравнению с убытком в 215 млн в 2014 году.

Фармацевтическая "Плива" (подразделение транснациональной компании "Тева", базирующейся в Израиле) в 2016 году поставила в Россию лекарств на $18 млн (3% от общих продаж компании). Кроме "Пливы" на российском рынке работают хорватские фармацевтические компании - "Ядран Галенски", "Белупо" и "Лукапс".

Компания "АД Пластик" открыла в России заводы в поселке Винтай под Тольятти (1995) и в Калуге (2012), где выпускает пластмассовые запчасти для автомобильной промышленности.

Туризм

Пик российского туристического потока в Хорватию был зафиксирован в 2012 году, когда в эту страну приехали 200 тыс. туристов из России. Затем это число уменьшилось, в частности из-за того, что при вступлении в 2013 году в ЕС и Шенгенское пространство Хорватия была вынуждена ввести визы для россиян.

В результате в 2014 году число российских туристов снизилось до 95 тыс. Однако уже в 2015 году Хорватию поселили 112 тыс. туристов из России, а в 2016 году - около 120 тыс.