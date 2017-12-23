Биография председателя Партии малого бизнеса России Юрия Сидорова

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2017 года съезд Партии малого бизнеса России выдвинул ее председателя, предпринимателя Юрия Сидорова кандидатом на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Юрий Павлович Сидоров родился 17 декабря 1960 года в г. Лихославле Калининской (ныне - Тверской) области в семье работников лесной промышленности.

В 1986 году окончил Новгородский политехнический институт (ныне - Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого) по специальности "инженер-механик".

В 1986-1991 годах работал в Новгородском леспромхозе: механиком, мастером, техническим руководителем, начальником лесопункта.

В начале 1990-х годов создал малое предприятие "Заготовитель" (специализация - заготовка и переработка леса).

Впоследствии занимался экспортом леса в Финляндию и Швецию.

В начале 2000-х годов возглавил фирму "Комтранс" (Новгородская область, специализация - лесозаготовки). В 2012 году предприятие было признано банкротом и ликвидировано.

В 2000-х годах основал "Новгородскую лесную компанию", занимавшуюся лесозаготовками в одноименной области. До 2014 года был ее единоличным владельцем и генеральным директором. В августе 2014 года "Новгородская лесная компания" была признана банкротом, в отношении нее начато конкурсное производство.

С 2012 года - генеральный директор и совладелец (40%) ООО "Новлестранс" (Новгородская область, специализируется на торговле лесо- и стройматериалами).

В 2012 году Управление внутренних дел Новгородской области возбудило в отношении Юрия Сидорова уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость. В 2013 году дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В 2013 году возглавил координационный совет по созданию Партии малого бизнеса России.

С 2014 года - генеральный директор ООО "Стройтранс" (Новгородская область, специализация - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

В июне 2015 года на учредительном съезде Партии малого бизнеса России был избран ее председателем. В октябре 2016 года партия была официально зарегистрирована Министерством юстиции РФ.

С 2016 года - генеральный директор и совладелец ООО "АМВ" (специализация - электромонтажные работы).

По данным "СПАРК-Интерфакс", является совладельцем ряда компаний в Новгородской области: ресторана "Русская трапеза" (55% уставного капитала), салона красоты "Бровмастер" (55%), ООО "Стройтранс" (50%), ООО "АМВ" (32%).