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Биография Олега Табакова

Биографии и справки
12 марта, 16:30 UTC+3

Народный артист СССР умер на 83-м году жизни

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Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
© Евгений Кассин/ТАСС
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
© Александр Коньков/ТАСС
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
© Михаил Строков/ТАСС
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
© Владимир Песляк/ТАСС
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
© ТАСС
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
© Василий Егоров/ТАСС
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Марина Зудина и Олег Табаков во время прогулки по Саратову, 1994 год
Марина Зудина и Олег Табаков во время прогулки по Саратову, 1994 год
Марина Зудина и Олег Табаков во время прогулки по Саратову, 1994 год
© Юрий Набатов/ТАСС
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
© Александр Яковлев/ТАСС
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
© Александр Куров/ТАСС
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
© Артем Геодакян/ТАСС
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая "Чистое небо", 1961 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны. Сцена из спектакля по пьесе Василия Аксенова "Всегда в продаже" на сцене театра "Современник", 1965 год
© Евгений Кассин/ТАСС
Олег Табаков с французскими актрисами Женевьевой Казиль (слева) и Франсуаз Фалькон во время приема, посвященного гастролям в СССР французского театра "Комеди Франсез", 1973 год
© Александр Коньков/ТАСС
Олег Табаков в роли Балалайкина и Валентин Гафт в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и К" по сатирическому роману Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в театре "Современник", 1973 год
© Михаил Строков/ТАСС
Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в фильме Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", 1977 год
© ТАСС
Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIII на съемках фильма "Три мушкетера", 1978 год
© Владимир Песляк/ТАСС
Андрей Попов в роли Захара (слева) и Олег Табаков в роли Обломова в фильме "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова, 1980 год
© ТАСС
Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ "Юристы", 1985 год
© Василий Егоров/ТАСС
Олег Табаков в гримерной комнате театра МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Олег Табаков в спектакле "Кабала святош" на сцене МХАТ имени Чехова, 1989 год
© Андрей Соловьев/ТАСС
Марина Зудина и Олег Табаков во время прогулки по Саратову, 1994 год
© Юрий Набатов/ТАСС
Олег Табаков в роли Луки и Михаил Хомяков в роли Бубнова в спектакле "На дне" Театра-студии под руководством О. Табакова, 2001 год
© Александр Яковлев/ТАСС
Марина Зудина в роли Елены Андревны, Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони в спектакле Московского театра О. Табакова "Дядя Ваня" в постановке Миндаугаса Карбаускиса, 2004 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра Олег Табаков выступает на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Актеры Станислав Любшин, Ирина Мирошниченко, художественный руководитель театра Олег Табаков, актриса Марина Зудина, актер Владимир Кашпур (слева направо на втором плане), актеры Анатолий Белый, Дарья Мороз, Сергей Безруков и Игорь Верник (слева направо на первом плане) на сборе труппы в МХТ имени Чехова, 2008 год
© Александр Куров/ТАСС
Художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Олег Табаков, 2009 год
© Александр Куров/ТАСС
Олег Табаков (Евгений Дорн) и Марина Зудина (Ирина Аркадина) во время предпремьерного прогона спектакла "Чайка" в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ имени Чехова, 2014 год
© Артем Геодакян/ТАСС
В 2014 году художественный руководитель театров "Табакерка" и МХТ имени Чехова Олег Табаков стал лауреатом Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Церемония прошла в Большом театре
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года в Москве на 83-м году жизни умер народный артист СССР, актер и режиссер Олег Табаков.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. В старших классах посещал театральный кружок "Молодая гвардия" при местном Дворце пионеров и школьников, был ведущим детско-юношеских передач на саратовском радио.

В 1953-1957 годах учился в Школе-студии МХАТ на курсе Василия Топоркова.

В 1956 году Олег Ефремов создал в Школе-студии МХАТ Студию молодых актеров, впоследствии ставшую театром "Современник". Олег Табаков был одним из ведущих актеров "Современника" до 1983 года. Наиболее известные спектакли с его участием - "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история". В 1968 году Табаков дебютировал в качестве режиссера, поставив на сцене "Современника" дипломный спектакль "Женитьба". В 1970-1976 годах занимал должность директора Театра "Современник".

На третьем курсе дебютировал в кино, в картине "Саша вступает в жизнь" режиссера Михаила Швейцера. В общей сложности снялся в более чем 100 фильмах, среди них "Шумный день" (1960, режиссеры Георгий Натансон и Анатолий Эфрос), "Живые и мертвые" (1964, Александр Столпер), "Война и мир" (1967, Сергей Бондарчук), "Гори, гори, моя звезда" (1969, Александр Митта), "Семнадцать мгновений весны" (1973, Татьяна Лиознова), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977, Никита Михалков), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978, Георгий Юнгвальд-Хилькевич), "Москва слезам не верит" (1979, Владимир Меньшов), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979, Никита Михалков), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов) и др.

Озвучивал мультипликационные фильмы, самая известная работа Табакова в этой области – кот Матроскин в мультфильме "Трое из Простоквашино" и его продолжениях (1978-1984). Кроме этого, голос Табакова звучит в десятках радиопостановок.

В 1973 году начал преподавательскую деятельность: создал при Бауманском дворце пионеров театральный кружок для старшеклассников. В 1976-1986 годах работал в Государственном институте театрального искусства (ныне - Российский университет театрального искусства - ГИТИС), выпустил два актерских курса. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада в Москве на улице Чаплыгина Табаковым и его учениками из ГИТИСа был создан театр "Табакерка". Однако он не получил официального статуса и в 1980 году прекратил свою деятельность. В 1986 году Министерство культуры СССР издало приказ о создании Театра-студии под руководством Олега Табакова. Официально первый спектакль "Табакерки" ("Кресло" по повести Юрия Полякова) состоялся 1 марта 1987 года. Табаков оставался художественным руководителем театра.

С 1983 года - актер Московского художественного академического театра имени Горького. Дебютировал во МХАТе в роли Сальери в спектакле "Амадей", также сыграл в постановках "Скамейка", "Кабала святош", "Горе от ума", "Тартюф" и др. После раскола во МХАТе работал в труппе Олега Ефремова. С 2000 года, после смерти Ефремова, занимал пост художественного руководителя МХТ им. Чехова, с 2004 года также являлся директором театра. В последнее время на сцену МХТ выходил в спектаклях "Последняя жертва" и "Юбилей ювелира".

В 1986-2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, выпустил четыре актерских курса. В 1992 году основал Летнюю школу им. Станиславского в Бостоне (США). В 2009 году была открыта Московская театральная школа Олега Табакова (занимал в ней пост художественного руководителя).

В конце ноября 2017 года Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу Москвы в связи с воспалением легких.

Являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (1998, 2005, 2010, 2015), также был награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993). Имел зарубежные государственные награды, в том числе офицерский крест ордена Почетного легиона (Франция; 2013).

Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), премии Президента РФ в области литературы и искусства (2002). Лауреат премий "Золотой овен" (1994), "Золотая маска" (1996; 2016 - почетная номинация "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"), премии им. Станиславского (1997), "Хрустальная Турандот" (1999, 2004, 2011, 2015), "Чайка" (2003, 2005), "Кумир" (2011), "Звезда театрала" (2014) и др.

Был женат вторым браком. Первая супруга - Людмила Крылова, актриса; дети Антон и Александра. Вторая жена - Марина Зудина, актриса; дети Павел и Мария.

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