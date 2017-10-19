Биография телеведущей Ксении Собчак

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2017 года телеведущая Ксения Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации. По ее словам, она находится "вне жестких идеологических рамок", не принадлежит ни к одной из партий и выступает против революции.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Ксении Собчак.

Ксения Анатольевна Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак (1937-2000) был доцентом юридического факультета Ленинградского госуниверситета, затем народным депутатом СССР, в 1991-1996 годах - мэром Санкт-Петербурга. Мать - Людмила Нарусова (род. 1951), работала преподавателем истории, в настоящее время - член Совета Федерации РФ от Республики Тыва.

С 1998 году Собчак училась на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 году перевелась на факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ, который окончила в 2002 году В 2004 году завершила обучение в магистратуре факультета политологии МГИМО.

С 2004 по 2012 год работала на телеканале ТНТ, где совместно с Ксенией Бородиной вела реалити-шоу "Дом-2". Одновременно участвовала в многочисленных проектах на телеканалах России, Украины и Грузии. В 2005 году вела программу "Звездный бульвар" на НТВ, с 2006 года - шоу о своей жизни - "Блондинка в шоколаде" на телеканале Муз-ТВ. Была ведущей реалити-шоу "Кто не хочет стать миллионером" на ТНТ (2008), "Последний герой-6" на Первом канале (2009), одной из ведущих программ "Две звезды" на Первом канале (2009), "Свобода мысли" на Пятом канале (2010), "Идеальный мужчина" на телеканале СТС (2010).

С апреля по октябрь 2010 года участвовала в развлекательной передаче "Девчата" на телеканале "Россия 1". В 2011 году вела реалити-шоу "Топ-модель по-русски" (Муз-ТВ), с августа 2011 года - передачу "Давай поженимся" на украинском телеканале СТБ, с апреля по октябрь 2012 года - "Главная тема" на грузинском телеканале ПИК.

Принимала участие в проектах "Цирк со звездами" на Первом канале (2007) и "Танцы со звездами" ("Россия 1", 2010 год) - в паре с танцором Евгением Папунаишвили.

Кроме того, с 2007 года являлась автором и ведущей передачи "Будни Барабаки" на радиостанции "Серебряный дождь".

Стала одной из наиболее популярных героинь светской хроники, ее имя регулярно упоминалось в СМИ.

В 2010-2012 годах Собчак была миноритарным акционером российской компании "Евросеть" (владеет сетью салонов сотовой связи). Первоначально она приобрела акции компании на сумму в $1 млн, но в декабре 2012 года продала свою долю за $2,3 млн.

В 2010 году совместно с ресторанной компанией Ginza Project Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина открыла в Москве ресторан "Твербуль", бар "Мелодия" и кафе-кондитерскую "Бублик".

В конце 2011 года занялась общественно-политической деятельностью.

После выборов в Госдуму РФ VI созыва, состоявшихся 4 декабря 2011 года, поддержала действия оппозиции, которая обвинила власти в фальсификации итогов голосования. 10 декабря 2011 года приняла участие в манифестации на Болотной площади Москвы, 24 декабря того же года выступила на митинге на проспекте Академика Сахарова, где заявила, что "самое главное - влиять на власть, а не бороться за власть".

В феврале 2012 года на российском телеканале MTV состоялся первый выпуск политического ток-шоу "Госдеп с Ксенией Собчак". Накануне съемок второй передачи программа была снята с эфира. Позднее, в 2012-2013 годах, ток-шоу под названиями "Госдеп 2" и "Госдеп 3" выходили на телеканалах "РБК" и "Дождь", а также транслировались на сайте издания "Сноб", где Собчак некоторое время занимала должность директора спецпроектов.

Весной 2012 года принимала участие в различных оппозиционных политических акциях, однако не присутствовала на митинге на Болотной площади 6 мая, где произошли столкновения демонстрантов с полицией. Позднее заявила, что "знала заранее, что основной целью [этой акции] будет стояние на мосту, прорыв и сидячая забастовка".

11 июня 2012 года, накануне очередной акции протеста, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире Собчак. По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ, следственные действия проводились в рамках расследования дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. У Собчак было изъято €1 тыс. 108, $522 тыс. и 485 тыс. руб. В сентябре 2012 года СК официально сообщил, что "камеральная налоговая проверка" не выявила "фактов уклонения К. Собчак от уплаты налогов", и возвратил телеведущей все изъятые средства.

В октябре 2012 года Собчак вошла в состав Координационного совета оппозиции (прекратил свою деятельность осенью 2013 года).

С 2012 года по настоящее время на канале "Дождь" выходит программа "Собчак живьем", в которой Ксения Собчак беседует с различными политическими и общественными деятелями.

В 2012-2014 годах - главный редактор женского журнала SNC (ранее - "Sex and the City").

С октября 2014 года - главный редактор российской версии журнала о моде L’Officiel.

Одновременно продолжает карьеру телеведущей на телеканале "Пятница!", где ведет программы "Сделка" (с 2013 года) и "Битва ресторанов" (с 2015 года).

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", с 2014 года является совладельцем ООО "Бессер" (доля в уставном капитале 10%), специализирующегося на ресторанном бизнесе.

В 2017 году в рейтинге российских знаменитостей русской версии журнала Forbes Собчак заняла 10-е место с доходом в $2,1 млн. В издании было указано, что основным источником ее доходов являются ведение корпоративных мероприятий и рекламные контракты с компаниями ЦУМ, JPoint (ювелирные украшения), "Терехов" (одежда), Prelox (фармацевтика) и Dior Makeup (декоративная косметика). Основная форма сотрудничества Собчак с рекламодателями - размещение постов в принадлежащих ей аккаунтах в социальных сетях. По данным Forbes, один рекламный пост стоит от €7 тыс. до €10 тыс.

Собчак также гастролирует по России с мастер-классами "Теория успеха".

Фотосессии Собчак публиковались в журналах "Плейбой", "Максим", "Татлер" и др.

Сыграла эпизодические роли в фильмах "Воры и проститутки. Приз - полет в космос" (режиссер Александр Сорокин, 2004), "Самый лучший фильм" (Кирилл Кузин, 2007), "Гитлер капут!" (Марюс Вайсберг, 2008), "Москва.Ру" (Андрей Комаров, 2009), "Ржевский против Наполеона" (Марюс Вайсберг, 2012), "Роман с кокаином" (Геннадий Сидоров, 2013), а также в сериалах - "Рублевка Live" (2005), "Бешеная" (2007), "Южное Бутово" (2009), "Краткий курс счастливой жизни" (2011) и др.

Автор книг "Стильные штучки Ксении Собчак" (2007), "Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта" (в соавторстве с Оксаной Робски, 2009), "Энциклопедия лоха" (2010).

С 2013 года замужем за актером и телережиссером Максимом Виторганом. Сын - Платон (родился в 2016 году).