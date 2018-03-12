Биография Олега Табакова

В 1956 году Олег Ефремов создал в Школе-студии МХАТ Студию молодых актеров, впоследствии ставшую театром "Современник". Олег Табаков был одним из ведущих актеров "Современника" до 1983 года. Наиболее известные спектакли с его участием - "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история". В 1968 году Табаков дебютировал в качестве режиссера, поставив на сцене "Современника" дипломный спектакль "Женитьба". В 1970-1976 годах занимал должность директора Театра "Современник".

На третьем курсе дебютировал в кино, в картине "Саша вступает в жизнь" режиссера Михаила Швейцера. В общей сложности снялся в более чем 100 фильмах, среди них "Шумный день" (1960, режиссеры Георгий Натансон и Анатолий Эфрос), "Живые и мертвые" (1964, Александр Столпер), "Война и мир" (1967, Сергей Бондарчук), "Гори, гори, моя звезда" (1969, Александр Митта), "Семнадцать мгновений весны" (1973, Татьяна Лиознова), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977, Никита Михалков), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978, Георгий Юнгвальд-Хилькевич), "Москва слезам не верит" (1979, Владимир Меньшов), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979, Никита Михалков), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов) и др.

Озвучивал мультипликационные фильмы, самая известная работа Табакова в этой области – кот Матроскин в мультфильме "Трое из Простоквашино" и его продолжениях (1978-1984). Кроме этого, голос Табакова звучит в десятках радиопостановок.

В 1973 году начал преподавательскую деятельность: создал при Бауманском дворце пионеров театральный кружок для старшеклассников. В 1976-1986 годах работал в Государственном институте театрального искусства (ныне - Российский университет театрального искусства - ГИТИС), выпустил два актерских курса. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада в Москве на улице Чаплыгина Табаковым и его учениками из ГИТИСа был создан театр "Табакерка". Однако он не получил официального статуса и в 1980 году прекратил свою деятельность. В 1986 году Министерство культуры СССР издало приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. Официально первый спектакль "Табакерки" ("Кресло" по повести Юрия Полякова) состоялся 1 марта 1987 года. Табаков оставался художественным руководителем театра.

С 1983 года - актер Московского художественного академического театра имени Горького. Дебютировал во МХАТе в роли Сальери в спектакле "Амадей", также сыграл в постановках "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", "Тартюф" и др. После раскола во МХАТе работал в труппе Олега Ефремова. С 2000 года, после смерти Ефремова, занимал пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, с 2004 года также являлся директором театра. В последнее время на сцену МХТ выходил в спектаклях "Последняя жертва" и "Юбилей ювелира".

В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу им. Станиславского в Бостоне (США). В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова (занимал в ней пост художественного руководителя).

В конце ноября 2017 года Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу Москвы в связи с воспалением легких.