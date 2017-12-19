Телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2017 года стало известно, что Первый канал впервые за десять лет не покажет 31 декабря художественный телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!".

В пресс-службе телеканала отметили, что данный фильм является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. При этом "Россия-1" начнет показ "Иронии судьбы" 31 декабря в 16:10.

Двухсерийный художественный телефильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" - лирическая новогодняя комедия режиссера Эльдара Рязанова, один из самых популярных и любимых советских фильмов.

Сюжет

Действие картины разворачивается в 1970-х годов в Москве и Ленинграде.

В основу сюжета легла история любви двух абсолютно незнакомых людей, которые встретились в результате неожиданного стечения обстоятельств в новогоднюю ночь. Главный герой - 36-летний москвич, врач Евгений Лукашин - накануне встречи Нового года вместе с друзьями отправляется в баню. После дружеских посиделок захмелевшие друзья по ошибке отправляют его в Ленинград.

В аэропорту Лукашин, не понимая, что он находится в другом городе, берет такси и называет шоферу свой московский адрес - 3-я ул. Строителей, дом 25, кв. 12. По иронии судьбы, в Ленинграде существует улица с тем же названием и таким же номером дома. В итоге ничего не подозревающий герой оказывается в чужой квартире, где и происходит его встреча с учительницей Надеждой Шевелевой.

Пьеса

В 1969 году Эльдар Рязанов совместно с драматургом Эмилем Брагинским написал пьесу "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...". Московские театры брать для постановки ее отказались, но в провинции она имела большой успех. К началу 1970-х годов пьеса шла почти на 100 театральных площадках страны.

По воспоминаниям режиссера, изначально он хотел написать пьесу с минимальным количеством актеров и декораций. Что послужило основой сюжетной линии, точно неизвестно, потому что история создания фильма со временем обросла различными фактами. Сам Рязанов в одном из интервью рассказывал об услышанном им однажды розыгрыше: "Один человек 31 декабря пошел в баню, там выпил, потом зашел к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы… Пьяный шутник, один из гостей, отвез его на Киевский вокзал".

По другой версии, идею сценария режиссеру подсказали друзья, рассказав о шахматисте, летевшем на соревнования в Омск, но случайно оказавшемся в Новосибирске.

На основе пьесы Рязанов и Брагинский написали сценарий для художественного фильма. Однако на "Мосфильме" режиссеру отказали в постановке, сочтя историю "пропагандой пьянства". По одной из версий, съемки картины не одобрил сам руководитель Государственного комитета СССР по кинематографии (Госкино) Филипп Ермаш. Тогда Рязанов предложил постановку телевидению, его поддержал председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио) Сергей Лапин. Было принято решение снимать двухсерийную комедию на Творческом объединении телевизионных фильмов. "Мосфильм" по заказу телевидения предоставил производственно-техническую базу для съемок.

Подбор актеров

Рязанов очень тщательно отнесся к отбору актеров для будущей картины. На роль Жени Лукашина режиссер изначально планировал пригласить популярного советского актера Олега Даля, однако после проб отказался от этой идеи. Что конкретно послужило причиной, неизвестно. Однако существует версия, что Рязанов хотел сделать образ своего героя более мягким, а острохарактерный Даль для этого не подходил. Отказ получили также Андрей Миронов, во многом из-за своей высокой популярности, а также Петр Вельяминов и Станислав Любшин.

Позднее Рязанов обосновал свой выбор так: "Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и натуральным, и симпатичным, и смешным - задача архисложная". Самыми убедительными для режиссера стали пробы Андрея Мягкова, который на тот момент еще не был широко известен зрителю. Сперва Рязанов не рассматривал Мягкова как исполнителя роли Лукашина, не считал его комедийным актером (до "Иронии судьбы..." сыграл, в частности, Аркадия Гайдара и Владимира Ленина). Однако после проб мнение режиссера изменилось. Впоследствии Мягков снялся в не менее популярной картине Рязанова "Служебный роман".

На роль Нади Шевелевой также пробовались несколько известных советских актрис - Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих, Валентина Талызина и др. Однако Рязанов остановил свой выбор на польке Барбаре Брыльской, которую запомнил по фильму "Анатомия любви" (1972; реж. Роман Залуский). Позднее режиссер в книге "Неподведенные итоги" писал, что "за ее очаровательной внешностью чувствовалась биография, прожитая жизнь, нелегкая судьба". Актриса говорила по-русски с сильным акцентом, поэтому ее пришлось дублировать Валентине Талызиной (при этом озвучивание в титрах не было указано). Сама Талызина сыграла в "Иронии судьбы..." подругу главной героини.

Жениха Нади Шевелевой - Ипполита - должен был играть Олег Басилашвили. Он был утвержден и снялся в нескольких эпизодах, но по ряду причин, в том числе из-за смерти отца, отказался от дальнейших съемок. Роль Ипполита в итоге сыграл Юрий Яковлев.

В фильме также были заняты Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Александр Белявский, Лия Ахеджакова, Ольга Науменко и др. Эпизодическую роль в своей картине, по традиции, исполнил сам режиссер: он сыграл соседа Лукашина в самолете.

Музыка и песни к фильму

Музыку к "Иронии судьбы..." написал известный композитор Микаэл Таривердиев. Его песни на стихи Белы Ахмадулиной, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Евгения Евтушенко и других поэтов (всего восемь песен) исполнили Алла Пугачева и Сергей Никитин.

Этих исполнителей выбрал сам композитор, однако их имена не вошли в титры фильма. Поэтому многие зрители считали, что Мягков и Брыльска поют в картине сами.

В 1976 году на фирме "Мелодия" была выпущена пластинка с песнями из "Иронии судьбы...".

Съемки

Работа над фильмом началась в феврале 1975 года. На "Мосфильме" был выделен большой павильон площадью 600 кв. м. Там и была отснята большая часть интерьеров московской и ленинградской квартир главных героев, а также сцены в бане. Уличные съемки проходили в двух панельных жилых домах на проспекте Вернадского в Москве. В доме №125 располагалась "квартира" Лукашина, а в доме №113 - главной героини. В декабре 2003 года на зданиях были установлены мемориальные доски - в виде портфелей с торчащими из них банными вениками. Сцены на улице снимались также в Москве на ул. Шверника, ряд эпизодов был отснят в Ленинграде.

Уже в июне 1975 года фильм был полностью смонтирован, озвучен и готов к показу. Существенно сократить время съемок позволил "многоканальный метод", который применил оператор Владимир Нахабцев. При этом способе используют одновременно три киносъемочных аппарата, каждый из которых снабжен системой телевизионного визирования. Это позволяет добиться естественности при съемке, а также дает возможность просматривать отснятый материал на экранах монитора сразу всем членам съемочной группы.

Но ждать выхода ленты пришлось еще шесть месяцев, так как премьера была приурочена к Новому году.

Премьера

Телепремьера "Иронии судьбы..." состоялась 1 января 1976 года в 17:45 по Первой программе Центрального телевидения. Аудитория первого показа достигла 100 млн зрителей. Картина имела такой успех, что спустя месяц, 7 февраля, ее вновь показали по Центральному телевидению по многочисленным просьбам телезрителей. Был также сделан новый вариант комедии для ее демонстрации в кинотеатрах.

По воспоминаниям Рязанова, премьера его фильма вызвала у зрителей реакцию "восторженную и стремительную": "Занятно, что несколько телеграмм (от зрителей - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) были отправлены 1 января в 21 час 03 минуты, 05 минут, 06 минут, 08 минут, то есть немедленно после окончания показа".

Награды и признание

Еще до премьеры, в конце 1975 года картина была показана в рамках программы 6-го Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов, проходившего в Тбилиси, и заняла первое место.

После выхода на экраны по результатам опроса читателей журнала "Советский экран" в 1976 году комедия "Ирония судьбы..." была признана лучшим фильмом года, а Мягков - лучшим актером. В том же году ленту выдвинули на соискание Государственной премии СССР, однако его не пропустила конкурсная комиссия.

В 1977 году картина все-таки попала в число номинантов, несмотря на возражение руководителя Госкино. В итоге она была удостоена Государственной премии СССР вместе с фильмами "Белый пароход", "Бегство мистера Мак-Кинли", "100 дней после детства" и программой "Время". Лауреатами стали режиссер Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, оператор Владимир Нахабцев, композитор Микаэл Таривердиев, актеры Андрей Мягков и Барбара Брыльска (первая иностранная актриса, получившая Госпремию).

"Ирония судьбы..." входит в число 100 лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа по версии Гильдии кинокритиков России. На протяжении 40 лет российские телеканалы традиционно транслируют ее накануне Нового года. Некоторые фразы из фильма, автором которых был актер Юрий Яковлев, стали "крылатыми": "Какая гадость эта ваша заливная рыба", "О, тепленькая пошла", "Ну, потрите мне спинку, пожалуйста, ну что вам, жалко, что ли?".

Продолжение

В 2007 году по заказу Первого канала режиссер Тимур Бекмамбетов создал продолжение фильма - "Ирония судьбы. Продолжение". Основную часть комедии снимали в Праге (Чехия). Главные роли вновь исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев. Их детей сыграли Константин Хабенский (Костя Лукашин) и Елизавета Боярская (Надя, дочь Нади и Ипполита).